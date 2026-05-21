Zaniolo\'nun Galatasaray defteri kapanıyor

Galatasaray’da Nicolo Zaniolo ile yollar ayrılıyor. Sezon başında satın alma opsiyonuyla Udinese’ye kiralanan İtalyan futbolcunun geleceğiyle ilgili karar verildi.
Gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre Udinese, Nicolo Zaniolo’nun satın alma opsiyonunu kullanacağını Galatasaray yönetimine bildirdi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği belirtildi.
Serie A ekibinin önünde iki farklı satın alma seçeneği bulunuyor. Udinese’nin ya 10 milyon euro ödeyerek oyuncunun tüm haklarını alacağı ya da 5 milyon euro karşılığında haklarının yüzde 50’sine sahip olacağı ifade edildi.
Nicolo Zaniolo, bu sezon Udinese formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti. İtalyan yıldız Serie A ve İtalya Kupası’nda toplam 34 maçta forma giyerken 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray, Zaniolo’yu 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve Udinese kiralamalarıyla oyuncudan toplam 13.9 milyon euro gelir elde etti.
