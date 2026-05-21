Tammy Abraham futbol tarihine geçti

21.05.2026 16:51  Güncelleme: 16:56
Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuyla Tammy Abraham, UEFA'nın 4 farklı kulüp organizasyonunda zafer yaşayan tarihteki ikinci futbolcu unvanını aldı.

Aston Villa'nın devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Tammy Abraham, İngiliz ekibinin UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmasıyla birlikte UEFA'nın kulüpler düzeyindeki 4 farklı organizasyonunda da zafer yaşayan tarihteki ikinci futbolcu oldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa'nın, Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması, futbol tarihine geçen bireysel bir başarıyı da beraberinde getirdi. Aston Villa forması giyen İngiliz santrfor Tammy Abraham, kariyerine bir büyük Avrupa kupası daha ekleyerek UEFA'nın kulüpler düzeyindeki 4 farklı organizasyonunda da zafer yaşayan tarihteki ikinci futbolcu oldu. Beşiktaş Park'ta oynanan final müsabakasının ardından kupayı kaldıran 28 yaşındaki golcü, 3 farklı takımla bu başarıya imza attı.

KUPA KOLEKSİYONUNA CHELSEA İLE BAŞLADI, ASTON VILLA İLE TAMAMLADI

Altyapısından yetiştiği Chelsea ile Avrupa sahnesine adım atan Tammy Abraham, kariyeri boyunca transfer olduğu ve kiralık olarak forma giydiği takımlarla UEFA podyumunun müdavimi haline geldi. Abraham, 2020-2021 sezonunda Chelsea formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak kulüpler düzeyindeki en büyük kupayı kaldırma sevincini yaşadı.

Yine 2021 yılında Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal'i penaltılarla mağlup ettiği UEFA Süper Kupa maçında kadroda yer alan 28 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunda da Jose Mourinho yönetimindeki İtalya'nın Roma kulübüyle ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'ni kazandı.

2025-2026 sezonunun başında Beşiktaş'a transfer olan Abraham, devre arasında ise Aston Villa'nın yolunu tuttu. İngiliz futbolcu, Freiburg karşısında İstanbul'da elde edilen zaferle koleksiyonundaki tek eksik parçayı da tamamlamış oldu.

Emerson Palmieri'nin yanına adını yazdırdı EMERSON PALMIERI'NİN YANINA ADINI YAZDIRDI

Daha önce İtalyan sol bek Emerson Palmieri, Chelsea ve West Ham United formalarıyla bu 4 büyük turnuvada da şampiyonluk sevinci tadan dünyadaki tek futbolcu konumundaydı. İstanbul'daki finalle birlikte Tammy Abraham, Palmieri'nin ardından bu unvana ortak olan ikinci isim olarak adını futbol tarihine yazdırdı. 

Kaynak: İHA

