Gazeteci Alican Uludağ Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazeteci Alican Uludağ Tahliye Edildi

21.05.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alican Uludağ, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.

Gazeteci Alican Uludağ, tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Uludağ, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ve yakınları salonda hazır bulundu. Ankara 1 No'lu Baro Başkanı Mustafa Köroğlu da duruşmayı takip etti.

Kimlik tespitinin ardından savunması için söz verilen sanık Uludağ, tutuklanmayı hak edecek bir suç işlemediğini, sosyal medya hesabındaki paylaşımları dışında bir eyleminin olmadığını söyledi.

Hakkında 3 suçtan ceza istendiğini kaydeden sanık Uludağ, "Cumhurbaşkanına hakaret suçu için 1 yıl önce yaptığım 13 sosyal medya paylaşımım gösteriliyor. Savcı, bu paylaşımlarla nasıl hakaret etmişim iddianameye yazmamış. Bu paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret yok, bazı soruşturmalara ilişkin eleştiri var. 1 yıl önce yaptığım eleştirilerin suç olarak gösterilmesinin altında başka bir şey var." ifadelerini kullandı.

Sanık Uludağ, yargı muhabiri olduğunu, görevinin de yargıdaki gelişmeleri takip ederek haber yapmak olduğunu belirterek, "Bu paylaşımlarda temel amaç halkı bilgilendirmektir. Suç işlemedim, gazetecilik yaptım. Hakkımda bu 3 suçtan da beraat verilmesini ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan hakim, sanık Uludağ'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Alican Uludağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Alican Uludağ Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Malatya’da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

17:29
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:03
Kadir İnanır entübe edildi
Kadir İnanır entübe edildi
16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
16:20
Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak “butlan“ yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak "butlan" yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
15:59
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen Tan Taşçı da gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:34:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Gazeteci Alican Uludağ Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.