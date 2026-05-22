Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel\'i bekliyor

22.05.2026 14:35
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararı sonrası yapılan itiraz reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, kararın “kesin nitelikte” olduğunu vurgularken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalnızca Özgür Özel ile görüşmek istediği iddiası gündeme geldi.

CHP’de 2023 yılında yapılan 38’inci Olağan Kurultay’a ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan kriz derinleşiyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, CHP Genel Merkezi’nin ihtiyati tedbir kararına yaptığı itirazı reddetti. Kararın ardından gözler yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesine çevrildi.

ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİ SONA ERDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı hakkında “mutlak butlan” kararı verdi. Kararla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin görevleri sona ererken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve döndü.

CHP’DEN PEŞ PEŞE İTİRAZ

Kararın ardından CHP yönetimi hem mahkemeye hem de Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz başvurusunda bulundu. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, CHP Genel Merkezi’nin ihtiyati tedbir kararına yönelik yaptığı itirazı reddetti. Mahkeme, dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucunda kararın oy birliğiyle alındığını açıkladı.

“VERİLEN KARAR KESİN NİTELİKTE”

Mahkemenin gerekçeli değerlendirmesinde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddelerine atıf yapılarak istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına karşı ayrıca bir itiraz yolunun bulunmadığı belirtildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.”

Ayrıca ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmasının, itiraz sürecini durdurmayacağı da vurgulandı.

BARIŞ YARKADAŞ’TAN KILIÇDAROĞLU İDDİASI

TV100 ekranlarında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş ise süreçle ilgili dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı. Yarkadaş, Özgür Özel’in arkadaşlarıyla yaptığı değerlendirme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’na aracı olarak Önder Sav’ın gönderilmesi konusunda uzlaşı sağlandığını söyledi. 

Ancak Kılıçdaroğlu’nun yalnızca Özgür Özel ile görüşmek istediğini öne süren Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı: "Kemal Bey, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in dışında herhangi bir kimseyle görüşmeyi kabul etmiyor. Kemal Bey artık Özgür Özel’i bekliyor."

