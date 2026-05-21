CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama: görevimizin başındayız

21.05.2026 18:42
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesinin ardından CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, örgüt olarak görevlerinin başında olduklarını vurgulayarak tüm partilileri ve seçmenleri il ve ilçe başkanlıklarına sahip çıkmaya davet etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesi ve Özgür Özel yönetimini görevden uzaklaştırmasının ardından Bolu'dan ilk resmi açıklama geldi. 

CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, örgüt olarak görevlerinin başında olduklarını vurgulayarak tüm partilileri ve seçmenleri il ve ilçe başkanlıklarına sahip çıkmaya davet etti.

Yargının "mutlak butlan" kararıyla ana muhalefet partisinde taşları yerinden oynatan sürecin ardından yerel örgütler de harekete geçti. 

Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti organlarının göreve iadesinin önünü açan bu tarihi gelişme sonrası, Bolu cephesinden birlik ve kararlılık mesajı verildi."

Örgütümüz Tüm Kadrolarıyla Görevinin Başında

Mahkemenin şok kararı sonrasında kameralar karşısına geçen CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, parti içi iletişimin kesintisiz sürdüğünü belirterek örgütün dağılmadığının altını çizdi. 

Karagöz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Genel merkezimizle iletişimimiz devam ediyor. Ben buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum: Bize inanan tüm üyelerimizi, tüm seçmenlerimizi bağlı oldukları başta il başkanlıklarına ve ilçe başkanlıklarına iradelerine sahip çıkmaya davet ediyorum. 

Biz de genel merkezimizden aldığımız bilgileri anbean sizlerle birlikte paylaşacağız diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu örgütü tüm kadrolarıyla birlikte görevinin başında, baba ocağındadır. 

Buradan bütün kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz."Ankara'daki Kriz Örgütleri Harekete GeçirdiAnkara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi'nin, Özgür Özel ve mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) üyelerini tedbiren görevden uzaklaştırması partide olağanüstü hal ilan edilmesine neden oldu.

Özgür Özel yönetiminin Ankara’da milletvekillerini ve örgütleri acil kodlu toplantıya çağırmasının ardından, Bolu İl Başkanlığı da parti üyelerini ve seçmenleri "iradelerine sahip çıkmak" üzere il ve ilçe binalarında toplanmaya çağırdı. Karagöz, Ankara’daki sıcak gelişmeler doğrultusunda genel merke

18:52
Mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:41
Arda Turan’a son maçında büyük şok
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
