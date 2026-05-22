Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek

22.05.2026 15:20
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı gazeteci Atakan Sönmez oldu. Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde açıklamalarda bulunan Sönmez, "Genel Başkan göreve başlamıştır, en kısa sürede CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kılıçdaroğlu neredeyse merkez orasıdır" dedi.

Atakan Sönmez şu ifadeleri kullandı:

"Sayın genel başkan göreve başlamıştır. Resmi görevlendirme de yapıldı. MYK’da ise görevlendirme yapıldığına dair herhangi bir görevlendirme olmadı.

"SESİYLE İLGİLİ BİR SORUN YAŞIYOR, SERUM KULLANDI"

‘Genel başkan bir açıklama yapacak mı?’ diye merak ettiğinizi biliyoruz. Sesi ile ilgili bir sorun yaşıyor. Onunla ilgili de serum kullandı. Eğer ki gün sonunda sesinde bir toparlanma olursa çıkışta kısa da olsa bir bilgilendirme yapacaktır.

"CHP'NİN GENEL BAŞKANI NEREDEYSE GENEL MERKEZ ORASIDIR"

CHP’nin Genel Başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabi ki Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne  gidecektir. Mahkeme kararı alındığı andan itibaren genel başkanın görevlerine dün itibarıyla başlanmıştır. Bugün yapılan resmi prosedürün tamamlanması için gerekli olan işlemlerdi. Kılıçdaroğlu göreve dün resmi olarak başlamıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu en kısa ve en uygun zamanda Genel Merkez’de de göreve başlayacaktır. Şu anda bunun için bir tarih yok. Söylenen iddialar varsa da bunların hiçbiri şu an için geçerli değil. Sayın Kılıçdaroğlu gerginliğe neden olacak bir işleyiş olmayacaktır. "

Ayrıntılar geliyor...

