Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı

Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
22.05.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe taraftarları, EuroLeague Final-Four organizasyonu için gittikleri Atina’da “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratı yaptı. Sarı-lacivertliler Olympiakos karşısında final bileti arayacak.

Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague Dörtlü Finali’nde Olympiakos ile oynayacağı kritik maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Atina’da dikkat çeken görüntülere imza attı.

DEV MAÇ ÖNCESİ HEYECAN ZİRVEDE

Son şampiyon unvanını korumak isteyen Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final-Four organizasyonunda Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz final bileti için Atina’da parkeye çıkacak.

OAKA ÇEVRESİNDE YOĞUN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma öncesi OAKA çevresinde takımlarına büyük destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarların oluşturduğu atmosfer dikkat çekti.

“MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ” TEZAHÜRATI

Atina’daki Fenerbahçe taraftarları hep bir ağızdan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratı yaptı. O anlar çevrede bulunan taraftarlar tarafından kaydedildi.

FİNAL İÇİN PARKEYE ÇIKACAKLAR

Fenerbahçe Beko, Olympiakos engelini geçmesi halinde EuroLeague’de bir kez daha finale yükselme başarısı gösterecek. Sarı-lacivertli ekip geçen sezon kupayı müzesine götürmüştü. Basketbolseverler şimdi Atina’da oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Fenerbahçe Beko’nun Final-Four performansı büyük merakla bekleniyor.

Fenerbahçe Beko, Olympiacos, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener taraftarından 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' tezahüratı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:11:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.