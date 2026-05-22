Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague Dörtlü Finali’nde Olympiakos ile oynayacağı kritik maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Atina’da dikkat çeken görüntülere imza attı.
Son şampiyon unvanını korumak isteyen Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final-Four organizasyonunda Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz final bileti için Atina’da parkeye çıkacak.
Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma öncesi OAKA çevresinde takımlarına büyük destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarların oluşturduğu atmosfer dikkat çekti.
Atina’daki Fenerbahçe taraftarları hep bir ağızdan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratı yaptı. O anlar çevrede bulunan taraftarlar tarafından kaydedildi.
Fenerbahçe Beko, Olympiakos engelini geçmesi halinde EuroLeague’de bir kez daha finale yükselme başarısı gösterecek. Sarı-lacivertli ekip geçen sezon kupayı müzesine götürmüştü. Basketbolseverler şimdi Atina’da oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Fenerbahçe Beko’nun Final-Four performansı büyük merakla bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Fener taraftarından 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' tezahüratı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?