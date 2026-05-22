Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

22.05.2026 15:35
CHP mutlak butlan kararıyla çalkalanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Katıldığı zirvede enerji alanında yapılan çalışmalardan bahseden Erdoğan "Gabar'da da tarih yazdık. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar Dağı'ndaki petrol keşfinin Cumhuriyet tarihine geçtiğini belirterek yeni müjdeler verdi. 

Konuşmasında "Terörle anılan bölgeler bugün istikrarla anılıyor" diyen Erdoğan, "Turizm artıyor, tarım gelişiyor, vatandaşın yüzü gülüyor. Terörün gölgesi çekildikçe şehirlerimiz hızla ayağa kalkıyor. Gabar'da yapılan üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor. Yurt içindeki üretimin yüzde 44'ü sadece Gabar'dan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Türkiye ekonomisine 2 trilyon dolar maliyeti olan ağır bir yükten kurtulunurken bu kaynaklar daha verimli alanlara yöneltilecek. Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki yıllarda 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Türkiye Petrollerinin 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üreten bir şirket haline gelmesi için hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları; 

"İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisinde sizleri konul etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Değişen küresel manzarada enerji güvenliği ve işbirliği konusuyla tertiplenen zirvenin sektörünün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Zirvenin ikinci kez tertiplenmesine öncülük eden Enerji Bakanlığımıza ve Turkuaz Medya'ya teşekkür ediyorum.

Enerji arz güvenliğinin günlük hayattan uluslararası siyasete her alanda önem kazandığı bir süreçteyiz. Enerji, milli güvenliğin, kalkınmanın ve bölgesel istikrar için önemli olan bir güç unsuru olmayı perçinliyor. Enerji kaynaklarını maliyet etkin şekilde temin etmek devletler için önemli hale geliyor. Son olaylar enerji arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

"TÜRKİYE GEÇİŞ VE KAVŞAK NOKTASIDIR"

Rusya - Ukrayna savaşından da hatırladığımız gibi, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların başında enerji geliyor. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 50 artışlar gördük. Enerji tedarikinde ciddi sıkıntılar baş gösterdi. Bunun artçı sarsıntıları turizmi ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Türkiye geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit etmiştir. Ülkemiz savaşın dışında kalmış, diplomasiyi önceleyen girişimleri ile sükûnete katkı sağlamıştır. Türkiye enerji güvenliğinde ve barışın kilit aktörü olarak öne çıkmıştır. Enerji kaynaklarının güvenli, istikrarlı ve düşük maliyetli geçişini temin etmek, en az bu kaynaklara sahip olmak kadar önemlidir.

Türkiye'nin vazgeçilmezliği bu süreçte bir kez daha anlaşılmıştır. Bunda son 23 yılda hükümetimizin çok büyük adımlarının payı vardı. Göreve geldiğimizde Türkiye'nin doğalgaz giriş kapasitesi 90 milyar metreküptü. Bugün 495 milyar metreküpe çıktı. Toplam 5 boru hattı ile doğalgaz tedarik ediyoruz. Türkiye 50'den fazla şirketten doğalgaz temin ediyor. LNG terminalleri FSRU tesisleri ve boru hatlarıyla Türkiye'nin en büyük enerji merkezlerinden biri haline getirdik. Günlük LNG saflaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız.

"KARADENİZDEN ÇIKAN DOĞALGAZ'DAN 17 MİLYON HANE FAYDALANACAK"

2016'da ilan ettiğimiz sondaj ve arama faaliyetlerimiz bir diğer başarımızdır. Bulanlar ancak arayanlardır şiarıyla 10 yılda bu alana ciddi yatırım yaptık. Kendi gemilerimizle, kendi ekipmanlarımızla Mavi Vatan'da faaliyet yürüttük. Fatih Sondaj gemimizle Cumhuriyet tarihimizin en büyük keşfini yaptık. Muhalefetin küçümsediği Sakarya kuyusunda 9,5 milyon metreküp doğalgaz üretiyoruz. Bu üretimle milyonlarda hanemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Osmangazi Platformu ile günlük üretimimiz 20 milyon metreküpe yükselteceğiz. 8 milyon hanemizin ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız. 2. yüzer platformumuzun inşaatı sürüyor. 2028'de bu platformun devreye girmesiyle günlük üretim 45 milyon metreküpe çıkacak ve 16-17 milyon hane faydalanacak.

"4 SAHA BELİRLEDİK, ÇALIŞMA PLANLIYORUZ"

Gabar Dağı'ndaki petrol keşfimiz Cumhuriyet tarihine geçti. Terörle anılan bölgeler bugün istikrarla anılıyor. Turizm artıyor, tarım gelişiyor, vatandaşın yüzü gülüyor. Terörün gölgesi çekildikçe şehirlerimiz hızla ayağa kalkıyor. Gabar'da yapılan üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor. Yurt içindeki üretimin yüzde 44'ü sadece Gabar'dan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Türkiye ekonomisine 2 trilyon dolar maliyeti olan ağır bir yükten kurtulunurken bu kaynaklar daha verimli alanlara yöneltilecek.

Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki yıllarda 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Türkiye Petrollerinin 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üreten bir şirket haline gelmesi için hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. 

Somali'deki sondaj faaliyetlerimiz, Pakistan'daki çalışmalarımız, Libya'dan Orta Asya'ya işbirliklerimiz... Somali açıklarındaki aramalarımız Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajı olması bakımından tarihi önemdedir. Sondaj operasyonunu 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı vermeyi planlıyoruz.

Komşumuz Suriye'de de hem maden, hem petrol tarafında yeni hükümet ile çalışmalarımız sürüyor. Türkiye olarak sürecin suhuletle tamamlanması için Suriye hükümetine gereken desteği veriyoruz. Diğer taraftan madencilik alanında büyük bir çalışma içerisindeyiz. Maden çeşitliği açısından 9'uncu sıradayız. Ülkemiz 2025'te madencilikte 6,2 milyar dolarlık gelir elde etti. Dünya bor rezervlerinin yüzde 74'ü ülkemizde bulunuyor. Ülkemiz Eti Maden aracılığıyla dünya bor pazarının lideridir. Nadir toprak elementlerinde Eskişehir'de keşfedilen dev rezerv Türkiye'yi küresel alanda şampiyonlar ligine taşımıştır. Eskişehir'de lityum-karbonat üretiminde ilk ürünü elde ettik.

"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK TÜRKİYE'NİN KIZIL ELMASI"

Kritik madenler artık petrol ve doğal gaz kadar önemli hale gelmiştir. Savunma Sanayi'nden yüksek teknolojiye bir çok sektörün geleceği bu yarışa bağlanmıştır. Türkiye bu yarışta seyirci değil oyun kurucu olmayı hedeflemektedir.

Ufku ve vizyonu eski Türkiye'yi aşamayanlara rağmen dünyanın derin deniz filosuna sahip en büyük 4. ülkesi oldu. Temiz enerji alanında tarihimizin en büyük projelerini hayata geçirdik. Bütün bunları huzur iklimi sayesinde başardık. Yere sağlam bastık. Kararlı yürüdük. Enerjide de tarihi bir başarıya imza attık. İnşallah enerjide, madencilikte ve doğal kaynaklarda daha büyük başarılar elde etmek için çalışacağız. Hükümranlık alanlarımızdaki tüm kaynakları işleyeceğiz. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır. Türkiye bu hedefe doğru emin adımlarla yürümektedir. Rabim yolumuzu açık etsin diyorum." 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Muhammet Açıkdeniz Muhammet Açıkdeniz:
    Enerji'den zam var. yine petrol bulmuşuz. 1 0 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    Son 5 yılda Enflasyonda neydi şimdi ne . gabar a petrol karadeniz de gaz bulunduk dan sonra neden petrol ve gaza günü birlik zam anlamadım ki. ...5 yıl once dolar eyro petrol gaz fiyatları nasıl dı şimdi nasıl ..... ülkede her yıl enfllasyon hayat pahalılığı uçuyor., işsizlik vs ...neyse .... 1 0 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ Necati Sarıdağ:
    Eyvah eyvah yandık desene 0 0 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    yeni zamlar hayırlı olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
