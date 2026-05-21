Gazeteci Sinan Burhan\'dan CHP\'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu\'na destek verecek

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı için verdiği "mutlak butlan" kararı siyaset gündemine bomba gibi düşerken, gazeteci Sinan Burhan’dan çok konuşulacak iddialar geldi. Mutlak butlan kararının verileceği tarihi bilen Burhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kararın ardından CHP kulislerinde yaşanacak 3 kritik gelişmeyi tek tek sıraladı.

"BU GECE 10 BELEDİYE BAŞKANI DESTEK AÇIKLAYACAK"

Sinan Burhan’ın paylaştığı kulis bilgilerine göre, mahkeme kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’na destek turları hızlı başladı. Burhan, bu gece 2 büyükşehir belediye başkanı ile 8 il belediye başkanının bir araya gelerek Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapacağını iddia etti.

İDDİA BÜYÜK: 70 MİLLETVEKİLİ KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA

Kararın partinin meclis grubuna yansımasına dair de çarpıcı bir sayı veren Burhan, 70 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alacağını belirtti. Bu durum, parti içindeki güç dengelerinin tamamen değişebileceğine işaret etti.

"ÖZGÜR ÖZEL KARARI TANIMAYACAK AMA..."

Mevcut yönetim ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki sürece de değinen gazeteci Sinan Burhan, krizin derinleşebileceğini ancak Kılıçdaroğlu'nun toparlayıcı rol üstleneceğini öne sürdü. Burhan paylaşımında, "Sn. Özgür Özel ve ekibi bu kararı tanımayacaklarını söylese de Kemal Kılıçdaroğlu birliği sağlayacak" ifadelerine yer verdi.