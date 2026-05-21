Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı

21.05.2026 19:07  Güncelleme: 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Belediyesi'ne ait sosyal tesiste kadınlara özel Anneler Günü etkinliğinde yemek masası üzerinde yapılan zumba dansı sonrası birim sorumlusu görevden alındı ve hukuki süreç başlatıldı. Firma sahibi ise etkinliğin yanlış anlaşıldığını savundu.

Sivas Belediyesi tesisinde kadınlara özel düzenlenen organizasyonda yemek masası üzerinde yapılan zumba dansının ardından sorumlu görevinden alındı, Sivas Belediyesi konuyla ilgili hukuki süreç başlattı.

MASA ÜSTÜNDE ZUMBA DANSI

Sivas Belediyesi'ne ait bir sosyal tesiste çekildiği ileri sürülen görüntüler dikkat çekmişti. Bir sağlıklı yaşam merkezi tarafından Anneler Günü dolayısıyla kadınlara yönelik organizasyonda, zumba eğitmeni tarafından masasının üzerinde zumba dansı yapılmıştı. Organizasyona katılan kadınlarında eşlik ettiği dansın görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Sivas Belediye Başkanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada birim sorumlusunun görevden uzaklaştırılarak hukuki süreç başlatıldığı belirtildi. Firma sahibi ise etkinliğin kadınlara özel bir organizasyon olduğunu dikkat çekerek suçlamalara cevap verdi.

BİRİM SORUMLUSU GÖREVDEN ALINDI

Yapılan yazılı açıklamada, "Belediyemize ait sosyal tesislerdeki VIP Salonu'nda gerçekleştirilen bir etkinlikte, kurumsal değerlerimize ve toplum ahlakına yakışmayan, uygunsuz görüntülerin ortaya çıkması tarafımızca üzüntüyle karşılanmıştır. Yapılan ilk incelemelerde etkinliği düzenleyen tamamı kadın olan grubun yemek servisinin ardından özel görüşme yapacaklarını beyan ederek tesis görevlilerimizi ve garsonlarımızı salona girmemeleri konusunda uyardığı, görevlilerimizin bu iyi niyetli yaklaşımını suistimal ederek söz konusu uygunsuz davranışları sergiledikleri tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanı olan tesislerimizin, bu tarz ciddiyetten uzak davranışlarla anılmasını kesinlikle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Konuya ilişkin gerekli idari inceleme başlatılarak ilgili birim sorumlusu görevden uzaklaştırılmış olup, hukuki süreç de titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

FİRMA SAHİBİ: SPOR SEANSIMIZ OLACAĞINI BELİRTTİK

Sağlıklı Yaşam Merkezi Sahibi Ayşegül Bastık, haklarındaki iddia ve suçlamaları kabul etmeyerek, organizasyon öncesi spor seansları olacağını belirttiklerini ifade edip, neden oldukları yanlış anlamadan dolayı özür diledi. Bastık, eğitmenlerinin boyu kısa olduğu ve kadınların kendisini görebilmeleri için masanın üzerine çıkmak zorunda kaldığını vurgulayarak, "Üyelerimizin talebiyle Anneler Günü'ne özel bir kahvaltı etkinliği düzenlemiştik. Bu etkinlikte spor seanslarımızın olacağını belirttik. Etkinliği belediyenin sosyal tesisinde yaptık. Çok güzel bir etkinlikti fakat basına çok farklı şekilde lanse edilmiş. Burada spor eğitmenimize dansöz iması oluşturulmuş. Orada boyu yetişmediği için masaya çıkmasını ahlaksızlık olarak kabul etmiyoruz. Biz bu tarz değerlere çok dikkat ederiz. Burada belediyeyi ve bizi karalamak adına çok farklı lanse edilmiş. Burada yanlış anlaşıldığımız için toplumdan özür diliyoruz. Tamamen eğlenceli vakit geçirmek amacıyla düzenlenmiş bir etkinliktir. Bayanlara özel bir etkinlikte çok büyük bir ahlaksızlık yapılmış gibi mahremiyeti çiğneyip basına bu şekilde yansıtılmasını biz kınıyoruz. Bunu biz yanlış anlattıysak özür diliyoruz. Böylesi bir durum daha önce yaşanmadı, bundan sonrasında da yaşanmayacağının sözünü veriyoruz. Biz bu tarz bir etkinlik yapacağımızı bildirerek bir izin istedik. Bu konuda bilgileri vardı. Burada üyelerimizin de dans ettiği görüntüler var" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Sivas Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sivas, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Parti binasından Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı kaldırıldı Parti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı
Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı
Tarihi karar İstanbul’da verildi Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği Tarihi karar İstanbul'da verildi! Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
Transferle anılıyordu Lucas Torreira o takımın maçında görüntülendi Transferle anılıyordu! Lucas Torreira o takımın maçında görüntülendi
Sahte e-imza davasında mahkemeye damga vuran sözler: Marketten imza alır gibi aldım Sahte e-imza davasında mahkemeye damga vuran sözler: Marketten imza alır gibi aldım
Joao Cancelo Türkiye’deki favori takımını açıkladı Joao Cancelo Türkiye'deki favori takımını açıkladı

19:58
Jorge Jesus “Tek eksik Fenerbahçe“ deyip bombayı patlattı
Jorge Jesus "Tek eksik Fenerbahçe" deyip bombayı patlattı
19:55
CHP Genel Merkezi’nin önünde “Hain Kemal“ sloganları atılıyor
CHP Genel Merkezi'nin önünde "Hain Kemal" sloganları atılıyor
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:41
Arda Turan’a son maçında büyük şok
Arda Turan'a son maçında büyük şok
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 20:16:16. #7.13#
SON DAKİKA: Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.