CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar

CHP Genel Merkezi önünde yayın yapan gazetecilere CHP'liler tepki gösterdi. Çıkan arbedede gazeteciler bölgeden uzaklaştırıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından parti genel merkezi önünde hareketli dakikalar yaşandı.

PARTİLİLER, GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Kararı protesto eden partililer ile bölgede canlı yayın yapan basın mensupları arasında gerginlik ve arbede çıktı. Yaşanan arbedenin ardından gazeteciler güvenlik gerekçesiyle genel merkez önünden uzaklaştırıldı.