'Mutlak butlan' kararı dünya basınında

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığına hükmetmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Bloomberg, Reuters, AFP, Al-Monitor ve Euronews gibi uluslararası medya kuruluşları, kararı Türkiye’de muhalefetin geleceği açısından kritik bir gelişme olarak değerlendirirken; haberlerde siyasi belirsizlik ve olası liderlik krizi tartışmalarının yeniden gündeme geldiği yorumlarına yer verildi.

OLASI LİDERLİK KRİZİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

ABD merkezli Bloomberg, "Türkiye'de bir mahkeme, muhalefet lideri Özgür Özel'i görevden aldı; bu karar, Erdoğan'ın rakiplerine büyük bir darbe vurdu" başlıklı haberinde, Türkiye’de bir mahkemenin Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı’nı geçersiz sayan kararının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki muhalefet açısından ciddi bir darbe olarak değerlendirildiğini yazdı.

Haberde, mahkemenin CHP’nin 2023 kurultay sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarını kabul ederek “mutlak butlan” yönünde karar verdiği ve bunun Özel yönetiminin hukuki meşruiyetini tartışmalı hale getirdiği belirtildi. Kararın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına dönebileceği ihtimalini gündeme taşıdığı ifade edildi.

Haberde, CHP’de yaşanabilecek olası liderlik krizinin muhalefetin erken seçim ve anayasa tartışmalarındaki pozisyonunu zayıflatabileceği değerlendirmesinde bulundu.

“FİNANS PİYASALARINDA DA ETKİLİ OLABİLİR”

Reuters haber ajansı da mahkemenin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük bulunduğuna hükmederek kongreyi iptal ettiği, karar doğrultusunda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına dönmesinin gündeme geldiği belirtildi.

CHP’nin tüm suçlamaları reddettiği ve süreci “siyasi amaçlı yargı operasyonu” olarak değerlendirdiği aktarılırken, hükümet cephesinin ise Türkiye’de yargının bağımsız olduğu görüşünü savunduğu belirtildi.

Reuters, kararın yalnızca CHP içinde değil finans piyasalarında da etkili olabileceğini, benzer dava süreçlerinde Türk lirası ve tahviller üzerinde baskı oluştuğunu hatırlattı.

YEREL SEÇİMLERE ATIF

Fransa merkezli haber ajansı Agence France-Presse (AFP) de haberinde, "Ankara’daki bir mahkeme, ülkenin ana muhalefet partisi CHP’nin yönetimini görevden uzaklaştırdı. CHP, 2024 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardaki AK Parti’sine karşı önemli bir zafer elde etmişti" ifadelerini kullandı.

“ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINI ETKİLEYEBİLİR”

ABD merkezli Orta Doğu haberleri ve makaleleriyle öne çıkan Al-Monitor de ise CHP’li isimlerin kararı “siyasi operasyon” olarak nitelendirdiği aktarılırken, iktidar çevrelerinin ise sürecin bağımsız yargının işi olduğunu savunduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, olası bir liderlik krizinin muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki birlik görüntüsünü zedeleyebileceği ve erken seçim tartışmalarını etkileyebileceği yorumu yapıldı.

“KARAR PARTİDE HUKUKİ VE SİYASİ KRİZ TARTIŞMASI YARATTI”

Avrupa merkezli yayın kuruluşu Euronews de kararın parti yönetiminde ciddi bir hukuki ve siyasi kriz yarattığını yazdı.

Haberde, Özgür Özel ile mevcut yönetimin meşruiyetinin tartışmalı hale geldiği belirtildi. Euronews, “mutlak butlan” kararının hukukta işlemin baştan itibaren hiç yapılmamış sayılması anlamına geldiğini aktarırken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönebileceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını kaydetti.

Parti içinde olağanüstü kurultay ve yeni yönetim senaryolarının da gündemde olduğu aktarıldı.