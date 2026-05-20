Göle dönen yolda olta ile balık tutmaya çalıştı

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak, kentte günlük yaşamı etkiledi.

CADDE VE SOKAKLAR KISA SÜREDE SULAR ALTINDA KALDI

Bazı ilçelerde bir anda bastıran kuvvetli yağışla birlikte cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

GÖLE DÖNEN YOLDA BALIK TUTMAYA ÇALIŞTI

Ayrıca Altındağ ilçesindeki Karacaören Sanayi Sitesi'nde bir vatandaş, yağışın ardından göle dönen yola olta atıp, balık tutmaya çalıştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.