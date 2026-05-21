Gazze’ye umut taşırken İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da

Gazze Şeridi’ndeki insani krize dikkat çekmek ve bölgeye yardım ulaştırmak amacıyla deniz yoluyla harekete geçen Küresel Sumud Filosu’nun aktivistleri Türkiye’ye döndü. Uluslararası sularda İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalarak alıkonulan ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu heyet, İstanbul Havalimanı’nda coşku ve sloganlarla karşılandı.

ULUSLARARASI SULARDA ENGEL TANIMAYAN MÜCADELE

Dünyanın dört bir yanından, tam 44 ülkeden bir araya gelerek Gazze’ye insani yardım götürmek için teknelerle denize açılan aktivistler, İsrail ordusunun hukuksuz müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı. Uluslararası sularda durdurularak alıkonulan ve zorlu bir süreçten geçen özgürlük aktivistleri, maruz kaldıkları tüm baskılara rağmen insani duruşlarından taviz vermedi.

UÇAKTAN İNER İNMEZ "ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLAR ATTILAR

İçerisinde 78 Türk katılımcının da yer aldığı aktivistleri taşıyan uçak, Ramon Havalimanı’ndan havalanarak saat 17.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na teker koydu.

Uçağın kapılarının açılmasıyla birlikte ellerindeki Filistin atkıları ve sembolleriyle merdivenlerden inen aktivistler, hep bir ağızdan "Free, Free Palestine" (Özgür Filistin) sloganları attı. Yaşadıkları yorgunluğa rağmen kararlı duruşlarını ve sevinçlerini gizlemeyen grup, apronda uçaktan inerken zafer işaretleri ve alkışlarla Filistin halkının yalnız olmadığını bir kez daha dünyaya haykırdı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GİDECEKLER

İstanbul Havalimanı’nda pasaport kontrolleri hızlıca tamamlanan aktivistler, kendilerini bekleyen yakınları ve destekçileriyle buluştu. Alıkonulma süreçlerinde yaşadıkları olası hak ihlalleri ve darp durumlarının tespiti amacıyla, aktivistlerin havalimanındaki işlemlerinin ardından detaylı sağlık kontrolleri için Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.