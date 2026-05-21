Gazze’ye umut taşırken İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze’ye umut taşırken İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da

21.05.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail’in uluslararası sularda düzenlediği operasyonla alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’nun aktivistleri İstanbul’a getirildi. Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve günlerdir alıkonulan aralarında Türklerin de olduğu 44 ülkeden aktivistler, Ramon Havalimanı’ndan kalkan uçakla İstanbul’a ulaştı.

Gazze Şeridi’ndeki insani krize dikkat çekmek ve bölgeye yardım ulaştırmak amacıyla deniz yoluyla harekete geçen Küresel Sumud Filosu’nun aktivistleri Türkiye’ye döndü. Uluslararası sularda İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalarak alıkonulan ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu heyet, İstanbul Havalimanı’nda coşku ve sloganlarla karşılandı.

Gazze’ye umut taşırken İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da

ULUSLARARASI SULARDA ENGEL TANIMAYAN MÜCADELE 

Dünyanın dört bir yanından, tam 44 ülkeden bir araya gelerek Gazze’ye insani yardım götürmek için teknelerle denize açılan aktivistler, İsrail ordusunun hukuksuz müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı. Uluslararası sularda durdurularak alıkonulan ve zorlu bir süreçten geçen özgürlük aktivistleri, maruz kaldıkları tüm baskılara rağmen insani duruşlarından taviz vermedi.

Gazze’ye umut taşırken İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da

UÇAKTAN İNER İNMEZ "ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLAR ATTILAR

İçerisinde 78 Türk katılımcının da yer aldığı aktivistleri taşıyan uçak, Ramon Havalimanı’ndan havalanarak saat 17.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na teker koydu.

Uçağın kapılarının açılmasıyla birlikte ellerindeki Filistin atkıları ve sembolleriyle merdivenlerden inen aktivistler, hep bir ağızdan "Free, Free Palestine" (Özgür Filistin) sloganları attı. Yaşadıkları yorgunluğa rağmen kararlı duruşlarını ve sevinçlerini gizlemeyen grup, apronda uçaktan inerken zafer işaretleri ve alkışlarla Filistin halkının yalnız olmadığını bir kez daha dünyaya haykırdı.

Gazze’ye umut taşırken İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da

SAĞLIK KONTROLÜNE GİDECEKLER 

İstanbul Havalimanı’nda pasaport kontrolleri hızlıca tamamlanan aktivistler, kendilerini bekleyen yakınları ve destekçileriyle buluştu. Alıkonulma süreçlerinde yaşadıkları olası hak ihlalleri ve darp durumlarının tespiti amacıyla, aktivistlerin havalimanındaki işlemlerinin ardından detaylı sağlık kontrolleri için Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.

Gazze’ye umut taşırken İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da
Gazze’ye umut taşırken İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da
Gazze’ye umut taşırken İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da
Gazze’ye umut taşırken İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da
Kaynak: İHA

Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze’ye umut taşırken İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Parti binasından Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı kaldırıldı Parti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı
Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı
Tarihi karar İstanbul’da verildi Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği Tarihi karar İstanbul'da verildi! Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
Transferle anılıyordu Lucas Torreira o takımın maçında görüntülendi Transferle anılıyordu! Lucas Torreira o takımın maçında görüntülendi
Sahte e-imza davasında mahkemeye damga vuran sözler: Marketten imza alır gibi aldım Sahte e-imza davasında mahkemeye damga vuran sözler: Marketten imza alır gibi aldım
Joao Cancelo Türkiye’deki favori takımını açıkladı Joao Cancelo Türkiye'deki favori takımını açıkladı
Göle dönen yolda olta ile balık tutmaya çalıştı Göle dönen yolda olta ile balık tutmaya çalıştı
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
CHP’nin kurultay davasına ilişkin çarpıcı iddia: Cuma günü mutlak butlan kararının UYAP’a yüklenmesini bekliyoruz CHP'nin kurultay davasına ilişkin çarpıcı iddia: Cuma günü mutlak butlan kararının UYAP'a yüklenmesini bekliyoruz
Unai Emery, Avrupa Ligi’ni 5. kez kazandı Unai Emery, Avrupa Ligi'ni 5. kez kazandı

19:58
Jorge Jesus “Tek eksik Fenerbahçe“ deyip bombayı patlattı
Jorge Jesus "Tek eksik Fenerbahçe" deyip bombayı patlattı
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:41
Arda Turan’a son maçında büyük şok
Arda Turan'a son maçında büyük şok
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
17:41
Mutlak butlan kararı sonrası CHP’li tüm vekiller “acilen“ genel merkeze çağrıldı
Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı
17:41
Mutlak butlan kararında “ihtiyati tedbir“ detayı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Mutlak butlan kararında "ihtiyati tedbir" detayı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:29
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:03
Kadir İnanır entübe edildi
Kadir İnanır entübe edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 20:05:20. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze’ye umut taşırken İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.