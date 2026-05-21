Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor

21.05.2026 19:34
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen ‘mutlak butlan’ kararının ardından kurultay sonrası oluşan yönetim yapısı ve alınan kararların hukuki geçerliliği tartışma konusu oldu. Yeni şekillenen durumda Özgür Özel döneminde alınan ihraç kararlarının da geçersiz hale geldiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte daha önce partiyle yolları ayrılan çok sayıda ismin yeniden CHP saflarına dönmesinin önü açıldı. Bu isimler arasında Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek de bulunuyor.

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP hakkında verdiği ve UYAP sistemine yüklenen mutlak butlan kararıyla birlikte 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı ile sonrasında yapılan kurultayların iptal edildiği belirtilirken, Genel Başkanlık görevine Kemal Kılıçdaroğlu’nun iade edildiği ifade edildi.

İHRAÇ KARARLARI DA GEÇERSİZ OLDU 

Mahkeme kararında, Özgür Özel döneminde görev yapan parti organlarının aldığı kararların da ‘yok hükmünde’ değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda söz konusu dönemde alınan ihraç kararlarının da geçerliliğini yitirdiği kaydedildi.

ESKİ İSİMLER CHP'YE DÖNMÜŞ OLDU 

Kararın ardından daha önce partiden ihraç edilen isimler açısından da yeni bir süreç başladı. Aralarında eski CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek’in de bulunduğu çok sayıda ismin mahkeme kararıyla birlikte yeniden CHP’ye dönüşünün önü açılmış oldu.

