Azpilicueta futbolu bıraktı

İspanyol futbolunun önemli isimlerinden Cesar Azpilicueta, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. 36 yaşındaki deneyimli savunmacının kararı futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Uzun yıllardır Avrupa futbolunun üst seviyesinde forma giyen Cesar Azpilicueta, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamayla yeşil sahalara veda etti.
Azpilicueta kariyerinin en unutulmaz dönemini Chelsea’de yaşadı. İngiliz devinde yıllarca kaptanlık yapan İspanyol yıldız, kulüp tarihinin önemli isimlerinden biri haline geldi.
Başarılı savunmacı kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası dahil birçok önemli başarı elde etti. Azpilicueta, istikrarı ve liderliğiyle futbolseverlerin takdirini kazandı.
Deneyimli futbolcu İspanya Milli Takımı’nın da uzun yıllar formasını giydi. Azpilicueta, milli takım kariyerinde birçok büyük turnuvada görev aldı.
Azpilicueta’nın emeklilik kararı sonrası eski takım arkadaşları ve futbol dünyasından birçok isim tecrübeli oyuncuya veda mesajı gönderdi. 36 yaşındaki futbolcu kariyerini modern dönemin örnek profesyonellerinden biri olarak tamamladı.
