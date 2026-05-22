Azpilicueta futbolu bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Azpilicueta futbolu bıraktı

22.05.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol futbolcu Cesar Azpilicueta, 36 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Tecrübeli savunmacı kariyerinde birçok büyük kupa kazandı.

İspanyol futbolunun önemli isimlerinden Cesar Azpilicueta, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. 36 yaşındaki deneyimli savunmacının kararı futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

FUTBOLA VEDA KARARI

Uzun yıllardır Avrupa futbolunun üst seviyesinde forma giyen Cesar Azpilicueta, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamayla yeşil sahalara veda etti.

CHELSEA TARİHİNE GEÇTİ

Azpilicueta kariyerinin en unutulmaz dönemini Chelsea’de yaşadı. İngiliz devinde yıllarca kaptanlık yapan İspanyol yıldız, kulüp tarihinin önemli isimlerinden biri haline geldi.

Azpilicueta futbolu bıraktı

SAYISIZ KUPA KAZANDI

Başarılı savunmacı kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası dahil birçok önemli başarı elde etti. Azpilicueta, istikrarı ve liderliğiyle futbolseverlerin takdirini kazandı.

Azpilicueta futbolu bıraktı

İSPANYA MİLLİ TAKIMI’NDA DA FORMA GİYDİ

Deneyimli futbolcu İspanya Milli Takımı’nın da uzun yıllar formasını giydi. Azpilicueta, milli takım kariyerinde birçok büyük turnuvada görev aldı.

FUTBOL DÜNYASINDAN MESAJLAR GELDİ

Azpilicueta’nın emeklilik kararı sonrası eski takım arkadaşları ve futbol dünyasından birçok isim tecrübeli oyuncuya veda mesajı gönderdi. 36 yaşındaki futbolcu kariyerini modern dönemin örnek profesyonellerinden biri olarak tamamladı.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Azpilicueta futbolu bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi
Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı
Gazze’ye umut taşırken İsrail’in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da Gazze’ye umut taşırken İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da
TFF, yaz transfer döneminin başlangıç tarihini açıkladı TFF, yaz transfer döneminin başlangıç tarihini açıkladı

16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:37
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 17:00:35. #7.13#
SON DAKİKA: Azpilicueta futbolu bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.