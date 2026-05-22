Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?

22.05.2026 16:40
CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararı üzerine partideki hareketlilik devam ediyor. 'Arabuluculuk' yapacağı belirtilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, akşam saatlerinde bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi. İçeri girmeden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akın, "Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?" sorusuna da cevap verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın dün akşam mutlak butlan kararının açıklandığı saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde olduğu öğrenilmişti. Sabah saatlerinde de Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret eden Akın, ardından Özgür Özel'in çağrısı ile CHP Genel Merkezi'nde toplanan Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı.

CANLI YAYINDA 'ARACI'YA ZOR SORU 

Kılıçdaroğlu ve Özel arasında 'aracı' olduğu konuşulan Ahmet Akın, akşam saatlerinde bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi. İçeri girmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akın, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında siz de vardınız. O göreve devam edecek misiniz?" sorusuna "Hiç bilmiyorum. Şu anda ziyarete geldim tekrar... Bunlar benim takdirimde değil. Saygılar sunuyorum. Hayırlısı neyse o olsun" yanıtını verdi. 

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:52:55. #7.13#
