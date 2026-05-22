Fenerbahçe\'den Final Four\'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama

Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritçi, Yunanistan'da düzenlenen Final Four organizasyonunda yaşanan aksaklıklara sert sözlerle tepki gösterdi.

''EN REZİL FINAL FOUR ORGANİZASYONU''

Taraftarların salona giriş sürecinde büyük sorunlar yaşadığını belirten Ciritçi, EuroLeague yönetimini eleştirerek, "Maalesef son yıllarda gördüğüm en rezil Final Four organizasyonu. Günlerdir biletlerin yüklenmesiyle ilgili yetkililerle görüşüyoruz. Hiçbir çözüm üretmiyorlar. Aile tribünümüz şurası, içinde Olympiakoslular var. Dışarıda taraftarlarımız var. İnanılmaz bozuk bir organizasyon. Yetkililer ile her dakika görüşüyor. 10 yöneticimiz, yetkililere listeleri gösteriyor. Kontrolü kaybetmiş durumdalar. Hiçbir şekilde bir adım ileri gidemiyorlar. Biz yavaş yavaş taraftarları alabiliyoruz. Biz liste verelim, taraftarları ona göre içeri alın dedik. Bilmiyorum, EuroLeague bugün sınıfta kalmıştır!'' dedi.

''TARAFTARLARIMIZ İÇERİ GİREMİYOR''

Sözlerine devam eden Cem Ciritçi, ''Polis noktalarında da sıkıntı var. Orada da taraftarları bekletiyorlar. Ailece gelmişler çocuğu başka yere anneyi başka yere veriyorlar. İnanılmaz kötü bir organizasyon. Taraftarlarımız içeri giremiyorlar. Böyle saçmalık olur mu, maça 45 dakika kaldı. Maçın ertelenmesi gibi bir durum yok, maç oynanacak. Er ya da geç taraftarımız içeri girecek. Öyle ya da böyle bu taraftar içeri girecek. Biz bu maçta sonuna kadar savaşacağız. İki takım da güçlü. Biz iyi hazırlandık. Sezon boyu bu an için yaşadık. Umarım buradan istediğimiz sonucu alıp pazar günü rakibimiz bekleyeceğiz." şeklinde konuştu.