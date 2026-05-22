Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama

Fenerbahçe\'den Final Four\'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
22.05.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritçi, Final Four organizasyonunda yaşanan aksaklıklara sert sözlerle tepki gösterdi. Organizasyonda bozukluklar olduğunu belirten Ciritçi, ''Günlerdir biletlerin yüklenmesi için uğraşıyoruz ama dönüş alamıyoruz. Dışarıda aileler, otobüsler, taraftarlar bekliyor. Kontrolü kaybetmiş durumdalar. Yavaş yavaş da olsa taraftarları alıyoruz'' dedi.

Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritçi, Yunanistan'da düzenlenen Final Four organizasyonunda yaşanan aksaklıklara sert sözlerle tepki gösterdi. 

''EN REZİL FINAL FOUR ORGANİZASYONU''

Taraftarların salona giriş sürecinde büyük sorunlar yaşadığını belirten Ciritçi, EuroLeague yönetimini eleştirerek, "Maalesef son yıllarda gördüğüm en rezil Final Four organizasyonu. Günlerdir biletlerin yüklenmesiyle ilgili yetkililerle görüşüyoruz. Hiçbir çözüm üretmiyorlar. Aile tribünümüz şurası, içinde Olympiakoslular var. Dışarıda taraftarlarımız var. İnanılmaz bozuk bir organizasyon. Yetkililer ile her dakika görüşüyor. 10 yöneticimiz, yetkililere listeleri gösteriyor. Kontrolü kaybetmiş durumdalar. Hiçbir şekilde bir adım ileri gidemiyorlar. Biz yavaş yavaş taraftarları alabiliyoruz. Biz liste verelim, taraftarları ona göre içeri alın dedik. Bilmiyorum, EuroLeague bugün sınıfta kalmıştır!'' dedi. 

''TARAFTARLARIMIZ İÇERİ GİREMİYOR''

Sözlerine devam eden Cem Ciritçi, ''Polis noktalarında da sıkıntı var. Orada da taraftarları bekletiyorlar. Ailece gelmişler çocuğu başka yere anneyi başka yere veriyorlar. İnanılmaz kötü bir organizasyon. Taraftarlarımız içeri giremiyorlar. Böyle saçmalık olur mu, maça 45 dakika kaldı. Maçın ertelenmesi gibi bir durum yok, maç oynanacak. Er ya da geç taraftarımız içeri girecek. Öyle ya da böyle bu taraftar içeri girecek. Biz bu maçta sonuna kadar savaşacağız. İki takım da güçlü. Biz iyi hazırlandık. Sezon boyu bu an için yaşadık. Umarım buradan istediğimiz sonucu alıp pazar günü rakibimiz bekleyeceğiz." şeklinde konuştu. 

Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Mutlak butlan’ kararı dünya basınında 'Mutlak butlan' kararı dünya basınında
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Gazeteci Sinan Burhan’dan CHP’yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek verecek Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek
DEM Parti’den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?

16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:37
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 17:33:55. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.