Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davada mevcut Genel Başkan Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
Kararın ardından partililere "Genel Merkeze gelin" çağrısı yapıldı. Çağrının ardından partililer Genel Merkez binasının önünde toplanmaya başladı. Daha sonra ise Genel Merkez binasına Özgür Özel'in pankartı asıldı.
Partililer pankartın asılmasını alkışlarla karşıladı. Parti önünde toplanan kalabalık ise o esnada "Özgür Başkan" sloganı attı.
Son Dakika › CHP › CHP Genel Merkezi'ne Özel’in pankartı asıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?