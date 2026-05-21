E-imza Sahteciliği Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika
21.05.2026 21:55
286 sanık hakkında e-imza ile sahte belge düzenleme suçlarından karar verildi; 257 sanığa ceza verildi.

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin 286 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun da arasında olduğu 29 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya savunmalarla devam edileceğini bildiren hakim, avukatlara söz verdi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Müşteki avukatları ise sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Beyanların ardından son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

257 sanığa çeşitli sürelerde hapis cezası verildi

Daha sonra hakim, sanıklar hakkındaki hükmü okudu. Buna göre, iddianamede "örgüt lideri" olarak yer alan sanık Ziya Kadiroğlu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "ÖSYM Kanunu'na muhalefet" ve "bilişim sistemine girme" suçlarından 116 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

256 sanığa çeşitli suçlardan 3 yıl 4 ay ile 94 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilirken, 29 sanığın ise beraatine hükmedildi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 134 sanık hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin 3. dalga operasyon kapsamında aynı suçlardan hazırlanan, aralarında elebaşı olduğu belirtilen "Hoca" kod adlı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 123 sanık hakkındaki bir diğer iddianame de mevcut dosyayla birleştirildi.

Gelinen aşamada toplam sanık sayısı 286 oldu.

Kaynak: AA

