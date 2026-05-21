CHP Genel Merkezi'nde arbede: Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirildi, ayaklar altına alındı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davada her iki kurultay hakkında ‘mutlak butlan’ kararı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları görevlerine iade kararı verildi.

PARTİLİLER GENEL MERKEZE AKIN ETTİ

Karar sonrası Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplanırken parti yönetimi, tüm CHP’lileri genel merkeze çağırdı. Çağrıyla beraber genel merkezin önü partililerle doldu taştı. Parti binasına giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

KILIÇDAROĞLU’NUN FOTOĞRAFI İNDİRİLMEK İSTENİNCE ARBEDE YAŞANDI

CHP Genel Merkezi’nin kapısına plastik kelepçe takılırken içeride bulunan partililerden bazıları, genel başkanların portrelerinin asılı olduğu duvardan Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını indirmek istedi. Bu sırada partililer arasında tansiyonun yükseldiği ve arbede yaşandığı görüldü.

AYAKLAR ALTINA ALINDI

Yaşanan gerilimin sonunda Kılıçdaroğlu'nun portresi duvardan indirilirken, çerçevesi parçalanan fotoğrafının ayaklar altına alınarak çiğnendiği anlar da kameraya yansıdı.

İSTANBUL İL BİNASINDA DA BENZER GÖRÜNTÜ

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında herhangi bir arbede meydana gelmese de benzeri bir durum yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun duvarda asılı bulunan portresinin üstü CHP flaması ile kapatıldı.