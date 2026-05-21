Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz
Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz

21.05.2026 22:01
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararına ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yapsınlar baskın seçimi, bekliyoruz, yapsınlar bekliyoruz. En kısa sürede yapsınlar Cumhurbaşkanlığı seçimini. Getirsinler sandığı biz bu ülkede iktidarı değiştiririz. Bizim adayımız Cumhurbaşkanı seçilir. Getirsinler baskın seçimi yapsınlar, adayımızı gösterir, biz bu seçimi kazanırız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin  CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararıyla ilgili kararı sonrasında Deutsche Welle Türkçe'ye konuştu.

KARARI MÜLAKAT SIRASINDA ÖĞRENDİ

Özel, mutlak butlan kararını mülakat sırasında öğrendi. Söyleşiye ara vererek hukukçu kurmaylarıyla kısa bir toplantı yapan ve bilgi alan Özel, ardından olağanüstü MYK'nın toplanması kararını vererek söyleşiye geri döndü.

"BU TÜRKİYE'DEKİ OTORİTERLEŞMENİN VARDIĞI SON NOKTA"

Özel, "Henüz parti kurulları ile görüşmediniz ama mutlak butlan kararına ilk yorumunuz nedir" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelen, yıllardır uğraşılan butlan davasının şimdi gündeme gelmesiyle iktidar CHP ile AK Parti’nin yani at başı iki partinin önde olduğu diğer partilerin yüzde 10'un altında oldukları, anketlerde kendisini yenebilecek tek rakibini felç etmeye, paralize etmeye, ortadan kaldırmaya ya da onun başındaki yönetimi değiştirmeye, hiç değilse o partiyi siyaset üretemez ve kendi sorunlarıyla meşgul olur hale getirmeye çalışıyor. Bu Türkiye'deki otoriterleşmenin vardığı son nokta. Yani illa sandığı getirmemek ya da ‘ben seçimleri kaldırdım’ demek gerekmiyor. Sandıkta yarışacağı rakibini belirlemek, belli rakibini sokmak, kurumsal olarak rakibi olan siyasi partinin yönetimini değiştirmek, bunların hepsi buna dair şeyler. Belediyelerle başladı operasyon. Yolsuzluk denildi, adayımız alındı. Sonra yayıldı, yayıldı. Geldiğimiz noktada artık özel hayata varan iddialarla muhatap oluyorsunuz ve çocukluk arkadaşınız alınıyor. Hedef sizin çevreniz, hedef direkt sizsiniz aslında.

"TEMEL HEDEF BENİM"

Partinin önünde iki seçenek vardı. Bu seçeneklerden bir tanesi Ekrem İmamoğlu'na ve partiye yapılan saldırıların birer hukuki süreç değil, siyasi bir süreç olduğunu kabul ettik. Bunun üzerinden arkadaşlarımızı yalnız bırakmadık, onlara inandık. İddianame yokken, iddianameyi yargılanmak değil, yargılamak için beklediğimizi söyledik. Atılan iftiraların işte bir dizi dünya kadar iftira hiçbir iddianamede yer almayan ama günlerce konuşan işte içi para dolu bavullar, yapılan toplantılar, parke altından çıkan paralar, Ekrem İmamoğlu'nun arabaları, kurultayda dağıtılan cep telefonları gibi yalanların hiçbirine itibar etmedik ve iddianamede hiçbiri olmadı. Muhalif seçmeni ayağa kaldırdık ve bu şartlar altında İmamoğlu'nu hedef alanlar gördüler ki onu itibarsızlaştıramıyorlar. Aksine itibarı yükseliyor ve döndüler dediler ki CHP'yi hedef almalıyız, dolayısıyla CHP'nin belini kırmalıyız. Özgür Özel'in belini kırmadan, Özgür Özel'in direncini kırmadan, Özgür Özel'i itibarsızlaştırmadan, Özgür Özel'i uzaklaştırmadan CHP'den kurtulamayız. O yüzden de hedefteyiz. Temel hedef benim. Beni yıldırmak, beni durdurmak. Bana defalarca çağrı yapmadılar mı? Ankara'ya gel otur partinin başında dur diye. Bana konforlu bir muhalefet alanı teklif ettiler. Ama biz ne olursa olsun iktidar hedefledik. İktidarı hedeflediğimiz için de iktidarın hedefindeyiz."

"BASKIN SEÇİM YAPSINLAR, KAZANIRIZ"

Özel, "Hep şöyle yorumlar yapıldı; mutlak butlan kararı gelirse ardından baskın seçim gelir. Sizce gelir mi baskın seçim ve ne olur?" sorusuna da "Yapsınlar baskın seçimi, bekliyoruz, yapsınlar bekliyoruz" yanıtını verdi. Özel, "Peki o arada CHP kendini toparlayabilir mi?" sorusu üzerine, "Toparlanırız. Bir şey söyleyeyim mi? Yapsınlar baskın seçimi, bekliyoruz. En kısa sürede yapsınlar Cumhurbaşkanlığı seçimini. Getirsinler sandığı biz bu ülkede iktidarı değiştiririz. Bizim adayımız Cumhurbaşkanı seçilir. Getirsinler baskın seçimi yapsınlar, adayımızı gösterir, biz bu seçimi kazanırız" diye konuştu.

"İMAMOĞLU'NU ADAY GÖSTEREBİLECEĞİMİZ GÜNE KADAR ADAYIMIZ OLUR"

Özel, "Kılıçdaroğlu'nun kayyum olarak gelince cumhurbaşkanı adayının nasıl gösterileceği" yönündeki soruyu, partinin adayının belli olduğunu ve Ekrem İmamoğlu olduğunu hatırlatarak yanıtladı. Özel, şu ifadeleri kullandı: "Partinin adayı belli. İmamoğlu'nu aday gösterebileceğimiz güne kadar adayımız odur. Yoksa bu parti seçimi kazanacak adayı gösterir. O kadar net. Onun dışında cumhurbaşkanı adayı olmak için ayrıca yüz bin imza seçeneği de var. Biz 15,5 milyon imzayla İmamoğlu’nu aday göstermişiz. 25,5 milyon imzayla arkasında durmuşuz. Yüz bin imzanın iki yüz elli katını toplamışız. Bir aday gösterir, bu seçimi kazanırız"

"YEDEK BİR PARTİ OLDUĞU DOĞRU AMA..."

"Bazı iddialar söz konusu, yedek ya da yeni parti ile ilgili para ayrıldığı vb gibi. Böyle çalışmalar var mı" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi: "Parasını ayırma ve bunların hepsi fasarya ama şöyle bir şey var; yedekte bir parti olduğu doğru ama bunu mutlak butlan kararından önce de söylüyordum. Şimdi mutlak butlan kararı çıktı yine söylüyorum, bu parti hazırlığı partiden ayrılmak ve bir başka parti kurmak üzere değil. Olası bir kapatma davası ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili listelerini veremeyecek hale getirilmesi durumuna karşı bir tedbir. Yani bunu butlan kararından önce de söylüyordum belki inanmıyorlardı. Şimdi karardan sonra da söylüyorum. Yani butlan kararına karşı bir tedbir değildir, bu yaptığımız iş. Bu iş parti kapatma ya da partinin seçimlere sokulmamasına ya da partinin seçimlere doğru listelerle seçimlere sokulmaması yönünde bir hamle yapılırsa ona karşı yapılmış bir hazırlık."

"BU PARTİNİN KÜLTÜRÜNDE ÖNCEKİ GENEL BAŞKANLARA SAYGI VAR"

Özel, sözlerine şu şekilde devam etti: "Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkatli bir dil kullandığınızı biliyoruz. Ancak bir kesim de var ki artık Kılıçdaroğlu’na ve destekçilerine karşı daha sert olunmasını isteyen. Çünkü 22 vekil videosunu paylaştı. Kılıçdaroğlu ekibiyle oturup konuşmak, bir uzlaşıya ulaşmak mümkün müdür bu saatten sonra? Şimdi karar da çıktı, son düşünceleriniz nedir" şeklindeki soruyu da şu sözlerle yanıtladı: "Ben bu partide saatin vidasından geliyorum. Bu partinin kültüründe önceki genel başkanlara saygı var. Önceki genel başkanlar bizi eleştirse de biz onları eleştirmemeye dikkat ederiz ve onların hukukunu korumak mevcut genel başkanın görevidir diye düşündüm. Bugüne kadar bunu korudum. Dünkü videodan sonra da korumaya çalıştım, halen de koruyorum. Hatta genel başkanın ‘ben bir butlan kararı durumunda ya bu kararın verdiği görevi kabul etmem veya işte partimi kanunun izin verdiği en kısa sürede huzura kavuşturacak adımları atarım' diye bir açıklama yapmasını bugüne kadar hep bekledik. Halen daha da o beklentimiz mevcut. Onun dışında zaten benim söylemediğim şeyleri, her birisi seçimlerde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermiş insanlar, onunla yıllarca siyaset yapmış olanlar çeşitli eleştirilerde bulunuyor. Ben bırakın kendim eleştirmek ya da o eleştirileri körüklemeyi, Sayın Genel Başkan'a saygısızlık yapılmamasını hep bugüne kadar telkin ettim. Bu benim parti kültürümün ve partinin genel başkanı olmanın verdiği yükümlülük.

"İKİLİK ÇIKMAMASINA HEP ÖZEN GÖSTERDİK"

Biz şimdiye kadar parti grubunda bir ikilik çıkmamasına hep özen gösterdik. Partinin birliği ve bütünlüğü konusunda uzlaşmak lazım. Bunun için de çok kez fırsat oldu ve soru soruldu arkadaşlara. Biz kimseyi dışlamadık. Ben her seferinde olumlu mesaj verdim. Üç kez kapalı toplantıda ‘Bu salonda haklı olanlar, haksız olanlar vardır geçmiş tartışmalarda. Bütün haklı olanlardan, bütün haksızlar adına ben özür diliyorum genel başkanınız olarak' dedim. Bu vakitten sonra kırgınlık, küskünlük olmasın, hep birlikte olun diye teklif ettik, hep söyledik. Ama bir türlü böyle hani bizim kapsayamadığımız ve bize sürekli mesafe koyan bir grup arkadaşımız var. Onların o dünkü açıklamayı retweet etmelerini de yine biz en geniş anlamda düşünce fikir özgürlüğü falan olarak değerlendirdik, yine bir şey yapmadık. Ama AK Parti yargısını artık kabullenen ve partinin o yargıyla şekillendirilmesine yol açacak tutumları da kabul etmeyeceğimizi de söyledik."

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:58
Jorge Jesus “Tek eksik Fenerbahçe“ deyip bombayı patlattı
19:55
CHP Genel Merkezi’nin önünde “Hain Kemal“ sloganları atılıyor
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:41
Arda Turan’a son maçında büyük şok
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
17:41
Mutlak butlan kararı sonrası CHP’li tüm vekiller “acilen“ genel merkeze çağrıldı
17:41
Mutlak butlan kararında “ihtiyati tedbir“ detayı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:29
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
