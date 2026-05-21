Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi

21.05.2026 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın cezaevi değiştirildi. Adana’da tutuklu bulunan Kütahyalı’nın İstanbul’daki Maltepe Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi’nde bulunan Kütahyalı’nın İstanbul’daki Maltepe Cezaevi’ne sevk edildiği belirtildi.

Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre; nakil işlemi güvenlik ve soruşturma süreci kapsamında gerçekleştirildi. Cezaevi değişikliğinin ardından gözler soruşturmadaki yeni gelişmelere çevrildi.

BAHİS OPERASYONUNDA TUTUKLANMIŞTI

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyon kapsamında “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun tutuklanmıştı. Soruşturmanın mali boyutunun geniş kapsamlı incelemelerle sürdürüldüğü öğrenildi.

BAKANLIK’TAN MASAK VURGUSU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada operasyonun arkasında ciddi bir mali takip süreci bulunduğunu ifade etmişti. Gürlek, sürecin tamamen MASAK raporları doğrultusunda ilerlediğini belirtmişti.

Kütahyalı’nın para hareketleri nedeniyle incelemeye takıldığına dikkat çeken Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine para aktarımı ve aracılık iddialarının araştırıldığını söylemişti.

“İLLEGAL BAHİS SİTELERİNE PARA TRAFİĞİ” İDDİASI

Bakan Gürlek açıklamasında, “Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı ilerliyor. Para hareketleri sırasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme ve aracılık etme gibi iddialar bulunuyor” ifadelerini kullanmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı, Operasyon, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Necati Sarıdağ Necati Sarıdağ:
    Neden Silivri veya kars, Ardahan değil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar Günde 5 gram bulan var İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar! Günde 5 gram bulan var
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Selena Gomez, 18 filmde oynayacak Selena Gomez, +18 filmde oynayacak
İstanbullulara Meteoroloji’den “3 saat“ uyarısı İstanbullulara Meteoroloji'den "3 saat" uyarısı
Bakın nereye gömülmek istiyor İşte Melih Gökçek’in vasiyeti Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler "Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler

09:03
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
09:00
Okan Buruk’un telefon açtığı yıldızdan haber var
Okan Buruk'un telefon açtığı yıldızdan haber var
08:51
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:10
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
08:03
İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu’nu kapatmayı düşünüyor
İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu'nu kapatmayı düşünüyor
07:30
ABD’de gizemli madde alarmı 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı
ABD'de gizemli madde alarmı! 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı
07:03
Bakan Şimşek duyurdu Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı
Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 09:19:06. #7.12#
SON DAKİKA: Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.