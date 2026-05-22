Çok sayıda isim görevden alındı, yeni atamalar yapıldı

22.05.2026 00:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla bakanlık bünyesinde bazı genel müdür yardımcıları ve il müdürleri görevden alınırken, yeni atamalar da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, bazı bakanlıklarda görev değişiklikleri ve yeni atamalar yapıldı.

KÜLTÜR VE TURİZM İLE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIKLARI

Cumhurbaşkanı kararıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine Kürşat Bozkurt atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda ise bazı üst düzey isimler görevden alındı. Buna göre Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcıları Murat Hardalaç ve Erdoğan Sert ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakkı Tok görevden alındı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda da kapsamlı görev değişiklikleri yapıldı. Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı, Yüksek Fen Kurulu Üyesi Atilla Ünal, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu, Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı ile Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir görevden alındı. Aynı karar kapsamında Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Semih İlker Sanaç atandı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI  

Yayımlanan kararlara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor görevden alındı. Boşalan göreve ise Çağlar Tabak atandı.

ÇAYKUR VE KOSGEB

Öte yandan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesinde açık bulunan kadrolara da yeni atamalar gerçekleştirildi. Buna göre, Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü’ne Ali Kağanoğlu, Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğü’ne ise Fatma Musluoğlu getirildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nda (KOSGEB) açık bulunan bazı görevlere de atama yapıldı. Başkan Yardımcılıklarına Selim Serkan Ercan ile İmran Gezinti atanırken, I. Hukuk Müşavirliği görevine Mustafa Genç getirildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 22.05.2026 00:41:32.
