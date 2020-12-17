Son Dakika Atama Haberleri

- Dün 15:11 Türk Eğitim-Sen başkanlar kurulu sonuç bildirgesi açıklandı
Türk Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı, 17 Aralık 2020 tarihinde, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm şube başkanlarımızın katılımı ile online olarak gerçekleştirildi.
- 17.12.2020 23:00 Bakan Selçuk: "Kovid tedavilerinin ücretsiz olması için aktardığımız kaynak 4,5 milyar liraya yaklaştı"
TBMM Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor.
- 17.12.2020 14:59 TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "TSK'ye muazzam bir güç veren, ayrıca kardeş Azerbaycan'ın gücüne güç katan Türk savunma sanayisi cezalandırılmak istenmektedir.
- 16.12.2020 11:34 - Eşi başörtülü öğretmenin mağduriyeti 20 yılda hala giderilmedi
Eşi başörtülü öğretmenin mağduriyeti 20 yıldır giderilmedi - Mağdur öğretmen Abdullah Yılmaz; - "Gerekirse 20 yıl daha mücadele vermeye hazırım" - "Haklıysam neden haklarımızın tamamını vermediler, haksızsam niye bir bölümünü kabul ettiler?
- 15.12.2020 15:27 Son dakika haber! CHP'li Kaya, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını kınadı
Son dakika politika haberi: CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, ABD'nin Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi nedeniyle aldığı yaptırım kararını doğru bulmadıklarını belirterek, kararı alanları da karara sessiz kalanları da kınadıklarını söyledi.
- 14.12.2020 18:23 Kamerun'da 2 kabile şefi ayrılıkçıların saldırısında öldü
Kamerun'un Anglofon bölgesi Güney-Batı vilayetinde ayrılıkçılar kaçırdıkları 4 kabile şefinin 2'sini öldürdü.
- 13.12.2020 23:15 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekillerinin sorularını yanıtladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları TBMM - Genel Kurulda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sunumlarının ardından grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu.
- 13.12.2020 22:41 Son dakika haberi! TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor
Son dakika haberleri: TBMM Genel Kurulunda, CHP milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri üzerinde değerlendirmede bulundu.
- 13.12.2020 18:53 TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP'ye yönelik "Eli silahlı, örgütçü teröristleri anıp övgüler düzdükten sonra 'Biz Kemal Pir'iz.' demek, 'Biz PKK'yız.' demektir.
- 13.12.2020 17:35 Son dakika haberleri! TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor
Son dakika politika haberi... MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, "Gençlerimiz sınav karmaşasından kurtarılmalıdır.
- 13.12.2020 16:45 TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor
TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.
- 12.12.2020 15:39 Son dakika... TBMM'de Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor
Edinilen son dakika haberine göre MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşıyla ilgili polemik yapmanın kamu sağlığı açısından zararlı olduğunu belirterek, "Siyasi liderlere düşen görev aşı kampanyasına destek vermek, liderlik göstererek motive etmek, örnek olmaktır.
- 12.12.2020 02:33 Cihangir Ceyhan: Pandemide 96 kilo olmuştum
Oyuncu Cihangir Ceyhan özel hayatından oyunculuk kariyerine kadar geniş yelpazede samimi itiraflarda bulundu.
- 11.12.2020 23:04 Varank: "Mevzubahis Türk SİHA'ları olunca anti militarist kesiliyorsunuz"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıllardır beklenen ilçe bazlı bölgesel teşvik sistemini ocak ayından itibaren uygulamaya başlayacaklarını bildirdi.
- 11.12.2020 22:59 Varank: "Kimse kusura bakmasın. Biz yatırımcımızı kimseye yedirmeyiz. Türkiye için alın teri döken her kim olursa olsun, sırtımızda taşırız"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıllardır beklenen ilçe bazlı bölgesel teşvik sistemini ocak ayından itibaren uygulamaya başlayacaklarını bildirdi.
- 11.12.2020 22:17 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2021 yılı bütçesini sundu: (2)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıllardır beklenen ilçe bazlı bölgesel teşvik sistemini ocak ayından itibaren uygulamaya başlayacaklarını bildirdi.
- 11.12.2020 13:43 Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime başlama sürecine ilişkin konunun gelecek hafta kabine toplantısında tekrar değerlendirmeye alınacağını bildirdi.
- 10.12.2020 16:29 Devlet sanatçısı Ataman mezarı başında anıldı
Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, ölümünün 26. yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mezarı başında anıldı.
- 09.12.2020 15:07 Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, 2016-2019 arasındaki dört yılda Türkiye'den 1 milyon dolar ve üzeri meblağda 17 bin 100 hesabın yurt dışına çıkarıldığını belirterek, "Dünyada nüfusuna göre en fazla yurt dışına servet kaçırılan ülke Türkiye." dedi.
- 09.12.2020 14:29 Saray Belediyesi ekipleri, okulların bakım ve onarımını gerçekleştirdi
Saray Belediyesi ekipleri, ilçedeki 43 okulun tamir ve bakımını yaptı.
- 07.12.2020 13:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 yılı bütçesini sundu: (3)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Her biri birbirinden kıymetli olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Önümüzdeki dönemde gerekli ek tedbirleri almaya da devam edeceğiz.
- 03.12.2020 16:36 Son Dakika | 'Tavuk karası' nedeniyle az gören öğretmen, düz memur yapılınca hukuk mücadelesi başlattı
Son dakika haberler... VAN'ın Edremit ilçesindeki Necmetin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 5 yıl fizik öğretmenliği yapan Turgay Özmen (57) halk arasında tavuk karası olarak isimlendirilen 'gece körlüğü' hastalığı nedeniyle 2 veli tarafından şikayet edilince, başka bir okula düz memur olarak atandı.
- 03.12.2020 14:01 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "MEB Ajanda" ve "E-Okul Öğretmen" uygulamalarını tanıttı Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "MEB Ajanda" ve "E-Okul Öğretmen" uygulamalarına ilişkin, "Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın bu yeni iki uygulamasıyla, bürokrasinin azalması, iş ve işlemlerin kolaylaşması, her bir verinin bağlantılı ve ilişkilendirilmiş olarak ele alınabilmesi sağlanacak.
- 03.12.2020 10:23 Hem azimli, hem vefalı Mahmut öğretmenden büyük fedakarlık
Elazığ'da 13 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye ile hayatını sürdüren ve azmiyle en büyük hayalini gerçekleştirerek sınıf öğretmeni olan Mahmut Ataş, idari izinli olmasın rağmen her fırsatta okula giderek engeli bulunan öğrencilerine hem canlı ders veriyor hem...
- 02.12.2020 10:49 Öğretmen atamaları yaklaştı ama pedagojik formasyon sorunu henüz çözülemedi
Üniversitelerin eğitim fakültesi dışındaki birimlerinden mezun olan ve öğretmen olmak isteyen adaylar pedagojik formasyon eğitimini tamamladıktan sonra atanabiliyorlardı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 29 Haziran 2020'de, pedagojik formasyon eğitiminin yerine lisansüstü düzeyde Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı getirileceği duyurulmuştu.
- 01.12.2020 18:09 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş Öğretmenler Meslek Kanunu'nu çıkarmaktır.
- 01.12.2020 16:42 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın kendisini yalnız ve sahipsiz hissettiğini savunarak, "Kendini hiç sahipsiz hissetme, umutsuzluğa da kapılma. Bu devran değişecek.
- 27.11.2020 17:19 Dış cephe boyası yaparken iskelede mahsur kalan işçileri vatandaşlar kurtardı (TEKRAR)
Antalya'da dış cephe boyası yaptıkları apartmanın 8'inci katında, motoru bozulduğu 90 derece eğik hale gelen iskelede mahsur kalan Zafer Cücük ile Zeki Türk, vatandaşlar tarafından pencereden daireye alınarak kurtarıldı.
- 27.11.2020 13:19 HDP'li Paylan: "Asgari ücret, vergiden muaf net 4 bin lira olmalı"
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, asgari ücretin, vergiden muaf net 4 bin lira olması gerektiğini söyledi.
- 27.11.2020 10:42 Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü...İşçilerin iskelede ölüm kalım savaşı kamerada
Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü.
- 26.11.2020 17:54 DHA YURT BÜLTENİ - 26
Kazada aracından çatıya fırlayan sürücünün arkadaşı; 'Şaşırdık'KONYA'da, kontrolden çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrilen kamyonetten fırlayıp garajın çatısına uçan sürücü Mustafa Yaşar Özkan (33), tedavisinin ardından taburcu edildi.
- 26.11.2020 14:25 Dış cephe boyası yaparken iskelede mahsur kalan işçileri vatandaşlar kurtardı
ANTALYA'da dış cephe boyası yaptıkları apartmanın 8'inci katında, motoru bozulduğu için 90 derece eğik hale gelen iskelede mahsur kalan Zafer Cücük ile Zeki Türk, vatandaşlar tarafından pencereden daireye alınarak kurtarıldı.
- 26.11.2020 14:23 8. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı
Antalya'da motorun bozulması sonucu 8'inci katta iskelede mahsur kalan iki boya ustası, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
- 26.11.2020 14:02 8. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı
Antalya'da motorun bozulması sonucu 8'inci katta iskelede mahsur kalan iki boya ustası, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
- 25.11.2020 09:50 Kuzey Yıldızları aday öğretmenlerden depremzedelere yardım
Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde görev yapan Kuzey Yıldızları aday öğretmenleri, kendi aralarında topladıkları 7 bin 100 TL'yi, İzmir'deki depremzedelere gönderilmek üzere AFAD'a bağışladı.
- 24.11.2020 18:51 TBMM Genel Kurulu
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu ülkede kadın cinayetlerini savunabilecek bir insan olmadığını düşünüyorum.
- 24.11.2020 17:55 TBMM Genel Kurulu
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Pandemi sürecinde yaşananlara baktığımızda öğretmenlerimizin hayatımızda ne kadar büyük bir yer kapladıklarını görmüş oluyoruz.
- 24.11.2020 16:33 Kılıçdaroğlu: "Vali sıcak siyasetin içine giremez"
- Kılıçdaroğlu: "Vali sıcak siyasetin içine giremez" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adaleti sağlayacak olan kurumlardır.
- 24.11.2020 16:31 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Talimatı verirse bugün öğleden sonra 3600 ek gösterge çıkar. Zaten biz kanun teklifini vermişiz. Onlar da versinler.
- 24.11.2020 15:28 Kılıçdaroğlu: "Vali sıcak siyasetin içine giremez"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adaleti sağlayacak olan kurumlardır.
- 24.11.2020 15:27 Kılıçdaroğlu: "Vali sıcak siyasetin içine giremez"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adaleti sağlayacak olan kurumlardır.
- 24.11.2020 14:44 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz
Son dakika! Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dokunulmazlığının kaldırılacağı yönündeki açıklamalara sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz; sizden mi korkacağım?" ifadelerini kullandı.
- 24.11.2020 12:17 Çaycuma'da Öğretmenler Günü kutlandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 24 Kasım Öğretmen Günü düzenlenen törenle kutlandı.
- 24.11.2020 10:29 Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gencecik öğretmenlerin, milletin evlatlarına ilim öğretirken görevleri başında ve öğrencilerinin gözü önünde şehit edildiğini ancak hiçbirinin yolundan dönmediğini belirtti.
- 23.11.2020 23:13 Fransız polisinin "terörist muamelesi" yaptığı çocuklar olayı New York Times'a haber oldu
Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarda, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terörizme destek" suçlamasıyla polis tarafından evleri basılarak karakolda sorgulanan 10 yaşındaki 4 çocuk olayı New York Times'a haber oldu.
- 23.11.2020 18:33 Adıyaman'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
- 23.11.2020 16:27 CHP'li Kaya'dan yıl sonuna kadar 60 bin öğretmen ataması talebi
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Türkiye'de 250 bin acil öğretmen ihtiyacı olduğunu belirterek ilk aşamada, bu yılın sonuna kadar 60 bin öğretmen ataması yapılmasını istedi.
- 23.11.2020 16:23 Aybüke öğretmenin babası Yalçın: "Öğretmenliği çok severek, isteyerek yapan bir evladımızdı"
Batman'ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan babası Sadık Yalçın, onsuz geçirdiği 4. Öğretmenler Günü'nde kızını anlattı.
- 23.11.2020 15:59 Başkan Kurt: "Canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum"
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
- 23.11.2020 13:50 Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
- Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek ve öğretmenlerin meslek kanunu talebini dile getirmek amacıyla...