Son Dakika Atama Haberleri

15:11 Türk Eğitim-Sen başkanlar kurulu sonuç bildirgesi açıklandı Türk Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı, 17 Aralık 2020 tarihinde, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm şube başkanlarımızın katılımı ile online olarak gerçekleştirildi.

14:59 TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "TSK'ye muazzam bir güç veren, ayrıca kardeş Azerbaycan'ın gücüne güç katan Türk savunma sanayisi cezalandırılmak istenmektedir.

11:34 - Eşi başörtülü öğretmenin mağduriyeti 20 yılda hala giderilmedi Eşi başörtülü öğretmenin mağduriyeti 20 yıldır giderilmedi - Mağdur öğretmen Abdullah Yılmaz; - "Gerekirse 20 yıl daha mücadele vermeye hazırım" - "Haklıysam neden haklarımızın tamamını vermediler, haksızsam niye bir bölümünü kabul ettiler?

15:27 Son dakika haber! CHP'li Kaya, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını kınadı Son dakika politika haberi: CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, ABD'nin Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi nedeniyle aldığı yaptırım kararını doğru bulmadıklarını belirterek, kararı alanları da karara sessiz kalanları da kınadıklarını söyledi.

23:15 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekillerinin sorularını yanıtladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları TBMM - Genel Kurulda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sunumlarının ardından grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

22:41 Son dakika haberi! TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor Son dakika haberleri: TBMM Genel Kurulunda, CHP milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri üzerinde değerlendirmede bulundu.

16:45 TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

15:39 Son dakika... TBMM'de Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor Edinilen son dakika haberine göre MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşıyla ilgili polemik yapmanın kamu sağlığı açısından zararlı olduğunu belirterek, "Siyasi liderlere düşen görev aşı kampanyasına destek vermek, liderlik göstererek motive etmek, örnek olmaktır.

02:33 Cihangir Ceyhan: Pandemide 96 kilo olmuştum Oyuncu Cihangir Ceyhan özel hayatından oyunculuk kariyerine kadar geniş yelpazede samimi itiraflarda bulundu.

23:04 Varank: "Mevzubahis Türk SİHA'ları olunca anti militarist kesiliyorsunuz" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıllardır beklenen ilçe bazlı bölgesel teşvik sistemini ocak ayından itibaren uygulamaya başlayacaklarını bildirdi.

13:43 Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime başlama sürecine ilişkin konunun gelecek hafta kabine toplantısında tekrar değerlendirmeye alınacağını bildirdi.

16:29 Devlet sanatçısı Ataman mezarı başında anıldı Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, ölümünün 26. yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

15:07 Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, 2016-2019 arasındaki dört yılda Türkiye'den 1 milyon dolar ve üzeri meblağda 17 bin 100 hesabın yurt dışına çıkarıldığını belirterek, "Dünyada nüfusuna göre en fazla yurt dışına servet kaçırılan ülke Türkiye." dedi.

13:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 yılı bütçesini sundu: (3) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Her biri birbirinden kıymetli olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Önümüzdeki dönemde gerekli ek tedbirleri almaya da devam edeceğiz.

16:36 Son Dakika | 'Tavuk karası' nedeniyle az gören öğretmen, düz memur yapılınca hukuk mücadelesi başlattı Son dakika haberler... VAN'ın Edremit ilçesindeki Necmetin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 5 yıl fizik öğretmenliği yapan Turgay Özmen (57) halk arasında tavuk karası olarak isimlendirilen 'gece körlüğü' hastalığı nedeniyle 2 veli tarafından şikayet edilince, başka bir okula düz memur olarak atandı.

14:01 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "MEB Ajanda" ve "E-Okul Öğretmen" uygulamalarını tanıttı Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "MEB Ajanda" ve "E-Okul Öğretmen" uygulamalarına ilişkin, "Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın bu yeni iki uygulamasıyla, bürokrasinin azalması, iş ve işlemlerin kolaylaşması, her bir verinin bağlantılı ve ilişkilendirilmiş olarak ele alınabilmesi sağlanacak.

10:23 Hem azimli, hem vefalı Mahmut öğretmenden büyük fedakarlık Elazığ'da 13 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye ile hayatını sürdüren ve azmiyle en büyük hayalini gerçekleştirerek sınıf öğretmeni olan Mahmut Ataş, idari izinli olmasın rağmen her fırsatta okula giderek engeli bulunan öğrencilerine hem canlı ders veriyor hem...

10:49 Öğretmen atamaları yaklaştı ama pedagojik formasyon sorunu henüz çözülemedi Üniversitelerin eğitim fakültesi dışındaki birimlerinden mezun olan ve öğretmen olmak isteyen adaylar pedagojik formasyon eğitimini tamamladıktan sonra atanabiliyorlardı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 29 Haziran 2020'de, pedagojik formasyon eğitiminin yerine lisansüstü düzeyde Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı getirileceği duyurulmuştu.

18:09 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş Öğretmenler Meslek Kanunu'nu çıkarmaktır.

16:42 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın kendisini yalnız ve sahipsiz hissettiğini savunarak, "Kendini hiç sahipsiz hissetme, umutsuzluğa da kapılma. Bu devran değişecek.

17:19 Dış cephe boyası yaparken iskelede mahsur kalan işçileri vatandaşlar kurtardı (TEKRAR) Antalya'da dış cephe boyası yaptıkları apartmanın 8'inci katında, motoru bozulduğu 90 derece eğik hale gelen iskelede mahsur kalan Zafer Cücük ile Zeki Türk, vatandaşlar tarafından pencereden daireye alınarak kurtarıldı.

17:54 DHA YURT BÜLTENİ - 26 Kazada aracından çatıya fırlayan sürücünün arkadaşı; 'Şaşırdık'KONYA'da, kontrolden çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrilen kamyonetten fırlayıp garajın çatısına uçan sürücü Mustafa Yaşar Özkan (33), tedavisinin ardından taburcu edildi.

14:25 Dış cephe boyası yaparken iskelede mahsur kalan işçileri vatandaşlar kurtardı ANTALYA'da dış cephe boyası yaptıkları apartmanın 8'inci katında, motoru bozulduğu için 90 derece eğik hale gelen iskelede mahsur kalan Zafer Cücük ile Zeki Türk, vatandaşlar tarafından pencereden daireye alınarak kurtarıldı.

09:50 Kuzey Yıldızları aday öğretmenlerden depremzedelere yardım Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde görev yapan Kuzey Yıldızları aday öğretmenleri, kendi aralarında topladıkları 7 bin 100 TL'yi, İzmir'deki depremzedelere gönderilmek üzere AFAD'a bağışladı.

18:51 TBMM Genel Kurulu AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu ülkede kadın cinayetlerini savunabilecek bir insan olmadığını düşünüyorum.

17:55 TBMM Genel Kurulu AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Pandemi sürecinde yaşananlara baktığımızda öğretmenlerimizin hayatımızda ne kadar büyük bir yer kapladıklarını görmüş oluyoruz.

16:31 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Talimatı verirse bugün öğleden sonra 3600 ek gösterge çıkar. Zaten biz kanun teklifini vermişiz. Onlar da versinler.

14:44 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz Son dakika! Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dokunulmazlığının kaldırılacağı yönündeki açıklamalara sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz; sizden mi korkacağım?" ifadelerini kullandı.

12:17 Çaycuma'da Öğretmenler Günü kutlandı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 24 Kasım Öğretmen Günü düzenlenen törenle kutlandı.

10:29 Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gencecik öğretmenlerin, milletin evlatlarına ilim öğretirken görevleri başında ve öğrencilerinin gözü önünde şehit edildiğini ancak hiçbirinin yolundan dönmediğini belirtti.

23:13 Fransız polisinin "terörist muamelesi" yaptığı çocuklar olayı New York Times'a haber oldu Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarda, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terörizme destek" suçlamasıyla polis tarafından evleri basılarak karakolda sorgulanan 10 yaşındaki 4 çocuk olayı New York Times'a haber oldu.

18:33 Adıyaman'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

16:27 CHP'li Kaya'dan yıl sonuna kadar 60 bin öğretmen ataması talebi CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Türkiye'de 250 bin acil öğretmen ihtiyacı olduğunu belirterek ilk aşamada, bu yılın sonuna kadar 60 bin öğretmen ataması yapılmasını istedi.

16:23 Aybüke öğretmenin babası Yalçın: "Öğretmenliği çok severek, isteyerek yapan bir evladımızdı" Batman'ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan babası Sadık Yalçın, onsuz geçirdiği 4. Öğretmenler Günü'nde kızını anlattı.