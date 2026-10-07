CarrefourSA’dan rekabet gücünü artıracak iki stratejik atama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CarrefourSA’dan rekabet gücünü artıracak iki stratejik atama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CarrefourSA’dan rekabet gücünü artıracak iki stratejik atama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CarrefourSA, satın alma sonrası yeni dönem hedefleri doğrultusunda, perakende ve teknoloji alanlarında uluslararası deneyime sahip iki önemli ismi üst yönetimine kattı. Kategori ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CCO) olarak atanan Hamit Baykal ile Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı (CTO) olarak atanan İsmet Öker, şirketin müşteriye sunduğu değeri artırma, dijital yetkinliklerini geliştirme ve rekabet gücünü yükseltme hedeflerine katkı sağlayacak.

CarrefourSA'da Kategori ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı (CCO) görevine Hamit Baykal, Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcılığı (CTO) görevine ise İsmet Öker getirildi. Perakende sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Hamit Baykal, CarrefourSA'nın kategori yönetimi ve pazarlama süreçlerine liderlik edecek. Teknoloji alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip İsmet Öker ise CarrefourSA'nın teknoloji stratejilerine ve ekiplerine liderlik edecek.

"Ekibimizi deneyimli isimlerle güçlendiriyoruz"

CarrefourSA CEO’su Hatice Evren, yapılan atamaların şirketin ticari ve teknolojik dönüşümünü güçlendireceğini belirterek, “Yeni dönemde CarrefourSA’yı, müşteriye sunduğu değer ve alışveriş deneyimiyle fark yaratan, rekabette daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için yetenek havuzumuzu güçlendiriyor, farklı pazarlarda önemli sorumluluklar üstlenmiş liderleri ekibimize katıyoruz. Hamit Baykal, 20 yılı aşkın perakende deneyimiyle kategori yönetiminden uluslararası pazarlara uzanan geniş bir birikime sahip. Bu deneyimin, ürün çeşitliliğimizi ve müşterilerimize sunduğumuz değeri daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz. İsmet Öker ise farklı pazarlarda mühendislik ekiplerine liderlik etmiş, perakendenin dijital dönüşümünü yakından yönetmiş güçlü bir teknoloji lideri. Onun deneyimi de teknoloji stratejimizi ve dijital yetkinliklerimizi geliştirmemizde önemli rol oynayacak. Her iki yöneticimize de yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Hamit Baykal, müşteri beklentilerini merkeze alan, kategori ve pazarlama yetkinliklerini tek bir stratejik çatıda buluşturan dinamik bir yapı hedefliyor. Kategori yönetimi ve pazarlama alanındaki birikimiyle markanın ürün çeşitliliğini zenginleştirmeye odaklanan Baykal, müşteri değer önerisini güçlendirerek yakalanan ticari fırsatları sürdürülebilir bir büyümeye dönüştürmeyi amaçlıyor. İsmet Öker ise, CarrefourSA'yı yeni nesil bir perakende şirketine dönüştürme vizyonuyla; veriyi karar süreçlerinin, yapay zekâyı operasyonun merkezinde ölçekleyerek teknolojiyi e-ticaret büyümesinin ve kârlılığın motoru haline getirmeyi hedefliyor.

CarrefourSA’dan rekabet gücünü artıracak iki stratejik atama

Hamit Baykal kimdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Hamit Baykal, profesyonel kariyerine 2003 yılında gıda perakendesi sektöründe başlamıştır. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde hipermarket ve toptan gıda perakendesi alanlarında; kozmetik, bebek, şekerleme, süt ürünleri, fırın ve şarküteri kategorilerinde Kategori Müdürü olarak görev yapmıştır. 2015-2019 yılları arasında Gıda Kategorisi Lideri olarak sorumluluk üstlenmiştir. Baykal, devam eden 5 yıl boyunca aynı uluslararası toptan gıda perakendecisinin Pakistan operasyonunda Kategori Direktörü olarak rol almıştır. 2024-2026 yılları arasında ise Metro Türkiye Kategori Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Hamit Baykal, 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla CarrefourSA'da Kategori ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı (CCO) görevine atanmıştır.

İsmet Öker kimdir?

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan İsmet Öker, Executive MBA programını Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Kariyerine 2011 yılında global bir teknoloji şirketinde yazılım geliştirici olarak başlayan Öker, yaklaşık 10 yıl boyunca farklı teknoloji ve yazılım liderliği rollerinde görev almıştır. 2021 yılında Getir’de Teknoloji Direktörü olarak tedarik zinciri, ürün, fiyatlandırma ve reklam teknolojilerinden sorumlu ekiplere liderlik etmiş; bu dönemde şirketin SAP'ye geçişini yönetmiştir. Ardından ABD'de online gıda perakendesi alanında Teknoloji Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Öker, cloud dönüşümü ile web ve mobil ürünlerin modernizasyonuna liderlik etmiştir. Son olarak kurucu ortağı olduğu teknoloji girişiminde CTO olarak yapay zekâ tabanlı ürünlerin geliştirilmesi ve ölçeklendirilmesi üzerine çalışmıştır. İsmet Öker, 1 Ekim 2026 itibarıyla CarrefourSA'da Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı (CTO) olarak göreve başlamıştır. 

Şirket HaberleriCarrefourSACarrefourSASon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Soner Olgun entübe edildi Soner Olgun entübe edildi
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
11:38
AK Parti’de tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
AK Parti'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
11:30
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
11:26
PKK silahları tamamen bırakıyor DEM Partili Bakırhan tarih verdi
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi
10:52
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay’dan ilk sözler: İzmir’i güzel şeyler bekliyor
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor
10:44
Türkiye’de denizden hazine çıktı Hemen teslim etti
Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti
10:26
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:12
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 12:14:37. #.0.2#
SON DAKİKA: CarrefourSA’dan rekabet gücünü artıracak iki stratejik atama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei