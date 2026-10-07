PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi

Halk TV canlı yayınına katılan Tuncer Bakırhan, PKK'nın silah bırakmayı planladığı muhtemel tarihi kamuoyuna duyurdu. Bakırhan, gözlerin kasım ayı sonunda yapılması planlanan yılın en kritik MGK toplantısına çevrildiğini söyledi.

"27 KASIMDAKİ SÜRECE YETİŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Örgütün silah bırakma takvimine dair net bir öngörüde bulunan Bakırhan, "Saha okumalarından ve oradan aldığımız duyumlara göre, en azından örgütün, PKK'nın kendisini 27 Kasım'daki sürece yetiştirebileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"SÜRECİN NETİCE VERMESİ İÇİN..."

Geçmişteki başarısız denemeler ile günümüzdeki konjonktürü kıyaslayan Tuncer Bakırhan, 2013 yılındaki çözüm süreci deneyimi ile bugünkü dinamiklerin taban tabana zıt olduğunu vurgulayarak, "Şu an taraflarda gerçekten bu sürecin başarıya ulaşması yönünde çok güçlü ve somut bir inanç var. Sürecin netice vermesi için kararlı bir yaklaşım ortaya konuluyor" dedi.

"TOPLUMSAL BARIŞ" VURGUSU

Barış sürecinde hedefin sadece bürokratik adımlarla sınırlı kalmaması gerektiğinin de altını çizen Bakırhan, sürecin kalıcı bir toplumsal barışa evrilmesi gerektiğini belirtti. Devlet mekanizmalarının atacağı adımlara da değinen Bakırhan, "Ben sürecin 27'sine yetişebileceğini öngörüyorum ancak bizim buradaki tek meselemiz yalnızca MGK'nın vereceği o tespit ve teyit raporundan ibaret değil" diye konuştu.