İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, düzenlenen törenle resmen AK Parti saflarına katıldı.

Tugay'ın parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat takarken, bu kritik geçişle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi 27 yıl aradan sonra yeniden merkez sağ yönetimine geçmiş oldu.

"EN GÜVENLİ ADRES OLARAK AK PARTİ'Yİ GÖRÜYORLAR"

Törende önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiye katılımların artarak süreceğinin sinyalini verdi. İsim vermeden muhalefet partilerindeki yönetim anlayışını eleştiren Erdoğan, belediye başkanlarının hizmet üretebilmek için yönünü AK Parti'ye çevirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. Düne kadar beraber yol yürüdükleri insanlara sırf yönetim zafiyetine rıza göstermedikleri için iftira atmak, bununla yetinmeyip edepsizce hakaret etmek saygısızlıktan öte apaçık bir ahlaksızlıktır."

"BELEDİYECİLİK BİZİM İÇİN RANT DEĞİL, HİZMET KAPISIDIR"

AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki köklü geçmişine ve vizyonuna dikkat çeken Erdoğan, 1994 yılından bu yana elde ettikleri tecrübeyi vurguladı. Hiçbir siyasi hareketin kendi belediyecilik anlayışlarıyla yarışamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"AK Parti, Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Biz bundan 32 sene önce 1994 yılında yerelden yola çıkarak geneli kucaklamış başarılarla dolu belediyecilik tecrübesi üzerine ulusalı ve küreseli bina etmiş bir hareketiz. Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı veya eşi dostu zenginleştirme aracı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır, hizmetkarlık makamıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Görüşmede, Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da yer aldı.

TUGAY'A TEBRİK, İZMİR'E "GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ" SÖZÜ

Konuşmasının sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "AK Parti ailesine hoş geldin" diyerek seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente yönelik yatırımlar için hükûmet olarak tam destek vereceklerini müjdeledi. Erdoğan, katılım sürecini şu sözlerle noktaladı:

"Ege'nin incisi İzmir ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı olsun diyorum."





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İzmir bugün bir başka, çok coşkulu.

Gazi Meclisimiz tatile siyasi tarihimizde görülmemiş bir mutabakat örneği sergileyerek girmişti. Çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyunun temsil ettiği uzlaşı ruhunun yeni yasama yılında da canlı tutulmasına önem veriyoruz.

Farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var. Mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir.

Bizim çabalarımıza muhalefetin de yapıcı tutumuyla destek olması, katkı sunması, yeri geldiğinde savaş baltalarını da yana koyarak ortak hedefler doğrultusunda buluşabilme erdemini göstermesi gerekir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletin hayrına olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmayız.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR, MUHALEFETE ÇAĞRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı hizmette rekabet çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için ayrıca teşekkür ediyorum. Meclis açılışındaki nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor, en azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum. Diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, yapıcı bir dil kullanacak, sağduyuyu elden bırakmayacağız.

BEKİR BOZDAĞ'A TEŞEKKÜR

Sağlık sorunlarına rağmen TBMM Başkanvekilliği görevini yaklaşık 3,5 yıldır fedakarlıkla yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Başkanvekilliği vazifesini devralacak Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt kardeşimize başarılar diliyorum.

"ENFLASYONDAKİ ATEŞİN DÜŞMEYE BAŞLAMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyon. Merkez Bankası'nın hesaplamalarına göre savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan bandında. İstikrarsızlığın ve artan akaryakıt fiyatlarının tüm dünyayı zorladığı bir gerçektir. Bu parametreler ışığında eylülde aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 1,84, üretici fiyatları yüzde 2,07 artış göstermiştir. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73'e gerilemiş böylece son 5 senede ilk defa yüzde 30'un altına inmiştir. Milletimizi zorlayan kira, eğitim ve gıda fiyatları enflasyonundaki ateşin düşmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Enflasyonda arzu ettiğimiz yerde değiliz, daha önümüzde ciddi bir mesafe var.

FON SORUŞTURMASI

Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna vaziyet ediyor, büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları atıyoruz. Şimdi bu meselenin en başta bir hukuki yönü var. Yargı meselenin hukuki yönüne dair Anayasamız, yasalarımız çerçevesinde yapılması gerekeni, diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde yapıyoruz. Şunu herkes bilsin; milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, sahtekarlık yapanlar bunun hesabını verecekler.

Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimler çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor. Kamuya yük getirmeden, vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz.

“PİYASALAR AÇ GÖZLÜ PARAZİTLERDEN ARINACAK”

Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikimlerinden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak. Finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir.

“SİYASETİN TEK LİMANI AHLAKTIR”

Bu konunun bir de idari ve siyasi boyutu bulunuyor. Bağımsız yargı kendi işini yapıyor, ekonomi aktörleri kendi adımlarını atıyorlar. Vicdan, etik ve inanç boyutu kişinin zaten kendisiyle ilgilidir. Ama meselenin idari ve siyasi cephesinde yük bizlerin omuzunda. Bakınız değerli kardeşlerim, meselenin siyasi yönü bizim için vidandan ve ahlaktan, inançtan asla ayrı değildir.

Biz bu partiyi kurarken, yola çıkarken çok temel bir ilkeyi, hareketimizin esası olan bir ilkeyi en önemli düsturumuz yaptık. Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik. Ve inancın sadece kişilere ait birer soyut kavram olarak görmedik, partimizin ve hareketimizin en merkezine yerleştirdik. Bu hareket ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir. Bizim siyasetimiz inanç, etik, güven üzerine inşa edilmiş bir siyasettir.

Bundan tam 24 sene önce ilk AK Parti hükümetini kurduğumuzda bize 'İktidar yozlaştırır' dediler. 'Bunlar da çözülecek' dediler. 24 yıl boyunca çözülmeyi, çürümeyi partimize yaklaştırmadık.

“KİMSE KARA PROPAGANDA ETKİSİ ALTINDA KALMASIN”

Gençler ne vicdanımızla yüzleşmekten taviz verdik ne nefis muhasebesini bıraktık. Dün vardık, bugün varız, inşallah var olmaya da devam edeceğiz. Kimse yeise kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimizle, kutlu teşkilatımızla umudunu asla yitirmesin, bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propaganda etkisi altında kalmasın. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yok.

“DEDİKODULAR, İFTİRALAR, TÜRLÜ TÜRLÜ SENARYOLAR…”

Dedikodular, iddialar, iftiralar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin, Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır, bu parti o limandan hiç liman almamıştır asla da almayacaktır. Dedikodular, iddialar, iftiralar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin, Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır, bu parti o limandan hiç liman almamıştır asla da almayacaktır.

"İDARİ VE SİYASİ OLARAK GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Tayyip Erdoğan söylentiyle, dedikoduyla, muhalefet ve medyanın rüzgarıyla iş yapmaz. Biz kalemşörlerin veya sosyal medya tetikçilerinin yönlendirmesiyle değil, milletin çizdiği istikamette iş tutarız. Herkesin bir planı, senaryosu varsa, emin olunuz ki bizim de bir harekat planımız, takvimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın. Bir kez daha ifade ediyorum; meseleyi büyük bir dikkatle takip ediyoruz.

"ÖNÜMÜZE ÇIKAN KİM OLURSA OLSUN KENARA ALIR YÜRÜMEYE DEVAM EDERİZ"

Biz neler gördük neler, bunun da üstesinden geliriz ve geliyoruz. Bizim için bu öyle üzerine uzun uzun konuşulacak mesele değildir. Çözülemeyecek sorun hiç ama hiç değildir. Millete, memlekete hizmet yolunda önümüzde çıkan kim olursa olsun, kenara alır yürümeye devam ederiz. Hiçbir arkadaşımın zihnine, gönlüne şüphe yerleşmesin. Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur.

CEMİL TUGAY, AK PARTİ'YE KATILDI

AK Parti yeni katılımlarla güçlenmeye devam ediyor. Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, huzur içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. AK Parti, Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Yerelden yola çıkarak, geneli kucaklamış, belediyecilik tecrübesi üzerine ulusalı ve küreseli bina etmiş bir hareketiz. AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hiç kimse yarışamaz. Aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, AK Parti ailesine hoş geldin diyorum. Ege'nin incisi İzmir ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı olsun diyorum."