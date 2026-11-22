Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 1-0 kazandı.

TEK GOL EFKAN BEKİROĞLU'NDAN

İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 70. dakikada henüz 1 dakika önce oyuna giren Efkan Bekiroğlu kaydetti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte konuk takım Göztepe, puanını 18'e yükseltmeyi başardı. Ev sahibi ekibi Erzurumspor FK ise 14 puanda kaldı.

SERKAN ÖZBALTA'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Erzurumspor FK taraftarları maçın son saniyelerinde teknik direktörleri Serkan Özbalta'yı istifaya davet etti. Bu protestolar maçın sonunda da aynı şekilde sürdü.