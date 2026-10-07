Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı - Son Dakika
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Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı

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A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı kritik karşılaşma öncesinde Emirhan Topçu'nun yedek kulübesindeki görüntüsü dikkat çekti. 25 yaşındaki savunmacının mücadeleye dakikalar kala telefonundan okey oynadığı anlar kameraya yansırken, futbolseverler milli futbolcuya tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynadığı kritik karşılaşma öncesinde yedek kulübesinden dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

YEDEK KULÜBESİNDE OKEY OYNADI

Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda yer alan Emirhan Topçu'nun, karşılaşma öncesinde yedek kulübesinde telefonundan okey oynadığı anlar kameraya yansıdı.

Kritik mücadeleye dakikalar kala telefonuyla okey oynadığı görülen 25 yaşındaki savunma oyuncusunun görüntülerine futbolseverlerden tepki geldi. Karşılaşmanın ciddiyeti ve milli forma disiplini üzerinden Emirhan Topçu'yu eleştiren futbolseverler, görüntülere ilişkin çok sayıda yorum yaptı.

Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı

MAÇI YEDEK KULÜBESİNDE TAMAMLADI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Emirhan Topçu, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından oyuna alınmadı. Milli futbolcu, İtalya karşılaşmasını süre almadan yedek kulübesinde tamamladı.

A Milli Futbol TakımıEmirhan TopçuMilli TakımİtalyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Murat AYAYDIN Murat AYAYDIN:
    Pardon da ne Yapmasini Bekliyordunuz... En Firmda Savunmacimiz Yedek Kulübesinde 10 1 Yanıtla
  • İSMAİL BOZKURT İSMAİL BOZKURT:
    bu yüzden bizde ronaldolar yetişmiyor. adamlarda hedef vizyon yokki emekli olsamda kahvede okey oynasam diye düşünüyorlar. Bizim çocuklarmış hadi ordan. 2002deydi bizim krallar. 3 2 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Ne yapsın adam parasını villasını alıyor yenmiş yenilmiş ne olacak herkez keyfinde tarafdar da gidip bir ton para verip bilet alsın bagırsın 5 0 Yanıtla
    Kenan Sırmalı Kenan Sırmalı:
    o villacılar sahadayım, bu adam şuan mevkisinde en iyisi olmasına rağmen iki dakika bike oynatılnadı 1 0
  • Adem Altindag Adem Altindag:
    ne yapcak 31 mi çeksin 2 2 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Telefon yasagi yokmu 2 0 Yanıtla
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