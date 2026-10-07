Buraya kadarmış! Güle güle Montella - Son Dakika
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Buraya kadarmış! Güle güle Montella

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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı 4 maçı da kaybetmesinin ardından eleştirilerin hedefindeki Vincenzo Montella ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun İtalyan teknik adamla yolları ayırma kararı aldığı, Montella'ya 5 aylık maaşının tazminat olarak ödeneceği öne sürüldü.

A Milli Takım'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından gözler teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğine çevrildi. Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde de oynadığı ilk 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

TFF'NİN KARARINI VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Milliyet'te yer alan habere göre A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde 4'te 0 çekmesinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella ile yolları ayırma kararı aldı. İtalyan teknik adamın Milli Takım'daki geleceğine ilişkin alınan kararın ardından gözler ayrılık sürecine çevrildi.

Buraya kadarmış! Güle güle Montella

5 AYLIK MAAŞI TAZMİNAT OLARAK VERİLECEK

2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Montella'nın yıllık 2 milyon 200 bin euro kazandığı belirtiliyordu. TFF yönetiminin Montella'ya 5 aylık maaşını tazminat olarak ödeyeceği öne sürüldü.

Buraya kadarmış! Güle güle Montella

ULUSLAR LİGİ'NDE 4 MAÇ, SIFIR PUAN

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk 4 karşılaşmasından da puan çıkaramadı. Türkiye, Fransa'ya sahasında 1-0, İtalya'ya evinde 4-1, Belçika'ya deplasmanda 3-0 ve son olarak İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar bu dört karşılaşmada 2 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

Buraya kadarmış! Güle güle Montella

SON 7 MAÇTA 6 YENİLGİ

Milli Takım'ın kötü sonuçları Uluslar Ligi ile sınırlı kalmadı. Türkiye, son 7 karşılaşmasının 6'sından mağlubiyetle ayrılırken bu dönemdeki tek galibiyetini ABD karşısında 3-2'lik skorla aldı. Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 mağlup olmuştu. Uluslar Ligi'nde alınan dört yenilgiyle birlikte Türkiye, 1987-1988 döneminden bu yana ilk kez üst üste dört karşılaşmayı kaybetti.

Buraya kadarmış! Güle güle Montella

TRİBÜNLERDEN "MONTELLA İSTİFA" SESLERİ

Alınan sonuçların ardından Montella'ya yönelik tepkiler de arttı. İtalya deplasmanında Milli Takım'ı destekleyen taraftarlar, ev sahibi ekibin ilk golünün ardından "Montella istifa" tezahüratları yaptı. İtalyan teknik adam, Türkiye'de oynanan ilk İtalya karşılaşmasında ve Belçika deplasmanında da taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.

İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuA Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaMilli TakımSporSon Dakika

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    Yorumlar (17)

  • Uğur Kart Uğur Kart:
    HACI OSMAN SEN GİTMELİSİN YETER ARTIK SENİN YÜZÜNDEN MAÇ SEYRETMEYİ BIRAKTI BU MİLLET 9 2 Yanıtla
  • Murat Çobas Murat Çobas:
    içerde dışarıda fark yiyen bir milli takım için haber başlığını güle güle montella değil, kovuldu iyi oldu diye değiştirin! 5 1 Yanıtla
  • bu_kalp_sensiz@hotmail.com [email protected]:
    Türklerin suyu çıktı Türk milli takımın başına yabancı birini getirmekse nedir? 6 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    yemin ederim yari paraya montella Kadar basarisiz olurum 4 0 Yanıtla
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