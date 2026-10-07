Buraya kadarmış! Güle güle Montella

A Milli Takım'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından gözler teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğine çevrildi. Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde de oynadığı ilk 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

TFF'NİN KARARINI VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Milliyet'te yer alan habere göre A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde 4'te 0 çekmesinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella ile yolları ayırma kararı aldı. İtalyan teknik adamın Milli Takım'daki geleceğine ilişkin alınan kararın ardından gözler ayrılık sürecine çevrildi.

5 AYLIK MAAŞI TAZMİNAT OLARAK VERİLECEK

2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Montella'nın yıllık 2 milyon 200 bin euro kazandığı belirtiliyordu. TFF yönetiminin Montella'ya 5 aylık maaşını tazminat olarak ödeyeceği öne sürüldü.

ULUSLAR LİGİ'NDE 4 MAÇ, SIFIR PUAN

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk 4 karşılaşmasından da puan çıkaramadı. Türkiye, Fransa'ya sahasında 1-0, İtalya'ya evinde 4-1, Belçika'ya deplasmanda 3-0 ve son olarak İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar bu dört karşılaşmada 2 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

SON 7 MAÇTA 6 YENİLGİ

Milli Takım'ın kötü sonuçları Uluslar Ligi ile sınırlı kalmadı. Türkiye, son 7 karşılaşmasının 6'sından mağlubiyetle ayrılırken bu dönemdeki tek galibiyetini ABD karşısında 3-2'lik skorla aldı. Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 mağlup olmuştu. Uluslar Ligi'nde alınan dört yenilgiyle birlikte Türkiye, 1987-1988 döneminden bu yana ilk kez üst üste dört karşılaşmayı kaybetti.

TRİBÜNLERDEN "MONTELLA İSTİFA" SESLERİ

Alınan sonuçların ardından Montella'ya yönelik tepkiler de arttı. İtalya deplasmanında Milli Takım'ı destekleyen taraftarlar, ev sahibi ekibin ilk golünün ardından "Montella istifa" tezahüratları yaptı. İtalyan teknik adam, Türkiye'de oynanan ilk İtalya karşılaşmasında ve Belçika deplasmanında da taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.