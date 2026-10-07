AK Parti'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri Buluşması programında yan yana oturdu. Daha sonra kürsüye çıkan Erdoğan, konuşması tezahüratlarla kesilince, ""İzmir bugün bir başka" diyerek salondaki coşkuya dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli belediye başkanlarımız, istikbalimizin güvencesi sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla cennet vatanımızın dört bir yanındaki vatandaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi gönderiyor, yurt dışında gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerimi hasretle kucaklıyorum.

"İZMİR BUGÜN BİR BAŞKA"

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı vesilesiyle Genel Merkezimizde tertiplediğimiz bu geniş katılımlı toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

İzmir bugün bir başka. Çok coşkulu. Toplantımıza teşrif eden tüm kardeşlerime yeni yasama yılının heyecanını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyor, kendilerine hoş geldiniz diyorum. 1 Ekim Perşembe günü itibaren başlayan Yeni Yasama Yılının hayırlı olmasını diliyorum. Aynı şekilde parlamentomuza siyasi partilere hiçbir ayrım yapmadan herkese başarılar diliyorum.

Meclis Genel Kurulu hitabımda altını çizdiğim bir hususu bugün tekrar hatırlatmak isterim. Gazi Meclisimiz tatile, siyasi tarihimizde görülmemiş bir mutabakat örneği sergileyerek girmişti. Çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyunun temsil ettiği uzlaşı ruhunun yeni yasama yılında da canlı tutulmasına büyük önem veriyoruz. Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var.

"ÇABALARIMIZA MUHALEFET DESTEK OLMALI"

Her zaman söylüyorum. İşleyen bir demokrasi için iktidar kadar, iktidarın tasarrufları kadar muhalefetin ne yaptığı, nasıl davrandığı da çok önemlidir. Bunlar karşı yakamı göz tepemin, bizim çabalarımıza muhalefetin de yapıcı tutumuyla destek olması, katkı sunması, yeri geldiğinde savaş baltalarını da yana koyarak ortak hedefler doğrultusunda ortak bir paydada buluşabilme erdemini göstermesi gerekir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta Terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşmadan, diyalogdan, mutabakat arayışından kaçınmadık. Bundan sonra da kaçınmayız.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Dün Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı "hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret" çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyorum. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta Terörsüz Türkiye olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmadık, kaçınmayız. Diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız. İyi niyet yaklaşımımıza karşılık görmezsek şikayeti edeceğimiz yer yine milletimiz olacaktır. Türkiye buluşmalarıyla her kesim insanımızın sesine kulak verdik, eleştirilerini not ettik, tavsiyelerini aldık. Ak Kadrolar olarak milletimize hizmet ettiğimiz için mutluyuz.

"RABBİM ÖMÜR VERDİKÇE HİZMETTEN EL ÇEKMEYECEĞİZ"

Gençler, merhum Namık Kemal ne diyor? "Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, mürüvvet mend olan mazluma el çekmez ihanetten." Yani kendini bilen, insan bilenler halka hizmetten usanmaz. Mert olanlar mazluma yardımdan el çekmez.

İnşallah Rabbim ömür verdikçe bizlerde bıkmadan usanmadan millete ve devlete hizmetten el çekmeyeceğiz. Tüm Milletvekillerimizin gece gündüz demeden yaptığınız hizmetler dolayısıyla ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Grubumuzdaki tüm milletvekillerimizi, yani sizleri de gerek Meclis çatısı altında gerekse il ve ilçelerinizde gece gündüz demeden Türkiye'ye yaptığınız hizmetler dolayısıyla ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu vesileyle, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yaklaşık üç buçuk yıldır büyük bir fedakârlıkla yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Başkanvekilliği vazifesini devralacak Tokat milletvekilimiz Yusuf Beyazıt kardeşimize de Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum.

"ENFLASYONDA ARZU ETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"

Gündem ile ilgili değerlendirmelerime geçmeden önce ekonomiye dair verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 36 milyar dolarla aldığımız ihracatımızı 284 milyar seviyesine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Milletimizin işini ve aşını koruma noktasında irademiz tamdır. Bundan taviz vermemekte kararlıyız. Pazartesi günü Eylül ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Maalesef bölgemizdeki çatışmalar nedeniyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkilerini en fazla hissettiğimiz alan enflasyondur.

Milletimizi zorlayan kira, eğitim ve gıda fiyatlarındaki enflasyon ateşinin düşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Ama enflasyonda arzu ettiğimiz yerde değiliz. Disiplinli duruşumuzdan ödün vermeden hedeflerimize ulaşacağız.

"KAMUYA YÜK GETİRMEDEN BİRİKİMLERİN ÖDENMESİ İÇİN ADIMLARI ATIYORUZ"

Reel ekonomi ile ilgili süreçleri yakından takip ederken Fon piyasasındaki ortaya çıkan soruna da kararlılıkla adımlar atıyoruz. Yargı meselenin hukuki yönüne dair, anayasalarımız yasalarımız çerçevesinde yapılması gerekeni zaten yapıyor. Milletin hakkına girenler haksız kazanç sağlayanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da yaradana verecekti. Kamuya yük getirmeden, vatandaşlarımızın birikimlerinin biran önce ödenmesi için gerekli adımları atıyoruz. İlgili birimlerimiz fon soruşturmasını takip ediyor. Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak. Türkiye'ye yatırım ve sermaye girişi daha da hızlanacaktır. Türk ekonomisini yıpratmaya çalışanlar kaybedecek, ülkemiz ve milletimiz kazanacaktır. Fon soruşturmasında ödemeler için yasal süreçleri işletiyoruz.

Bağımsız yargı kendi işini yapar, orada süreç ilerliyor. Ekonominin aktörleri kendi sorumluluk alanlarında gerekli adımları atıyor. Meselenin siyasi cephesinde yük bizlerin omuzunda. Sorunun idari yönleri ile ilgili kurumlarımızı görevlendirdik.

Meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Biz bu partiyi kurarken çok temel bir ilkeyi hareketi unsurumuz yaptık. Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik.