Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek - Son Dakika
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Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek

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Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
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Suudi Arabistan’da çalışan 24 yaşındaki Sri Lankalı göçmen işçi, Hz. Muhammed’e yönelik hakaret söylemleri nedeniyle sevk edildiği mahkemece idam cezasına çarptırıldı. Suçlamaların sabit bulunmasının ardından yargılama süreci tamamlanırken kararın infazı bekleniyor.

Suudi Arabistan'da çalışan 24 yaşındaki Sri Lankalı göçmen işçi Anojan Sivarasa, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle sevk edildiği mahkemece idam cezasına çarptırıldı.

Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek

Ülkede göçmen işçi olarak çalışan 24 yaşındaki Anojan Sivarasa hakkında dini değerlere ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret söylemleri nedeniyle adli süreç başlatıldı. Temyiz mahkemesine taşınan davada yargılama tamamlandı. 

Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek

Mahkeme, şüpheli hakkındaki suçlamaları sabit bularak şahsın idam edilmesine karar verdi. Kararın ardından Sri Lanka diplomatik misyonlarının ve hukuki temsilcilerin süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Suudi ArabistanGöçmenGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Sait Aydoğdu Mehmet Sait Aydoğdu:
    bizdede olmali dini koruma kanunu seriat .istiyoruz 6 3 Yanıtla
    Tuncay Yilmaz Tuncay Yilmaz:
    Dini koruyan insanların din ve inanç özgürlüğünü koruyan yasa zaten mevcut şeriat istiyorsan Suudi Arabistan'a gidebilirsin. 1 1
  • Ramazan ilbeyi Ramazan ilbeyi:
    çoook güzel Suudi yetkilileri tebrik ediyorum 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek - Son Dakika
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