7 maçta sıfır katkı! Galatasaray Sane'nin yerine yıldızını buldu

Galatasaray'da Leroy Sane'nin geleceği devre arasına kadar sergileyeceği performansa göre şekillenecek. Sarı-kırmızılıların Alman yıldızın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

BU SEZON SKORA KATKISI YOK

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana dalgalı bir performans ortaya koyan Leroy Sane, beklenen çıkışı gerçekleştiremedi. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma şansı bulduğu 7 karşılaşmada skor katkısı sağlayamadı.

AYRILIK SENARYOSU MASADA

Sane'nin devre arasına kadar mevcut performansını sürdürmesi halinde Galatasaray'ın Alman futbolcuyla yollarını ayırma seçeneğini değerlendirebileceği belirtildi. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadsiah'ın Sane ile ilgilendiği ve devre arasında Galatasaray'a teklif yapabileceği ifade edildi.

SANE'NİN YERİNE İLK ADAY SARR

Galatasaray'ın Leroy Sane ile yollarını ayırması durumunda ise ilk hedefinin Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Senegalli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

BU SEZON SADECE 24 DAKİKA OYNADI

28 yaşındaki Ismaila Sarr, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon Crystal Palace formasıyla yalnızca 2 karşılaşmada görev alabildi. Sarr, söz konusu maçlarda toplam 24 dakika sahada kaldı.