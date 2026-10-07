20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş - Son Dakika
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20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş

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20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
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Fon krizi soruşturmasında 20 milyar TL çekerek yurt dışına kaçtığı öne sürülen eski bürokrat Osman Arıkan Nacar'la ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Bakanlıkta üst düzey görevler üstlenen Nacar'ın, 2023'ten bu yana sigorta kayıtlarında 33 bin 30 TL brüt ücretle "makam şoförü" olarak gösterildiği belirtildi

Fon krizi soruşturmasında 20 milyar TL çekerek yurt dışına kaçtığı öne sürülen eski bürokrat Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sağlık ve Çalışma bakanlıklarında üst düzey görevlerde bulunan, iki kez AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Nacar'ın sigorta kayıtlarında 2023'ten bu yana "makam şoförü" olarak göründüğü ve brüt 33 bin 30 TL ücret aldığı ileri sürüldü. 2026 yılı için belirlenen brüt asgari ücret de 33 bin 30 TL seviyesinde.

20 MİLYAR TL İLE YURT DIŞINA KAÇTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Fon soruşturmasında adı geçen Nacar'ın, E-Data Teknoloji şirketinin üç büyük ortağından biri olduğu biliniyor. Şirketin diğer ortaklarından Ali Göl soruşturma kapsamında tutuklanırken, Nacar'ın kriz öncesinde 20 milyar TL çekerek yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Nacar'ın E-Data'da yüzde 21,28 oranında payı bulunuyordu.

Söz konusu rakam, fon krizinde adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilişkilendirilen 2,2 milyar TL'lik kazancın yaklaşık 10 katına karşılık geliyor.

17 YILLIK MEMURİYET GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığı sigorta kayıtlarına göre Nacar'ın çalışma hayatının önemli bölümü kamuda geçti. Nacar, 2001-2002 yıllarında Şırnak Silopi Verem Sağlık Ocağı'nda memur olarak görev yaptı. 2002-2013 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştı.

2013-2015 yıllarında Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Daire Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Nacar, 2015-2017 yıllarında yeniden Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı.

Nacar, 2017-2018 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 2018-2019 döneminde özel bir şirkete ortak olan Nacar, 2019-2024 yılları arasında ise Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaptı.

BAKANLIKLARDA KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENDİ

Nacar'ın kamu kariyerinde üst düzey görevler de bulunuyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Dairesi Başkanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenen Nacar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda da Müsteşar Yardımcılığı yaptı.

Nacar ayrıca 2015 ve 2018 seçimleri öncesinde iki kez AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu ancak aday listelerine giremedi.

KARDEŞİ ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

Nacar'ın kardeşi Halil Nacar ise Adana İl Sağlık Müdürü olarak görev yapıyor. Halil Nacar, Yüreğir'de belediye başkan adayı gösterilmiş ancak seçimi kazanamayınca İl Sağlık Müdürlüğü görevine dönmüştü.

SİGORTA KAYDINDA "MAKAM ŞOFÖRÜ"

Nacar hakkında ortaya çıkan en dikkat çekici detay ise sigorta kayıtları oldu. Nacar'ın 2023 yılından bu yana sigorta kayıtlarında "makam şoförü" olarak gösterildiği ileri sürüldü.

Kayıtlarda Nacar'ın brüt ücretinin 33 bin 30 TL olduğu belirtiliyor. Bu rakam, 2026 yılı için belirlenen brüt asgari ücretle aynı seviyede. Böylece fon sisteminden 20 milyar TL çektiği iddia edilen eski üst düzey bürokratın, resmi sigorta kayıtlarında asgari ücretli bir makam şoförü olarak göründüğü öne sürüldü.

1993 DOĞUMLU ERVİN ASAN'IN MAKAM ŞOFÖRÜ OLARAK GÖRÜNÜYOR

Kayıtlardaki bir başka dikkat çekici ayrıntıya göre Nacar, 1993 doğumlu Ervin Asan'ın makam şoförü olarak görünüyor. Romanya'nın Köstence kentinde doğduğu belirtilen Asan'ın açık kaynaklarda Romanya vatandaşı olduğu ve bu ülkede şarkıcılık yaptığı bilgisi yer alıyor.

Asan'ın kayıtlarda Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Kilikya Tarım Anonim Şirketi'nde pazarlamacı olarak gösterildiği belirtiliyor. Şirketin sahiplerinin Mehmet Çalışkan ile Eysa Tosmur Candan olduğu aktarılıyor.

Candan'ın aynı zamanda Fubs Bank adlı dijital mevduat bankasının kurucuları ve beş ortağından biri olduğu, ağabeyi Fatih Candan'ın ise bankanın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü belirtiliyor. Fubs Bank, Adana'da 1968'de kurulan Tosmur Group bünyesinde faaliyet gösteriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun bankaya 2022'de kuruluş, 2024'te ise faaliyet izni verdiği kaydediliyor.

ESKİ BAKANIN KAZANCINI 10'A KATLADI

Söz konusu tutarın büyüklüğü, skandalda adı geçen ve 2,2 milyar TL kazanç sağladığı iddia edilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın elde ettiği rakamı yaklaşık 10'a katlamasıyla dikkat çekti.

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    Yorumlar (5)

  • Ahmet usta halı tamircisi Ahmet usta halı tamircisi:
    Şoför direksiyondan inmemiş , vites kolunu da türk milletine emanet etmiş 1 0 Yanıtla
  • tezcanayhan01 tezcanayhan01:
    yiyemesin kat kat çıksın inşaallah 0 0 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    yakalayın ve atın Eko nun yanına 0 0 Yanıtla
  • ismail seçkin ismail seçkin:
    Bunlar bence maşa. Asıl bunların ağaları kim onu araştırın. 0 0 Yanıtla
  • ersinkalender1977 ersinkalender1977:
    herkes tam gaz yolunda.... 0 0 Yanıtla
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