Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u aynı kadroda buluşturan ATV'nin yeni dizisi Hamal'dan ilk tanıtım yayımlandı. Kısa tanıtımda yalnızca Kaynarca yer aldı; oyuncu, Eminönü'nde sırtında büyük bir yükle yürüyen "Hamal Kemal" olarak göründü. Tanıtım sosyal medyada "Merakla beklenen dizimizden ilk teaser yayında! Hamal çok yakında atv'de!" notuyla paylaşıldı. İlk tanıtımın hemen ardından Fahriye Evcen'in yer aldığı ikinci tanıtım da izleyiciyle buluştu.

HIZIR ÇAKIRBEYLİ'DEN SONRA EMİNÖNÜ HAMALI

Kaynarca, ATV'de uzun yıllar yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle tanınıyor. Oyuncu yeni dizisinde bu kez takım elbiseli mafya babası yerine, Eminönü'nde hamallık yaparak geçinen bir adamı oynuyor. Yaprak Dökümü ve Çalıkuşu dizileriyle tanınan Fahriye Evcen dizide Hayat'a, Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk ise Egemen'e hayat verecek. Hikayeye göre çevresinde sevilen Kemal, geçmişinde "Harputlu Kemal" olarak bilinen karanlık bir kimliği saklıyor. Beklenmedik bir ölüm bu geçmişi yeniden gündeme getiriyor; Kemal'in yolu, farklı mekanlarda şarkı söyleyerek geçinen Hayat ile kesişiyor. İkilinin karşısına ise şehirde kendi düzenini kurmuş olan Egemen çıkıyor.

15 ARALIK'TA EKRANA GELMESİ BEKLENİYOR

Dizinin yayın tarihi kanal tarafından resmen duyurulmadı. Onedio ve Mynet'in haberlerine göre ilk bölümün 15 Aralık Salı akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. Çekimlerine 20 Eylül'de başlanan yapımın ilk planda ekim ayında yayımlanması düşünülüyordu. Yapımcılığını Onur Kaynarca'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor. Senaryoyu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban yazıyor. Kadroda Erdal Özyağcılar, Burak Tozkoparan, Sarp Akkaya, Sera Kutlubey, Zeynep Kankonde ve İlayda Çevik gibi isimler de yer alıyor.