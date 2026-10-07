Ankara'da uygulama noktasında polise silahlı saldırı: Bir polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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Ankara'da uygulama noktasında polise silahlı saldırı: Bir polis memuru şehit oldu

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Ankara\'da uygulama noktasında polise silahlı saldırı: Bir polis memuru şehit oldu
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasında durdurulan araçtaki bir kişi, kimlik kontrolü sırasında polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş açtı. Türkoğlu kaldırıldığı hastanede şehit olurken, araçta bulunan diğer iki kişi yakalandı. Ankara Valisi Yakup Canbolat, saldırıyı gerçekleştiren kişinin olayın ardından kendisini vurarak intihar girişiminde bulunduğunu ve durumunun ağır olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasında durdurulan araçtaki bir kişi, kimlik kontrolü sırasında polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş açtı. Türkoğlu kaldırıldığı hastanede şehit olurken, araçta bulunan diğer iki kişi yakalandı. Ankara Valisi Yakup Canbolat, saldırıyı gerçekleştiren kişinin olayın ardından kendisini vurarak intihar girişiminde bulunduğunu ve durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Pursaklar ilçesinde bir polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Canbolat, olayın saat 23.20 sıralarında Karacelenören TOKİ yolu üzerindeki şok uygulama noktasında meydana geldiğini belirtti.

Durdurulan araçta üç kişinin bulunduğunu aktaran Canbolat, polis memuru ile gece bekçisinin araçtakilerin kimlik kontrollerini yaptığı sırada arka koltukta bulunan kişinin araçtan çıkarak polis memuruna iki el ateş ettiğini söyledi.

POLİS MEMURU AHMET TÜRKOĞLU ŞEHİT OLDU

Vali Canbolat, "Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'nu maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Saldırının ardından aracın olay yerinden kaçtığını belirten Canbolat, araçta bulunan diğer iki kişinin daha sonra yakalandığını açıkladı.

SALDIRGAN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Canbolat, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise olayın ardından kendisini vurarak intihar girişiminde bulunduğunu belirterek, "Kendisine şu anda müdahale ediliyor ancak durumu ağır görünüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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