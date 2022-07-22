Son Dakika Türkoğlu Haberleri

11:21 Malatya'da kayısı hasat sezonu hızla devam ediyor Malatya'da, güneşin altın yumurtası olarak adlandırılan kayısıda hasat sezonu hızla devam ediyor.

15:48 Darende'nin tanıtımı yapıldı Türkiye Polis Radyosu, Malatya'nın Darende ilçesinden canlı yayın yaparak ilçenin tarihi ve turistik değerlerini dinleyicilerle paylaştı.

11:58 Fabrika işçisinin "çocukları kitapla buluşturma aşkı" büyüyerek devam ediyor Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yola çıkan ve bu kapsamda Kitap ve Çocuk Derneğini kuran Ahmet Yerlikaya, 7 yılda 127 binden fazla kitabı küçük okurlara dağıttı.

11:55 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve beraberindekilerin şehitliği ziyaret etmesi Şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve dua edilmesi ADIYAMAN - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.

19:13 İYİ Parti Bursa teşkilatı bayramlaştı İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

15:41 Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoyun Abdi İpekçi Tesisi Tartışması İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı AKP'li Ömer Arısoy arasında yıkılan Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerinde başlayan yeni spor salonu inşaatı nedeniyle tartışma yaşandı. Arazide hisse sahibi olan ve devre dışı bırakılan İBB, spor salonu inşaatını uygun olmadığı için mühürleyip para cezası kesmişti.

17:49 İstanbul'da çifte cinayet: Öfkeli adam, avukatı ve davacıyı öldürdü Bakırköy'de bir kişi, yıllar önce 'adam yaralama' suçundan açılan tazminat davasının geri çekilmemesine öfkelenerek önce ofisindeki avukatı öldürdü.

16:20 Son dakika haberleri: İstanbul'da kanlı baskın: Öfkeli adam, avukatı ve davacıyı öldürdü Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da kanlı baskın: Öfkeli adam, avukatı ve davacıyı öldürdü Cinayet anı kameraya yansıdı Bakırköy'de bir kişi, yıllar önce 'adam yaralama' suçundan açılan tazminat davasının geri çekilmemesine öfkelenerek önce ofisindeki avukatı öldürdü.

00:58 Sındırgı Belediyesi'nin acı günü Sındırgı Belediye personeli Engin Türkoğlu (42) geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta vefat etti, çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

13:23 Sındırgı Belediyesi'nin acı günü Sındırgı Belediyesi'nin acı günü Sındırgı Belediye personeli Engin Türkoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta vefat etti, çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

10:23 Darende'ye hizmet edenler unutulmadı Malatya'nın Darende ilçesinde görev yapıp tayinleri çıkanlara teşekkür belgesi verilerek uğurlandı.

13:12 Kadın milli hentbolcular, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya hedefliyor Cezayir'in Oran kentinde yarın başlayacak 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Hentbol takımı oyuncuları, altın madalya hedeflediklerini söyledi.

16:59 Beşiktaş'taki ortaokulla liselere Diyanet Yayınlarının kitap setleri dağıtıldı Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liselere Diyanet Yayınlarından oluşan 190 kitaplık set hediye edildi.

11:45 Beşiktaş'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı son ders zilinin çalmasıyla sona erdi.

11:09 İSTANBUL'DA KARNELER DAĞILTI YAZ TATİLİ BAŞLADI OKUL öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşıyor.

14:47 Yetiştiricilere sıvat desteği Malatya'nın Darende ilçesinde, çelik galvanizli sıvat (hayvanların su içmesine elverişli suluk) dağıtım programı yapıldı.

12:36 Başarılı olan takımlara çiçek hediyesi Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen sportif müsabakalarda başarı olan takımlara, Çevre Haftası nedeniyle saksıda çiçek hediye edildi.

11:39 Türkoğlu'nda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Şubesi hizmete açıldı Türkoğlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Türkoğlu Şubesi ile Şehitler Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

16:16 Darende'de minik öğrencilerden yıl sonu gösterisi Malatya'nın Darende ilçesinde Yavuz Sultan Selim Anaokulu öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi.

11:48 Darende'de tenis kursu düzenlendi Tenis öğrenen gençler Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mithat Böke ile röportaj Tenis Antrenörü Hazan Dağdeviren ile röportaj Kursiyerlerden Diyetisyen Aslı Akçay ile röportaj Öğretmen Tayyibe Nur Bıçak ile röportaj Ev hanımı Özlem Kayış ile röportaj Sağlıkcı Şakir Zontul ile röportaj...

12:51 Ata Türkoğlu, bilek güreşinde Türkiye birincisi oldu Özel Aliağa Fen Bilimleri Koleji öğrencisi Ata Türkoğlu, Adıyaman'da düzenlenen Okullararası Bilek Güreşi Yıldız Erkekler Şampiyonası'nda sağ kol artı 70 kiloda birinci oldu.

13:49 Beşiktaş 3. PDR Günleri başlıyor Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beykent Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Beşiktaş 3. PDR Günleri" başlıyor.

14:33 Darende'de öğrenciler kültür gezisine çıktı Darende ilçesinde 40 lise öğrencisi 'Kültür Rotamız Olsun. Gençliğe Kanat Olsun' projesi çerçevesinde, İstanbul, Çanakkale ve Bursa illerini çevreleyen 3 günlük geziye gönderildi.

13:52 Yurt genelinde eş zamanlı "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi Yurt genelinde eş zamanlı "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi Yurt genelinde eş zamanlı olarak Trafik Haftası kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinlikleri düzenlendi.

13:40 Darende'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği Malatya'nın Darende ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

00:59 Bursa protokolü bayramlaştı Bursa protokolü, valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

13:19 Bayramlaşma töreni düzenlendi Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

12:54 Darende'de bayramlaşma programı düzenlendi Malatya'nın Darende ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

11:12 Bursa protokolü bayramlaştı Bursa protokolü bayramlaştı Bursa protokolü, valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

14:25 ZONGULDAK - Baba mesleği terziliği 58 yıldır aynı titizlikle sürdürüyor Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, babasından öğrendiği terziliği 58 yıldır sürdüren Ahmet Türkoğlu, ilerleyen yaşına rağmen müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

14:44 Darende'de trafik denetimi yapıldı Malatya'nın Darende ilçesinde İçişleri Bakanlığının "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında denetimler yapıldı.

11:59 Akdeniz Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu Akdeniz Belediyesinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği 23 Nisan Futbol Turnuvası sona erdi.

15:17 Bolu'daki Sarıalan Yaylası'nın Sakinleri Yaylalarının Ranta Kurban Edileceği Endişesi Taşıyor Bolu’daki Sarıalan Yaylası’nın sakinleri, Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Master Planı ile yaylalarının ranta kurban gideceği endişesi taşıyor. Sarıalan Yaylası’nda uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan Ümmiye Gören, "Yaylamızı golf sahası, futbol sahasına dönüştürdükleri takdirde, hayvancılıkla uğraşan köylüyü süt taşıyan pozisyonundan çıkartıp çay taşıyan köylü durumuna getirirler. Yayladaki bin 500 ailenin zarar görmesine neden olurlar. Bu projenin devlet projesi değil, hükümet projesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

23:21 23 Nisan yurtta coşkuyla kutlandı 23 Nisan yurtta coşkuyla kutlandı TOPLU - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü yurtta coşkuyla kutlandı.

14:11 Yavuzeli'nde 23 Nisan coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

12:37 Darende'de 23 Nisan coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102 yıl dönümü Malatya'nın Darende ilçesinde de coşku ile kutlandı.

11:36 Kahramanmaraş'ta kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 6 kişiye para cezası Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza uygulandı.

11:12 Başkan Erdem'den 3 yıllık değerlendirme Başkan Erdem'den 3 yıllık değerlendirme Başkan Erdem Nilüfer'deki 3. yılını anlattı Belediye Başkanlığı görevinde üç yılı geride bırakan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, düzenlenen toplantıda çalışmalarını anlattı.

13:31 Başkan Mustafa Kavuş huzurevinde iftar, Kur'an kursunda sahur yaptı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, iftar saatinde huzurevinde kalan yaşlılara konuk oldu, sahuru ise Seyrantepe Kur'an Kursu'nda eğitim gören gençlerle yaptı.

12:22 Marmaris Milli Parkı arı ve arıcılara yuva oldu Ege ve Akdeniz'in birleştiği coğrafyada yer alan Marmaris Milli Parkı, yaklaşık 60 bin arı kolonisine ev sahipliği yapıyor.

22:56 KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda iftar verildi Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki iftara katıldı.

17:45 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yenişehir ziyaretinde konuştu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Allah nasip ederse biz geleceğiz ve bir yıl sonra yüzde 61 olan enflasyonu indireceğiz.

17:30 İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER: SEÇMEN ÇANTADA KEKLİK OLMAMALI İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 yıldır şehir şehir gezdiğini belirterek, 'Yapmaya çalıştığım şey, seçmenin velinimet olmasıdır.

11:31 Kahramanmaraş'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 85 parça ele geçirildi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 85 parça sikke, kandil ve obje ele geçirildi.

14:13 Akdeniz Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvası başladı Akdeniz Belediyesinin, ilçe genelinde bulunan 12 amatör futbol kulübünün U-12 takımlarının katılımıyla düzenlediği "23 Nisan Futbol Turnuvası", Başkan Mustafa Gültak'ın başlama vuruşu ile başladı.

12:57 Bozüyük Vitraspor: 1 TKİ Tavşanlı Spor: 2 Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 17'inci haftasında Bozüyük Vitraspor kendi saha ve seyircisi önünde Kütahya temsilcisi TKİ Tavşanlı Spor'a mağlup oldu.

17:48 Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik stüdyosu açıldı Geleneksel müzik eğitimi veren Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nde hazırlanan müzik kayıt stüdyosu hizmete sunuldu.

16:17 Darende'de kütüphane açıldı Darende ilçesinde Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu ve Belediye Başkanı İsa Özkan, Yeniköy İlköğretim Okulu'nun kütüphanesinin açılışını yaptı.

13:13 Kahramanmaraş'ta "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı" konulu konferans düzenlendi Türkoğlu Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, eğitimci yazar Fatih Akbaba "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı" konulu konferans verdi.

16:46 Darende'de imam hatip öğrencilerinden İngilizce açık oturum Darende Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İngilizce açık oturum düzenledi.

19:06 Kavşakta zincirleme kaza: 15 yaralı Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

17:26 "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programı düzenlendi AK Parti Kadın Kolları tarafından Hatay'da "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" adlı program düzenlendi.

13:20 Down sendromlu çocuğun polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, down sendromlu 9 yaşındaki Soner Ekinci, polislik hayalini bir günlüğüne yaşadı.

12:41 Darende'de öğrencilerden ihtiyaç sahibi aileler yararına kermes Darende Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelere yararına kermes açtı.

13:42 KAHRAMANMARAŞ - Simitçi bulduğu altınları sahibine ulaştırdı Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde simitçilik yapan kişi, yerde bulduğu poşet içerisindeki 6 yarım ve 12 çeyrek altını sahibine teslim etti.

13:36 Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

14:57 Kahta'da market denetimi Malatya'nın Darende İlçesi'ndeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluk, fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

13:08 HARKİV'DE MAHSUR KALAN MERVE BUSE, AİLESİNE KAVUŞTU RUSYA'nın askeri harekat başlattığı Ukrayna'nın Harkiv şehrinde arkadaşı Ezgi Türkoğlu (22) ile birlikte mahsur kalan üniversite öğrencisi Merve Buse Develi (23), Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki ailesine kavuştu.

17:05 AK Partili Yayman, Tahtaköprü Barajı'nda incelemelerde bulundu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Barajı'ndan alınacak suyu 36 kilometrelik kanalla Reyhanlı Barajı'na naklederek Amik Ovası'ndaki tüm sulama problemlerini gidereceklerini kaydetti.

16:23 Son dakika haber! Selim'de Şeker Pancarı yetiştiriciliği toplantısı Son dakika habere göre Selim'de Şeker Pancarı üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla "Şeker Pancarı Yetiştiriciliği" üretici bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

13:15 KAHRAMANMARAŞ - Dağcılar, fotoğraf sanatçıları ve doğa severler Kahramanmaraş'ta buluştu Sosyal medya üzerinden organize olan, aralarında profesyonel dağcı, fotoğraf sanatçısı ve doğa severlerin de bulunduğu 25 kişilik grup Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde buluştu.

12:03 Son dakika haber... Şehit babası: "Biz evlatsız yaşarız da; bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız" Son dakika haberine göre Şehit babası: "Biz evlatsız yaşarız da; bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız"KAHRAMANMARAŞ Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat 2020'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Saygılı'nın babası Hüseyin Saygılı, "Biz evlatsız yaşarız da, bayrak ülke,...

12:30 Anadolu motifli halılar yabancıların gözdesi Anadolu motifli halılar yabancıların gözdesi Kahramanmaraş'ta 5 noktada oluşturulan atölyelerde 93 kadın ilmek ilmek halı dokuyor Kahramanmaraş'ta kadınların ilmek ilmek dokuduğu Anadolu motifli halılar, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin ardından Japonya'ya da ihraç ediliyor.

17:47 Son dakika! Darende Kaymakamı Türkoğlu, itfaiye personelini ziyaret etti Son dakika haberler: Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, ilçede görev yapan itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

10:27 Çaldıkları aletleri çuvalla taşırken yakalandılar Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çaldıkları aletleri çuvalla taşıyan 2 kişi yakalandı.

17:43 Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı Hayırsever bir iş adamı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı'na bağışlanan kışlık kıyafetler, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 550 ihtiyaç sahibi öğrenciye dağıtıldı.

15:14 Malatya'da okumak isteyen engellilerin kitapları evlerine gönderiliyor Darende Kaymakamlığı, kış şartlarında kütüphaneye ulaşmakta güçlük yaşayan engellilerin okumak istedikleri kitapları evlerine ulaştırıyor.

12:55 Darende'de POMEM adayları için fiziki yeterlilik kursu Malatya'nın Darende İlçesi'nde Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) adayları için fiziki yeterlilik kursu açıldı.

12:00 Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışması yaptı, bazı caddeleri solüsyonlu su ile yıkadı.

23:05 Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kontrollü trafiğe açıldı Yoğun kar yağışı nedeniyle kapatılan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

14:17 KAHRAMANMARAŞ - Çatı çökmesi sonucu 12 büyükbaş telef oldu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yoğun kar nedeniyle besi damlarının çökmesi sonucu 12 büyükbaş telef oldu.

10:01 Darende'de kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyonu oldu.

14:13 Nitelikli yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı Kahramanmaraş'ta nitelikli yağma suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

10:19 Doğurmak üzere olan hamile kadının imdadına AFAD yetişti! Ülke genelinde aşırı kar yağışı sebebiyle bazı illerde ulaşımda aksamalar ve kazalar başta olmak üzere pek çok olumsuzluk yaşandı. Gaziantep'te kar sebebiyle yolda mahsur kalan doğurmak üzere olan hamile kadını AFAD kurtardı. İşte ayrıntılar...

02:00 AFAD'dan yurt genelinde kar yağışı nedeniyle kapalı yollara ilişkin açıklama Ülke genelindeki aşırı kar yağışı nedeniyle bazı illerde ulaşımda aksamalar ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşandığı, vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı yolların açılması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

11:20 Son Dakika: Kar yağışı ve kazalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü bir süreliğine trafiğe kapandı Son dakika: Bolu'da, Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasındaki kar yağışı sonrası çok sayıda tır kaydı. Yaşanan kazalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.

09:32 Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son dakika! Ülkenin pek çok bölgesinde dün akşam başlayan kar yağışı, birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl ve Osmaniye'de ulaşım aksamaları ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşanmıştır. Ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

09:22 AFAD ekiplerinden ülke genelinde kar ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumlar Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ülke genelinde aşırı kar yağışları nedeniyle bazı illerde ulaşımda aksamalar ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluk yaşandığı, vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı yolların açılması amacıyla çalışmaların dün...