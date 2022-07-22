Son Dakika Türkoğlu Haberleri

- 11:21 Malatya'da kayısı hasat sezonu hızla devam ediyor
Malatya'da, güneşin altın yumurtası olarak adlandırılan kayısıda hasat sezonu hızla devam ediyor.
- 22.07.2022 22 Tem 15:48 Darende'nin tanıtımı yapıldı
Türkiye Polis Radyosu, Malatya'nın Darende ilçesinden canlı yayın yaparak ilçenin tarihi ve turistik değerlerini dinleyicilerle paylaştı.
- 21.07.2022 21 Tem 11:58 Fabrika işçisinin "çocukları kitapla buluşturma aşkı" büyüyerek devam ediyor
Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yola çıkan ve bu kapsamda Kitap ve Çocuk Derneğini kuran Ahmet Yerlikaya, 7 yılda 127 binden fazla kitabı küçük okurlara dağıttı.
- 15.07.2022 15 Tem 15:01 KAHRAMANMARAŞ - 15 Temmuz şehidi polis memuru Niyazi Ergüven mezarı başında anıldı
Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
- 15.07.2022 15 Tem 11:55 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve beraberindekilerin şehitliği ziyaret etmesi Şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve dua edilmesi ADIYAMAN - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.
- 10.07.2022 10 Tem 19:13 İYİ Parti Bursa teşkilatı bayramlaştı
İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirdi.
- 07.07.2022 07 Tem 15:41 Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoyun Abdi İpekçi Tesisi Tartışması
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı AKP'li Ömer Arısoy arasında yıkılan Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerinde başlayan yeni spor salonu inşaatı nedeniyle tartışma yaşandı. Arazide hisse sahibi olan ve devre dışı bırakılan İBB, spor salonu inşaatını uygun olmadığı için mühürleyip para cezası kesmişti.
- 06.07.2022 06 Tem 17:49 İstanbul'da çifte cinayet: Öfkeli adam, avukatı ve davacıyı öldürdü
Bakırköy'de bir kişi, yıllar önce 'adam yaralama' suçundan açılan tazminat davasının geri çekilmemesine öfkelenerek önce ofisindeki avukatı öldürdü.
- 06.07.2022 06 Tem 16:20 Son dakika haberleri: İstanbul'da kanlı baskın: Öfkeli adam, avukatı ve davacıyı öldürdü
Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da kanlı baskın: Öfkeli adam, avukatı ve davacıyı öldürdü Cinayet anı kameraya yansıdı Bakırköy'de bir kişi, yıllar önce 'adam yaralama' suçundan açılan tazminat davasının geri çekilmemesine öfkelenerek önce ofisindeki avukatı öldürdü.
- 05.07.2022 05 Tem 16:21 Onikişubat'taki kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu.
- 29.06.2022 29 Haz 00:58 Sındırgı Belediyesi'nin acı günü
Sındırgı Belediye personeli Engin Türkoğlu (42) geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta vefat etti, çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.
- 28.06.2022 28 Haz 13:23 Sındırgı Belediyesi'nin acı günü
Sındırgı Belediyesi'nin acı günü Sındırgı Belediye personeli Engin Türkoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta vefat etti, çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.
- 26.06.2022 26 Haz 10:23 Darende'ye hizmet edenler unutulmadı
Malatya'nın Darende ilçesinde görev yapıp tayinleri çıkanlara teşekkür belgesi verilerek uğurlandı.
- 24.06.2022 24 Haz 13:12 Kadın milli hentbolcular, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya hedefliyor
Cezayir'in Oran kentinde yarın başlayacak 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Hentbol takımı oyuncuları, altın madalya hedeflediklerini söyledi.
- 23.06.2022 23 Haz 16:59 Beşiktaş'taki ortaokulla liselere Diyanet Yayınlarının kitap setleri dağıtıldı
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liselere Diyanet Yayınlarından oluşan 190 kitaplık set hediye edildi.
- 17.06.2022 17 Haz 11:45 Beşiktaş'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı son ders zilinin çalmasıyla sona erdi.
- 17.06.2022 17 Haz 11:09 İSTANBUL'DA KARNELER DAĞILTI YAZ TATİLİ BAŞLADI
OKUL öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşıyor.
- 14.06.2022 14 Haz 16:39 KAHRAMANMARAŞ - Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı nedeniyle 183 güvercin uçuruldu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir vatandaş, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı nedeniyle 183 güvercinini gökyüzüne saldı.
- 04.06.2022 04 Haz 14:47 Yetiştiricilere sıvat desteği
Malatya'nın Darende ilçesinde, çelik galvanizli sıvat (hayvanların su içmesine elverişli suluk) dağıtım programı yapıldı.
- 04.06.2022 04 Haz 12:36 Başarılı olan takımlara çiçek hediyesi
Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen sportif müsabakalarda başarı olan takımlara, Çevre Haftası nedeniyle saksıda çiçek hediye edildi.
- 02.06.2022 02 Haz 19:25 KAHRAMANMARAŞ - 1382 sikke ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 1382 sikke ele geçirildi.
- 01.06.2022 01 Haz 11:39 Türkoğlu'nda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Şubesi hizmete açıldı
Türkoğlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Türkoğlu Şubesi ile Şehitler Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.
- 30.05.2022 30 May 16:16 Darende'de minik öğrencilerden yıl sonu gösterisi
Malatya'nın Darende ilçesinde Yavuz Sultan Selim Anaokulu öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi.
- 30.05.2022 30 May 11:48 Darende'de tenis kursu düzenlendi
Tenis öğrenen gençler Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mithat Böke ile röportaj Tenis Antrenörü Hazan Dağdeviren ile röportaj Kursiyerlerden Diyetisyen Aslı Akçay ile röportaj Öğretmen Tayyibe Nur Bıçak ile röportaj Ev hanımı Özlem Kayış ile röportaj Sağlıkcı Şakir Zontul ile röportaj...
- 29.05.2022 29 May 20:15 Kahramanmaraş'ta "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde MHP, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" gerçekleştirildi.
- 23.05.2022 23 May 12:51 Ata Türkoğlu, bilek güreşinde Türkiye birincisi oldu
Özel Aliağa Fen Bilimleri Koleji öğrencisi Ata Türkoğlu, Adıyaman'da düzenlenen Okullararası Bilek Güreşi Yıldız Erkekler Şampiyonası'nda sağ kol artı 70 kiloda birinci oldu.
- 22.05.2022 22 May 13:49 Beşiktaş 3. PDR Günleri başlıyor
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beykent Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Beşiktaş 3. PDR Günleri" başlıyor.
- 21.05.2022 21 May 14:33 Darende'de öğrenciler kültür gezisine çıktı
Darende ilçesinde 40 lise öğrencisi 'Kültür Rotamız Olsun. Gençliğe Kanat Olsun' projesi çerçevesinde, İstanbul, Çanakkale ve Bursa illerini çevreleyen 3 günlük geziye gönderildi.
- 19.05.2022 19 May 16:03 Malatya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Malatya'nın Kale ve Darende ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor.
- 07.05.2022 07 May 13:52 Yurt genelinde eş zamanlı "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi
Yurt genelinde eş zamanlı "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi Yurt genelinde eş zamanlı olarak Trafik Haftası kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinlikleri düzenlendi.
- 07.05.2022 07 May 13:40 Darende'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği
Malatya'nın Darende ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.
- 04.05.2022 04 May 12:12 KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu ilçesindeki fabrikalarda çalışacak işçiler belediye hoparlöründen aranıyor
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde belediye, hoparlör sisteminden yapılan anonsla fabrikalarda çalıştırılmak üzere işçi arıyor.
- 03.05.2022 03 May 00:59 Bursa protokolü bayramlaştı
Bursa protokolü, valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.
- 02.05.2022 02 May 13:19 Bayramlaşma töreni düzenlendi
Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.
- 02.05.2022 02 May 12:54 Darende'de bayramlaşma programı düzenlendi
Malatya'nın Darende ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
- 02.05.2022 02 May 11:12 Bursa protokolü bayramlaştı
Bursa protokolü bayramlaştı Bursa protokolü, valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.
- 01.05.2022 01 May 14:25 ZONGULDAK - Baba mesleği terziliği 58 yıldır aynı titizlikle sürdürüyor
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, babasından öğrendiği terziliği 58 yıldır sürdüren Ahmet Türkoğlu, ilerleyen yaşına rağmen müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
- 30.04.2022 30 Nis 14:44 Darende'de trafik denetimi yapıldı
Malatya'nın Darende ilçesinde İçişleri Bakanlığının "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında denetimler yapıldı.
- 26.04.2022 26 Nis 11:59 Akdeniz Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu
Akdeniz Belediyesinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği 23 Nisan Futbol Turnuvası sona erdi.
- 24.04.2022 24 Nis 15:17 Bolu'daki Sarıalan Yaylası'nın Sakinleri Yaylalarının Ranta Kurban Edileceği Endişesi Taşıyor
Bolu’daki Sarıalan Yaylası’nın sakinleri, Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Master Planı ile yaylalarının ranta kurban gideceği endişesi taşıyor. Sarıalan Yaylası’nda uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan Ümmiye Gören, "Yaylamızı golf sahası, futbol sahasına dönüştürdükleri takdirde, hayvancılıkla uğraşan köylüyü süt taşıyan pozisyonundan çıkartıp çay taşıyan köylü durumuna getirirler. Yayladaki bin 500 ailenin zarar görmesine neden olurlar. Bu projenin devlet projesi değil, hükümet projesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.
- 23.04.2022 23 Nis 23:21 23 Nisan yurtta coşkuyla kutlandı
23 Nisan yurtta coşkuyla kutlandı TOPLU - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü yurtta coşkuyla kutlandı.
- 23.04.2022 23 Nis 14:11 Yavuzeli'nde 23 Nisan coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde de coşkuyla kutlandı.
- 23.04.2022 23 Nis 12:37 Darende'de 23 Nisan coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102 yıl dönümü Malatya'nın Darende ilçesinde de coşku ile kutlandı.
- 22.04.2022 22 Nis 11:36 Kahramanmaraş'ta kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 6 kişiye para cezası
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza uygulandı.
- 21.04.2022 21 Nis 14:53 NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ERDEM, GÖREV YAPTIĞ 3 YILI DEĞERLENDİRDİ
BURSA'da Nilüfer İlçe Belediye Başkanı Turgay Erdem, görevdeki üç yılını düzenlenen toplantıyla değerlendirdi.
- 21.04.2022 21 Nis 11:12 Başkan Erdem'den 3 yıllık değerlendirme
Başkan Erdem'den 3 yıllık değerlendirme Başkan Erdem Nilüfer'deki 3. yılını anlattı Belediye Başkanlığı görevinde üç yılı geride bırakan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, düzenlenen toplantıda çalışmalarını anlattı.
- 17.04.2022 17 Nis 13:31 Başkan Mustafa Kavuş huzurevinde iftar, Kur'an kursunda sahur yaptı
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, iftar saatinde huzurevinde kalan yaşlılara konuk oldu, sahuru ise Seyrantepe Kur'an Kursu'nda eğitim gören gençlerle yaptı.
- 15.04.2022 15 Nis 12:22 Marmaris Milli Parkı arı ve arıcılara yuva oldu
Ege ve Akdeniz'in birleştiği coğrafyada yer alan Marmaris Milli Parkı, yaklaşık 60 bin arı kolonisine ev sahipliği yapıyor.
- 14.04.2022 14 Nis 22:56 KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda iftar verildi
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki iftara katıldı.
- 14.04.2022 14 Nis 17:45 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yenişehir ziyaretinde konuştu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Allah nasip ederse biz geleceğiz ve bir yıl sonra yüzde 61 olan enflasyonu indireceğiz.
- 14.04.2022 14 Nis 17:30 İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER: SEÇMEN ÇANTADA KEKLİK OLMAMALI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 yıldır şehir şehir gezdiğini belirterek, 'Yapmaya çalıştığım şey, seçmenin velinimet olmasıdır.
- 13.04.2022 13 Nis 11:31 Kahramanmaraş'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 85 parça ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 85 parça sikke, kandil ve obje ele geçirildi.
- 09.04.2022 09 Nis 14:13 Akdeniz Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvası başladı
Akdeniz Belediyesinin, ilçe genelinde bulunan 12 amatör futbol kulübünün U-12 takımlarının katılımıyla düzenlediği "23 Nisan Futbol Turnuvası", Başkan Mustafa Gültak'ın başlama vuruşu ile başladı.
- 08.04.2022 08 Nis 15:48 Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende'de cami açtı
Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende ilçesinde Hulusi Efendi Camii'nin açılışını yaptı.
- 04.04.2022 04 Nis 12:57 Bozüyük Vitraspor: 1 TKİ Tavşanlı Spor: 2
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 17'inci haftasında Bozüyük Vitraspor kendi saha ve seyircisi önünde Kütahya temsilcisi TKİ Tavşanlı Spor'a mağlup oldu.
- 03.04.2022 03 Nis 17:48 Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik stüdyosu açıldı
Geleneksel müzik eğitimi veren Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nde hazırlanan müzik kayıt stüdyosu hizmete sunuldu.
- 31.03.2022 31 Mar 16:17 Darende'de kütüphane açıldı
Darende ilçesinde Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu ve Belediye Başkanı İsa Özkan, Yeniköy İlköğretim Okulu'nun kütüphanesinin açılışını yaptı.
- 31.03.2022 31 Mar 13:13 Kahramanmaraş'ta "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı" konulu konferans düzenlendi
Türkoğlu Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, eğitimci yazar Fatih Akbaba "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı" konulu konferans verdi.
- 31.03.2022 31 Mar 11:16 Darende'de 58. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
??????? Darende ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.
- 29.03.2022 29 Mar 15:46 Son Dakika | KAHRAMANMARAŞ - Şehit polis memurunun ismi polis merkezi amirliğine verildi
Edinilen son dakika haberine göre Şehit polis memuru Gürbüz Abdullah Çiftçi'nin ismi, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Polis Merkezi Amirliği'nde yaşatılacak.
- 25.03.2022 25 Mar 16:46 Darende'de imam hatip öğrencilerinden İngilizce açık oturum
Darende Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İngilizce açık oturum düzenledi.
- 24.03.2022 24 Mar 19:06 Kavşakta zincirleme kaza: 15 yaralı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
- 21.03.2022 21 Mar 17:34 Kahramanmaraş'ta 589 paket kaçak sigara ele geçirildi
Türkoğlu ilçesinde 589 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
- 21.03.2022 21 Mar 17:26 "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programı düzenlendi
AK Parti Kadın Kolları tarafından Hatay'da "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" adlı program düzenlendi.
- 21.03.2022 21 Mar 13:20 Down sendromlu çocuğun polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, down sendromlu 9 yaşındaki Soner Ekinci, polislik hayalini bir günlüğüne yaşadı.
- 15.03.2022 15 Mar 12:41 Darende'de öğrencilerden ihtiyaç sahibi aileler yararına kermes
Darende Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelere yararına kermes açtı.
- 14.03.2022 14 Mar 13:42 KAHRAMANMARAŞ - Simitçi bulduğu altınları sahibine ulaştırdı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde simitçilik yapan kişi, yerde bulduğu poşet içerisindeki 6 yarım ve 12 çeyrek altını sahibine teslim etti.
- 14.03.2022 14 Mar 13:36 Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
- 11.03.2022 11 Mar 14:57 Kahta'da market denetimi
Malatya'nın Darende İlçesi'ndeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluk, fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.
- 07.03.2022 07 Mar 21:16 Kahramanmaraş'ta bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
- 06.03.2022 06 Mar 13:08 HARKİV'DE MAHSUR KALAN MERVE BUSE, AİLESİNE KAVUŞTU
RUSYA'nın askeri harekat başlattığı Ukrayna'nın Harkiv şehrinde arkadaşı Ezgi Türkoğlu (22) ile birlikte mahsur kalan üniversite öğrencisi Merve Buse Develi (23), Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki ailesine kavuştu.
- 02.03.2022 02 Mar 15:54 KAHRAMAMNMARAŞ - Kırsal mahallelerde yaşayan öğrenciler ilk kez beyaz perdeyle tanıştı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kırsal mahallelerde yaşayan öğrenciler, beyaz perdeyle "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmiyle yaşadı.
- 26.02.2022 26 Şub 17:05 AK Partili Yayman, Tahtaköprü Barajı'nda incelemelerde bulundu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Barajı'ndan alınacak suyu 36 kilometrelik kanalla Reyhanlı Barajı'na naklederek Amik Ovası'ndaki tüm sulama problemlerini gidereceklerini kaydetti.
- 24.02.2022 24 Şub 16:23 Son dakika haber! Selim'de Şeker Pancarı yetiştiriciliği toplantısı
Son dakika habere göre Selim'de Şeker Pancarı üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla "Şeker Pancarı Yetiştiriciliği" üretici bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
- 21.02.2022 21 Şub 13:15 KAHRAMANMARAŞ - Dağcılar, fotoğraf sanatçıları ve doğa severler Kahramanmaraş'ta buluştu
Sosyal medya üzerinden organize olan, aralarında profesyonel dağcı, fotoğraf sanatçısı ve doğa severlerin de bulunduğu 25 kişilik grup Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde buluştu.
- 21.02.2022 21 Şub 12:03 Son dakika haber... Şehit babası: "Biz evlatsız yaşarız da; bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız"
Son dakika haberine göre Şehit babası: "Biz evlatsız yaşarız da; bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız"KAHRAMANMARAŞ Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat 2020'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Saygılı'nın babası Hüseyin Saygılı, "Biz evlatsız yaşarız da, bayrak ülke,...
- 20.02.2022 20 Şub 12:30 Anadolu motifli halılar yabancıların gözdesi
Anadolu motifli halılar yabancıların gözdesi Kahramanmaraş'ta 5 noktada oluşturulan atölyelerde 93 kadın ilmek ilmek halı dokuyor Kahramanmaraş'ta kadınların ilmek ilmek dokuduğu Anadolu motifli halılar, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin ardından Japonya'ya da ihraç ediliyor.
- 15.02.2022 15 Şub 17:47 Son dakika! Darende Kaymakamı Türkoğlu, itfaiye personelini ziyaret etti
Son dakika haberler: Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, ilçede görev yapan itfaiye ekiplerini ziyaret etti.
- 10.02.2022 10 Şub 10:27 Çaldıkları aletleri çuvalla taşırken yakalandılar
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çaldıkları aletleri çuvalla taşıyan 2 kişi yakalandı.
- 07.02.2022 07 Şub 17:43 Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı
Hayırsever bir iş adamı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı'na bağışlanan kışlık kıyafetler, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 550 ihtiyaç sahibi öğrenciye dağıtıldı.
- 03.02.2022 03 Şub 15:14 Malatya'da okumak isteyen engellilerin kitapları evlerine gönderiliyor
Darende Kaymakamlığı, kış şartlarında kütüphaneye ulaşmakta güçlük yaşayan engellilerin okumak istedikleri kitapları evlerine ulaştırıyor.
- 29.01.2022 29 Oca 12:55 Darende'de POMEM adayları için fiziki yeterlilik kursu
Malatya'nın Darende İlçesi'nde Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) adayları için fiziki yeterlilik kursu açıldı.
- 25.01.2022 25 Oca 12:00 Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışması yaptı, bazı caddeleri solüsyonlu su ile yıkadı.
- 23.01.2022 23 Oca 23:05 Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kontrollü trafiğe açıldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapatılan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.
- 23.01.2022 23 Oca 19:44 Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ - Kara saplanan ambulansın yardımına jandarma yetişti
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kara saplanan ambulans, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
- 23.01.2022 23 Oca 10:37 Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşım kapatıldı.
- 21.01.2022 21 Oca 14:17 KAHRAMANMARAŞ - Çatı çökmesi sonucu 12 büyükbaş telef oldu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yoğun kar nedeniyle besi damlarının çökmesi sonucu 12 büyükbaş telef oldu.
- 21.01.2022 21 Oca 10:01 Darende'de kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi
Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyonu oldu.
- 20.01.2022 20 Oca 14:13 Nitelikli yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta nitelikli yağma suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
- 20.01.2022 20 Oca 10:19 Doğurmak üzere olan hamile kadının imdadına AFAD yetişti!
Ülke genelinde aşırı kar yağışı sebebiyle bazı illerde ulaşımda aksamalar ve kazalar başta olmak üzere pek çok olumsuzluk yaşandı. Gaziantep'te kar sebebiyle yolda mahsur kalan doğurmak üzere olan hamile kadını AFAD kurtardı. İşte ayrıntılar...
- 20.01.2022 20 Oca 02:00 AFAD'dan yurt genelinde kar yağışı nedeniyle kapalı yollara ilişkin açıklama
Ülke genelindeki aşırı kar yağışı nedeniyle bazı illerde ulaşımda aksamalar ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşandığı, vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı yolların açılması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.
- 19.01.2022 19 Oca 11:20 Son Dakika: Kar yağışı ve kazalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü bir süreliğine trafiğe kapandı
Son dakika: Bolu'da, Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasındaki kar yağışı sonrası çok sayıda tır kaydı. Yaşanan kazalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.
- 19.01.2022 19 Oca 09:32 Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı
Son dakika! Ülkenin pek çok bölgesinde dün akşam başlayan kar yağışı, birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl ve Osmaniye'de ulaşım aksamaları ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşanmıştır. Ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
- 19.01.2022 19 Oca 09:22 AFAD ekiplerinden ülke genelinde kar ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumlar Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ülke genelinde aşırı kar yağışları nedeniyle bazı illerde ulaşımda aksamalar ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluk yaşandığı, vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı yolların açılması amacıyla çalışmaların dün...
- 19.01.2022 19 Oca 09:16 Son Dakika: Türkiye kara teslim! Birçok ilde art arda kazalar yaşanıyor, mahsur kalan vatandaşlar var
Son dakika! Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarılar sonrasında dün akşam başlayan kar yağışı, birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl ve Osmaniye'de ulaşım aksamaları ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşanmıştır. Ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.