Türkoğlu\'nda vurularak öldürülen polisin ailesi: Olaya karışan 4 kişiden 3\'ü serbest

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde silahlı kavgayı ayırmaya çalışırken hayatını kaybeden polis memuru Seydullah Orçan'ın ailesi, olayla bağlantılı olduğunu iddia ettikleri 4 kişiden 3'ünün serbest bırakıldığını öne sürerek adalet çağrısında bulundu. Orçan'ın kızı Burcu Orçan ise olayın planlı olduğunu iddia etti.

Olay, geçtiğimiz 8 Ekim tarihinde Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle polis memuru Seydullah Orçan (53), taraflar arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Orçan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis memurunun ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Orçan'ın kendi aracıyla olay yerine geldiği ve iki grubun kavgasını ayırmaya çalıştığı görüldü. Bir süre sonra olay yerine başka bir araçla gelen şahısların silahla ateş açtığı ve Orçan'ı vurduğu anlar görüntüde yer aldı.

KAVGAYI ARALAMAK İÇİN OLAY YERİNDEYDİ

Orçan'ın yeğeni ve damadı Ökkeş Koç ise, "Babam için adalet istiyoruz. Sosyal medyada görüldüğü gibi karşı tarafla ne bir husumetimiz, ne alacak verecek davamız, ne de bir akraba bağımız yoktur. Sadece soy isim benzerliği vardır. Babam görev çıkışı iki grubun kavgasını aralamak için olay yerinde bulunuyor. Güvenlik kamerasında da görüldüğü gibi iki grubu aralıyor, hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Sonrasında arabasına binip eve geliyor. Eve geldikten sonra babamı katleden şahıs babamı arıyor. Babamı tehdit ediyor. Babam da şahsın amcası Adem Orçan'ı arıyor ve olayı anlatıyor. Olaya müdahil olmasını, yeğenini sakinleştirmesini istiyor. Üç kere görüşüyorlar. Üçünde de babamla dalga geçiyor ve halı sahada olduğunu, top oynadığını söylüyor. Sonrasında şahıs tekrar babamı arayıp tehdit ediyor, küfür ediyor. Sonrasında pastanenin önüne çağırıyor. Babam olay yerine gidiyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde de görüldüğü gibi şahıs arabayla geliyor; dört kişiler. Babam o sırada telefonla konuşurken herkes kaçışıyor. Babam olayı anlamıyor. Babam ne olduğunu anlamak için merdivenlerden aşağı iniyor. O arada hain saldırı gerçekleştiriliyor" dedi.

AİLE: OLAY PLANLIYDI

Olayın planlı olduğunu ifade eden Ökkeş Koç, "Olay bizim anladığımız kadarıyla güvenlik kameralarından gördüğümüz gibi planlı. Olay yerine arabayla dört şahıs geliyor. Babamı katleden şahıs elinde silahla olay yerinden yaya olarak kaçıyor. O üç şahıs da arabayla planladıkları yerde, güvenlik kamerasından da görüldüğü gibi babamı katleden şahsı arabaya bindirip kaçırıyorlar. Biz adalet istiyoruz. Babam defnedilmeden, gömülmeden o üç şahıs, babamı katleden üç şahıs serbest bırakıldı. Biz bunu yediremiyoruz" diye konuştu.

KIZI: BABAM İÇİN ADALET İSTİYORUM

Babasının katilinin madde bağımlısı olduğunu iddia eden polis memurunun kızı Burcu Orçan ise, "Madde bağımlısı olan, aynı zamanda bu ticareti yaptığı bilinen, babama haince saldırı düzenleyen şahsı olay yerine getiren, olay yerinden planlı bir şekilde güvenlik kameralarında da izlendiğinde görüldüğü gibi yardım ve yataklık yapmaya çalışan, aynı zamanda silah temininde bulunan bu üç şahıs dışarıda serbestler. Babam için adalet istiyorum. Buradan Adalet Bakanlığına sesleniyorum" dedi.