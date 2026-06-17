Ayla Kara'nın Anısına Bilişim Sınıfı - Son Dakika
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Ayla Kara'nın Anısına Bilişim Sınıfı

Ayla Kara\'nın Anısına Bilişim Sınıfı
17.06.2026 18:39
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Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın anısına bilişim sınıfı açıldı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ismi Türkoğlu ilçesindeki bir okulda oluşturulan bilişim sınıfına verildi.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğrencilerini korumak için kendini siper ettiği sırada vücuduna isabet eden mermiler sonrası hayatını kaybeden öğretmen Kara'nın meslektaşları, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarları Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı, Toplumsal Afet Yardımlaşma Derneği ve Kahramanmaraş Çevresi TCDD Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneğinin desteğiyle Türkoğlu Albayrak İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri için bilişim sınıfı oluşturdu.

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, açılışta, öğrencilerini korumak için kendini siper eden Kara'nın vefatının toplumun her kesimini derinden üzdüğünü söyledi.

Öğretmenin öğrencilerini korumak adına göstermiş olduğu fedakarlığın hafızalardaki yerini hiçbir zaman yitirmeyeceğini aktaran Mercan, "Geleceğin dünyasını inşa edecek çocuklarımızı dijital çağın olanaklarıyla buluşturmak ve Ayla öğretmenimizin hatırasını canlı tutmak adına ilk ve ortaokul öğrencilerimizin faydalanabileceği bir sınıf oluşturuldu. İnşallah açılan bu sınıfta öğretmenimizin istediği şekilde öğrenciler yetişecek." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dua edilerek, açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güvenlik, 3. Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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