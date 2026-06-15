Viranşehir'de Akraba Kavgası: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Viranşehir'de Akraba Kavgası: 6 Yaralı

Viranşehir\'de Akraba Kavgası: 6 Yaralı
15.06.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde husumetli akraba aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında sokakta başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine çeşitli cisimler fırlattığı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırarak kavganın büyümesini önlerken, yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Viranşehir, Şanlıurfa, İnceleme, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viranşehir'de Akraba Kavgası: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı
Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı
Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı
Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi
Rusya’dan dikkat çeken “Kilit rol“ açıklaması: Erdoğan ve Putin’i işaret ettiler Rusya'dan dikkat çeken "Kilit rol" açıklaması: Erdoğan ve Putin'i işaret ettiler

15:46
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP’de sıradaki çekişme kurultay konusunda
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP'de sıradaki çekişme kurultay konusunda
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:59
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
11:55
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 16:14:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Viranşehir'de Akraba Kavgası: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.