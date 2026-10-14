Kahramanmaraş Türkoğlu\'da oksijen tankı patladı, durum kontrol altına alındı

Kahramanmaraş Türkoğlu'da oksijen tankı patladı, durum kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan oksijen gazı dolum tesisinde oksijen tankı patladı. Patlamayla tesisi ve çevreyi beyaz duman kapladı; ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ta oksijen gazı dolum tesisindeki oksijen tankı patladı. Çevreyi beyaz duman sararken durum kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan oksijen gazı dolum tesisindeki oksijen tankı patladı. Patlamayla birlikte tesisi ve çevreyi beyaz duman kapladı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
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