Kahramanmaraş Türkoğlu\'da oksijen tankı patladı, durum kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta oksijen gazı dolum tesisindeki oksijen tankı patladı. Çevreyi beyaz duman sararken durum kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan oksijen gazı dolum tesisindeki oksijen tankı patladı. Patlamayla birlikte tesisi ve çevreyi beyaz duman kapladı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı.