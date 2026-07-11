Kahramanmaraş\'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Türkoğlu İlçesi Çakallıhasanağa mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale kapsamında 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 hizmet aracı, 2 helikopter ile 5 belediye itfaiye aracı görev aldı. Çalışmalara 4 teknik personel ile toplam 35 personel katıldı.
Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken soğutma çalışmaları yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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