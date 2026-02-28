Büyükşehir'in gönül sofrası Türkoğlu'nda kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir'in gönül sofrası Türkoğlu'nda kuruldu

Büyükşehir\'in gönül sofrası Türkoğlu\'nda kuruldu
28.02.2026 21:52  Güncelleme: 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'İlçemde İftar Var' programının bu yılki ilk durağı Türkoğlu oldu. Binlerce vatandaşın bir araya geldiği iftar organizasyonunda, Başkan Görgel birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "İlçemde İftar Var" programının bu yılki ilk durağı Türkoğlu oldu. İlçe Spor Salonu'nda düzenlenen iftar organizasyonunda binlerce vatandaş aynı sofrada bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı. Vatandaşlarla iftar sofrasında buluşan Başkan Görgel, "Burada olmak, hemşehrilerimizle birlikte iftar yapmak, aynı sofrayı paylaşmak çok özel bir duygu. Bugün bizlerle birlikte olan, iftar soframıza eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ve paylaşma kültürünü şehrin dört bir yanına taşımayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirilen ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören "İlçemde İftar Var" programı, bu yıl da aynı heyecan ve coşkuyla başladı. Ramazan'ın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu ilçelerde yaşatmayı hedefleyen programın bu yılki ilk durağı Türkoğlu oldu. İlçe Spor Salonu'nda düzenlenen iftar organizasyonunda binlerce vatandaş aynı sofrada bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı. Salonu dolduran vatandaşlar, Ramazan'ın bereketini ve kardeşlik iklimini hep birlikte yaşadı.

İftar yemeğinin ardından ise çocuklar için özel etkinlikler düzenlendi. Geleneksel gölge oyunu ve Hacivat-Karagöz gösterileri sahnelendi. Ramazan akşamının neşesini doyasıya yaşayan çocuklar, renkli görüntülere sahne olan programda unutulmaz bir akşam geçirdi.

"Birlikte iftar yapmak, aynı sofrayı paylaşmak çok özel bir duygu"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "İftarda Türkoğlulu hemşehrilerimizle bir aradayız. Burada olmak, hemşehrilerimizle birlikte iftar yapmak, aynı sofrayı paylaşmak çok özel bir duygu. Bugün bizlerle birlikte olan, iftar soframıza eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkoğlu, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir'in gönül sofrası Türkoğlu'nda kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek’in telefonundan partililere seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi
Son aşamaya gelindi 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek Son aşamaya gelindi! 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek
Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço Çok sayıda ölü var Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço! Çok sayıda ölü var
6 aydır yoğun bakımdaydı Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti 6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
Otomobil takla attı Çok sayıda yaralı var Otomobil takla attı! Çok sayıda yaralı var
Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti

23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
22:03
Netanyahu: Hamaney’in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
Netanyahu: Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
21:54
Trump ’’Pek çok çıkış noktası var’’ dedi, iki seçeneği sıraladı
Trump ''Pek çok çıkış noktası var'' dedi, iki seçeneği sıraladı
21:15
Suriye: İran’ın Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 23:10:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Büyükşehir'in gönül sofrası Türkoğlu'nda kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.