Büyükşehir\'in gönül sofrası Türkoğlu\'nda kuruldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "İlçemde İftar Var" programının bu yılki ilk durağı Türkoğlu oldu. İlçe Spor Salonu'nda düzenlenen iftar organizasyonunda binlerce vatandaş aynı sofrada bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı. Vatandaşlarla iftar sofrasında buluşan Başkan Görgel, "Burada olmak, hemşehrilerimizle birlikte iftar yapmak, aynı sofrayı paylaşmak çok özel bir duygu. Bugün bizlerle birlikte olan, iftar soframıza eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ve paylaşma kültürünü şehrin dört bir yanına taşımayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirilen ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören "İlçemde İftar Var" programı, bu yıl da aynı heyecan ve coşkuyla başladı. Ramazan'ın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu ilçelerde yaşatmayı hedefleyen programın bu yılki ilk durağı Türkoğlu oldu. İlçe Spor Salonu'nda düzenlenen iftar organizasyonunda binlerce vatandaş aynı sofrada bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı. Salonu dolduran vatandaşlar, Ramazan'ın bereketini ve kardeşlik iklimini hep birlikte yaşadı.

İftar yemeğinin ardından ise çocuklar için özel etkinlikler düzenlendi. Geleneksel gölge oyunu ve Hacivat-Karagöz gösterileri sahnelendi. Ramazan akşamının neşesini doyasıya yaşayan çocuklar, renkli görüntülere sahne olan programda unutulmaz bir akşam geçirdi.

"Birlikte iftar yapmak, aynı sofrayı paylaşmak çok özel bir duygu"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "İftarda Türkoğlulu hemşehrilerimizle bir aradayız. Burada olmak, hemşehrilerimizle birlikte iftar yapmak, aynı sofrayı paylaşmak çok özel bir duygu. Bugün bizlerle birlikte olan, iftar soframıza eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.