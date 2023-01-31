Son Dakika İftar Haberleri

- 00:58 Üsküdar Belediyesi Ramazan'da tüm iftar çadırlarını deprem bölgesine kuracak
Deprem sonrası bölgeye yardım için tüm ekipleriyle seferber olan Üsküdar Belediyesi, yeni yardım ve destekler için yoğun şekilde çalışıyor.
- Dün Dün 10:39 Üsküdar Belediyesi ramazanda iftar çadırlarını deprem bölgelerine kuracak
Üsküdar Belediyesi, ramazanda iftar çadırlarını "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere kurarak, 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak.
- 31.01.2023 31 Oca 16:00 Altıeylül Belediyesi'nden 24 bin aileye şefkat eli
Altıeylül Belediyesi, 2022 yılında "Altıeylül Hep Yanında" sloganıyla ihtiyaç sahibi 24 bin ailenin yanında oldu.
- 31.01.2023 31 Oca 14:39 Başkan Demir: "Geleceğin şehrini gençlerimiz için inşa ediyoruz"
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geleceğin şehri Samsun'u gençler için inşa ettiklerini söyledi.
- 30.01.2023 30 Oca 18:30 Uşak Kızılay çalışmalarını 2023 yılında da aralıksız sürdürüyor
Uşak Kızılay, çalışmalarını 2023 yılında da aralıksız sürdürüyor Türkiye Kızılay Derneği, Uşak'ta 2022 senesinde 148 aileye 138 bin TL'lik maddi destekte bulunurken, öte yandan 11 aileye sağlık cihazı verdi.
- 29.01.2023 29 Oca 17:51 Bakan Soylu: "Erdoğan'a bu ülkeye ve geçmişteki vesayet sistemine karşı çıkarak sahip çıktınız"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gezi olaylarını yaptılar her yeri yakıp yıkmak istediler geri durmadınız. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. 17-25 Aralık'ı FETÖ sahtekarları yaptı geri durmadınız. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız.
- 29.01.2023 29 Oca 17:51 Bakan Soylu: "Erdoğan'a bu ülkeye ve geçmişteki vesayet sistemine karşı çıkarak sahip çıktınız"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gezi olaylarını yaptılar her yeri yakıp yıkmak istediler geri durmadınız. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. 17-25 Aralık'ı FETÖ sahtekarları yaptı geri durmadınız. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız.
- 28.01.2023 28 Oca 20:16 İçişleri Bakanı Soylu, Tosya Hükümet Konağı'nın açılışında konuştu Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Recep) Tayyip Erdoğan sadece bu ülkenin birilerinin icazeti olmadan adım atmasını sağlamadı, kendi camimizde bize namaz kıldırmayan dünyaya meydan okudu.
- 28.01.2023 28 Oca 20:16 Soylu: "Tayyip Erdoğan sadece bu ülkenin birilerinin icazeti olmadan adım atmasını sağlamadı, kendi camimizde bize namaz kıldırmayan dünyaya meydan...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Recep) Tayyip Erdoğan sadece bu ülkenin birilerinin icazeti olmadan adım atmasını sağlamadı, kendi camimizde bize namaz kıldırmayan dünyaya meydan okudu.
- 27.01.2023 27 Oca 14:46 Bir düğün iki çift... İki kardeş aynı gün dünya evine girdi
Bir düğün iki çift... İki kardeş aynı gün dünya evine girdi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde erkek kardeşler örnek bir düğün merasimi gerçekleşti.
- 26.01.2023 26 Oca 18:53 CEZAEVİ SERVİS ARACINA BOMBALI SALDIRININ FAİLLERİNE 913'ER YIL HAPİS İSTENDİ
BURSA'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu, cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı.
- 26.01.2023 26 Oca 11:34 Başkan Mehmet Cabbar: "Develi'yi daha iyiye taşımak için görevimizin son gününe kadar çalışacağız"
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.
- 24.01.2023 24 Oca 18:10 Akademisyenler, Edirne Sarayı yerleşkesinde kalan Kırkpınar Er Meydanı'nın başka yere taşınmasını istiyor
Akademisyenler, Edirne Sarayı yerleşkesinde kalan Kırkpınar Er Meydanı'nın başka yere taşınmasını istiyor Milli Saraylar Başkanlığı tarafından ihya edilecek Edirne Sarayı için değerlendirmelerde bulunan akademisyenler, aynı alanda yerleşke içerisinde bulunan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin...
- 24.01.2023 24 Oca 10:08 Akademisyenler Kırkpınar Er Meydanı'nın "Edirne Yeni Sarayı" alanı dışına taşınması gerektiğini savunuyor
Milli Saraylar Başkanlığınca ihya edilecek Edirne Yeni Sarayı (Saray-ı Cedide-i Amire) yerleşkesi içerisinde kalan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanın yerinde kalmasını savunanlar kadar taşınması gerektiğini isteyenler de var.
- 20.01.2023 20 Oca 21:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı yapan ünlü sanatçı Şükriye Tutkun, AK Parti'den milletvekili adaylığını resmen ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısını yapan ünlü şarkıcı Şükriye Tutkun, AK Parti'den milletvekilliği adaylığına talip olduğunu duyurdu. Yıllardır vekillik tekliflerinden uzak durduğunu belirten Tutkun, "Artık hizmet etme sırası bizlerde diye düşünüyorum" dedi.
- 18.01.2023 18 Oca 09:38 Selçuk'ta yardımlaşma ve dayanışma yılı
Selçuk Belediyesi, 2022 yılında da kentte dayanışmayı sürdürdü.
- 17.01.2023 17 Oca 12:49 Osmangazi'de ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü
Osmangazi Belediyesi, 2022 yılında yardıma muhtaç binlerce ihtiyaç sahibi insanın yüzünü güldürdü.
- 14.01.2023 14 Oca 12:34 SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in 560 yıllık geleneksel içeceği: Boşnak kahvesi
Bosna Hersek'te günün erken saatlerinde tüketilmeye başlanan, ülkenin sembollerinden Boşnak kahvesi, halkın vazgeçilmez geleneksel içecekleri arasında yer alıyor.
- 08.01.2023 08 Oca 10:28 Haftanın tarihine bakış
Mustafa Kemal Atatürk, İzmit'te düzenlediği, 16 Ocak 1923 gecesi başlayıp 17 Ocak sabahı saat 03.00'e kadar 5,5 saat süren ilk basın toplantısına katılan dokuz gazeteciye, devrimlerinin ipuçlarını açıkladı.
- 03.01.2023 03 Oca 10:47 Osmanlı döneminde askerlere hediye verilen simitler, günümüzün vazgeçilmez lezzeti
Osmanlı döneminde askerlere hediye verilen simitler, günümüzün vazgeçilmez lezzeti Tarihi Osmanlı dönemine uzanan ve Osmanlı padişahlarının ramazan döneminde iftar yemeğinden sonra yolda saf tutan askerlere hediye ettikleri kara fırın simidi, günümüzde de vazgeçilmez lezzetlerden birisi...
- 29.12.2022 29 Ara 12:32 İDDEF, 2022'de 47 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırdı
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2022 yılında 47 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımda bulundu.
- 28.12.2022 28 Ara 15:58 Çerkezköy Belediyesi, Sosyal Yardımlarla İlçe Halkında Yanında Olmaya Devam Ediyor
Çerkezköy Belediyesi, sosyal yardımlarla ilçe halkının yanında olmaya devam ediyor.
- 15.12.2022 15 Ara 14:25 Yargıtay, eşini yakarak öldüren kocaya verilen müebbet hapsi onadı
KAYSERİ'de, kayıp ihbarı yaptığı eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı (52) televizyon programlarına çıkıp, arayan ve ardından yakarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan işçi Osman Yalçınkaya'ya (59) verilen müebbet hapis, Yargıtay tarafından onandı.
- 30.11.2022 30 Kas 12:10 Davutoğlu: Bu Halk Peynir, Zeytin Alamazken Kendileri 3-4 Maaş Alıp, Damatları Hazine'yi Tarumar Edenlerden Hesap Soracağız
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bu ülkede süt bile artık erişilemez durumda. Sütten üretilmiş, her sabah peynir, zeytin yeriz derdik ya peynirin kilosu olmuş 200 lira yahu, nasıl peynir zeytin yiyeceğiz? Yanına çayı nasıl içeceğiz? Ama onlar köşklerinde, saraylarında manda yoğurdu ile iftar açıyorlar. Medine hurması değil mi? Medine’ye canımız kurban ama bu halk peynire, zeytine muhtaç olup alamazken kendileri 3-4 maaş alıp, damatları Hazine’yi tarumar edenlerden hesap soracağız" dedi.
- 21.11.2022 21 Kas 13:14 İftar vakti aile katliamı yapmıştı: Ağırlaştırılmış müebbet istendi
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden iftar vakti kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren cinayet şüphelisi için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.
- 14.11.2022 14 Kas 12:05 Ahıska Türkleri acı dolu sürgün yıllarını gözyaşlarıyla anlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 7 yıl önce Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, umutla geleceğe baktıkları Türkiye'de, yurtlarından sürgün edilişlerini gözyaşlarıyla anlattı.
- 08.11.2022 08 Kas 10:51 Bülent Ersoy ezan okuduğu film
90'lı yılların sonuna doğru iftar saatinde ünlü sanatçılar ekranlarda ezan okurdu. Kimisi bizleri pek şaşırtmazken kimisi de ekrana kitlenmemizi sağlardı. Bunun dışında oynadıkları filmlerde ve gerçek hayatta ezan okuyan ünlülerimiz var. Peki, ünlü şarkıcı Bülent ersuyun ezan okuduğu filim adı ne ,konusu ne? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
- 07.11.2022 07 Kas 13:26 Sarnitsa ile Osmangazi kardeş şehir oluyor
Sarnitsa ile Osmangazi kardeş şehir oluyor Osmangazi Belediyesi,Bulgaristan'ın Sarnitsa Belediyesi ile dostluk ve işbirliğini geliştirmek için, karşılıklı iyi niyet protokolü imzaladı.
- 07.11.2022 07 Kas 10:37 Aziziye Zaferi Erzurum ahalisinin şanıdır, şerefidir
ŞEHİRDER Başkanı Mustafa Uğurlu, 9 Kasım Aziziye Direnişi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında direnişin her ferde doğru bir şekilde anlatılması gerektiğini vurgulayarak Erzurum Valiliğine ve Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulundu.
- 06.11.2022 06 Kas 12:00 Tepebaşı Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yemek Desteğinde Bulunuyor
Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilerin destekleri ile Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde pişirilen yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırmaya devam ediyor. Aşevinde uzman personel tarafından özenle hazırlanan yemekler, üniversite öğrencileri için de servis ediliyor.
- 25.10.2022 25 Eki 00:58 Bamya gram altın ile yarışıyor
Kayseri'de baharatçılık işi yapan Ahmet Duran Ertunç, bamyanın gram altınla yarıştığını söyledi.
- 24.10.2022 24 Eki 16:30 Bamya gram altın ile yarışıyor
Bamya gram altın ile yarışıyor Çiçek bamya Amasya'da üretiliyor "İri bamya Kayseri'de çok makbul olmaz, o nedenle iri bamyalar ucuz" Kayseri'de baharatçılık işi yapan Ahmet Duran Ertunç, bamyanın gram altınla yarıştığını söyledi.
- 21.10.2022 21 Eki 17:15 Kayseri haberleri: Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'ya tepki
Kayseri haberlerine göre Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını ileri süren Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tepki gösterdi.
- 04.10.2022 04 Eki 18:44 ADNAN OKTAR KADINLARIN BENİ SEVMESİ, BENİM KADINLARI SEVMEM KISKANILIYOR
ADNAN Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı.
- 04.10.2022 04 Eki 18:22 Tutuklu bulunan Adnan Oktar'dan kadınlarla ilgili gündem olacak sözler: Beni kıskanıyorlar
Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasından sonra tekrar görülen davada sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı. Mahkemede savunma yapanlardan biri de örgütün lideri konumundaki Adnan Oktar'dı. Oktar, "Ben alelade bir insan değilim, benimle ilgili iftira atıldığında anında cevap vermem lazım. Kadınların beni sevmesi benim kadınları sevmem kıskanılıyor. Eşcinsel lobisi ve çirkin kadınların lobisi bunlar" ifadelerini kullandı.
- 30.09.2022 30 Eyl 12:22 Kerküklü hayırseverler açtıkları aşeviyle Osmanlı geleneğini sürdürüyor
Selçuklu ile başlayan, Osmanlı ile devam eden Türk kültürünün önemli öğelerinden aşevi geleneği, Irak'ın Kerkük kentinde dört iş insanının yaklaşık 6 ay önce açtığı aşeviyle günümüzde de sürdürülüyor.
- 23.09.2022 23 Eyl 13:48 Besteci Aydın Karlıbel, "İDOB'da 35 Yıl" konseriyle İDOB'a veda edecek (2)
Klasik Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Cemal Reşit Rey'in öğrencisi olan İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı, besteci Aydın Karlıbel, "İDOB'da 35 Yıl" konserinin ardından emekli olacak.
- 22.09.2022 22 Eyl 13:44 Mısır'ın başkenti Kahire'de YEE'nin Türkçe kursu yoğun talep görüyor
Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Mısır'ın başkenti Kahire'de açtığı Türkçe kursuna Mısır halkı yoğun ilgi gösterdi.
- 19.09.2022 19 Eyl 11:33 ŞENTOP BİRLİK VE DİRLİĞİMİZ BOZULURSA, TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR MEYDANA GELECEKTİR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Nazmiye Seyfettin Koçak Ortaokulu ve Kamu Eğitim Yatırımları toplu açılışına katıldı.
- 12.09.2022 12 Eyl 09:03 1980'de darbecilerin idam ettiği ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun ağabeyi soy isimlerini geri istiyor: Annem, babam bana vasiyet etti
12 Eylül 1980 darbesi sonrası idam edilen Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun ağabeyi Oktay Fırtına, kardeşinin ölümünün ardından 10 gün içerisinde soy isimlerinin değiştirildiğini ifade ederek, "Benim istediğim tek şey Cumhurbaşkanımız ile görüşerek soy ismimizi geri almaktır. Annem, babam bana vasiyet etti, onlar da uğraşıp alamamış. Cumhurbaşkanımız kabul ederse hemen görüşmeye gelirim, bu yara kapanmıyor. 70 yaşında bunu gerçekleştirmeden ölürsem gözüm arkadan kalır" dedi.
- 24.08.2022 24 Ağu 10:34 KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Mehmet Kasapoğlu, yurt başvuru tarihlerini açıkladı
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" şeklinde konuştu.
- 16.08.2022 16 Ağu 11:32 Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Atso'nun Konuğu Oldu
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Dostlar Grubu’nun konuğu oldu.
- 15.08.2022 15 Ağu 10:04 Tekirdağ'dan kısa kısa
Ergene Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
- 12.08.2022 12 Ağu 14:30 Tütüncü, Muharrem Ayı iftarına katıldı
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Cemevi'nin Muharrem Ayı iftarında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, en büyük hayallerinden birinin Altınova'ya, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne ait bir tesis kazandırmak olduğunu ve bu hayallerini 2020 yılında gerçekleştirdiklerini söyledi.
- 11.08.2022 11 Ağu 13:08 Başkan Uysal, Muharrem orucu yemeğine katıldı
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde düzenlenen oruç açma yemeğinde "Yas matemini, zulme karşı masumların yası, bu uğurda yaşamını kaybetmişlerin yası, insanlık tarihi boyunca zulme uğrayanların, kayıp verenlerin yası olarak...
- 11.08.2022 11 Ağu 11:30 Başkan Hürriyet, Derince Cemevi'nde İftar Programına Katıldı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Cemevi’nde Muharrem iftarına katıldı.
- 11.08.2022 11 Ağu 10:54 137 yıllık saatli kule ilk günkü özelliğini koruyor
Muğla'nın ilk Belediye Başkanı Hacı Süleyman Efendi tarafından 1885 yılında 'iftar ve sahur vaktini' bildirmek için dönemin ünlü ustalarından Rum Konstantin Oğlu Filvari Usta'ya yaptırılan tarihi bina üzerinde bulunan saat, o günden bu yana aralıksız çalışıyor.
- 10.08.2022 10 Ağu 15:38 Manavgat'ta canlarla Muharrem Ayı iftarı
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Muharrem Ayı nedeniyle Manavgat Cem Kültür Merkezi'nde vatandaşlara iftar yemeği verdi.
- 10.08.2022 10 Ağu 09:18 Erzincan'da muharrem ayı iftar programı düzenlendi
Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.
- 10.08.2022 10 Ağu 01:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem ayı iftarında konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayının 10'uncu günü dolayısıyla katıldığı Hüseyin Gazi Cemevi'nde yaptığı konuşmada "Kerbela hadisesinin 1342. yıl dönümü vesilesiyle şehitlerin şahı Hz. Hüseyin efendimizi ve dostlarını matemle anıyoruz" dedi.