Son Dakika İftar Haberleri

00:58 Üsküdar Belediyesi Ramazan'da tüm iftar çadırlarını deprem bölgesine kuracak Deprem sonrası bölgeye yardım için tüm ekipleriyle seferber olan Üsküdar Belediyesi, yeni yardım ve destekler için yoğun şekilde çalışıyor.

10:39 Üsküdar Belediyesi ramazanda iftar çadırlarını deprem bölgelerine kuracak Üsküdar Belediyesi, ramazanda iftar çadırlarını "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere kurarak, 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak.

16:00 Altıeylül Belediyesi'nden 24 bin aileye şefkat eli Altıeylül Belediyesi, 2022 yılında "Altıeylül Hep Yanında" sloganıyla ihtiyaç sahibi 24 bin ailenin yanında oldu.

18:30 Uşak Kızılay çalışmalarını 2023 yılında da aralıksız sürdürüyor Uşak Kızılay, çalışmalarını 2023 yılında da aralıksız sürdürüyor Türkiye Kızılay Derneği, Uşak'ta 2022 senesinde 148 aileye 138 bin TL'lik maddi destekte bulunurken, öte yandan 11 aileye sağlık cihazı verdi.

17:51 Bakan Soylu: "Erdoğan'a bu ülkeye ve geçmişteki vesayet sistemine karşı çıkarak sahip çıktınız" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gezi olaylarını yaptılar her yeri yakıp yıkmak istediler geri durmadınız. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. 17-25 Aralık'ı FETÖ sahtekarları yaptı geri durmadınız. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız.

17:51 Bakan Soylu: "Erdoğan'a bu ülkeye ve geçmişteki vesayet sistemine karşı çıkarak sahip çıktınız" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gezi olaylarını yaptılar her yeri yakıp yıkmak istediler geri durmadınız. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. 17-25 Aralık'ı FETÖ sahtekarları yaptı geri durmadınız. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız.

20:16 İçişleri Bakanı Soylu, Tosya Hükümet Konağı'nın açılışında konuştu Açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Recep) Tayyip Erdoğan sadece bu ülkenin birilerinin icazeti olmadan adım atmasını sağlamadı, kendi camimizde bize namaz kıldırmayan dünyaya meydan okudu.

14:46 Bir düğün iki çift... İki kardeş aynı gün dünya evine girdi Bir düğün iki çift... İki kardeş aynı gün dünya evine girdi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde erkek kardeşler örnek bir düğün merasimi gerçekleşti.

18:53 CEZAEVİ SERVİS ARACINA BOMBALI SALDIRININ FAİLLERİNE 913'ER YIL HAPİS İSTENDİ BURSA'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu, cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

18:10 Akademisyenler, Edirne Sarayı yerleşkesinde kalan Kırkpınar Er Meydanı'nın başka yere taşınmasını istiyor Akademisyenler, Edirne Sarayı yerleşkesinde kalan Kırkpınar Er Meydanı'nın başka yere taşınmasını istiyor Milli Saraylar Başkanlığı tarafından ihya edilecek Edirne Sarayı için değerlendirmelerde bulunan akademisyenler, aynı alanda yerleşke içerisinde bulunan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin...

10:08 Akademisyenler Kırkpınar Er Meydanı'nın "Edirne Yeni Sarayı" alanı dışına taşınması gerektiğini savunuyor Milli Saraylar Başkanlığınca ihya edilecek Edirne Yeni Sarayı (Saray-ı Cedide-i Amire) yerleşkesi içerisinde kalan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanın yerinde kalmasını savunanlar kadar taşınması gerektiğini isteyenler de var.

21:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı yapan ünlü sanatçı Şükriye Tutkun, AK Parti'den milletvekili adaylığını resmen ilan etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısını yapan ünlü şarkıcı Şükriye Tutkun, AK Parti'den milletvekilliği adaylığına talip olduğunu duyurdu. Yıllardır vekillik tekliflerinden uzak durduğunu belirten Tutkun, "Artık hizmet etme sırası bizlerde diye düşünüyorum" dedi.

12:49 Osmangazi'de ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü Osmangazi Belediyesi, 2022 yılında yardıma muhtaç binlerce ihtiyaç sahibi insanın yüzünü güldürdü.

12:34 SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in 560 yıllık geleneksel içeceği: Boşnak kahvesi Bosna Hersek'te günün erken saatlerinde tüketilmeye başlanan, ülkenin sembollerinden Boşnak kahvesi, halkın vazgeçilmez geleneksel içecekleri arasında yer alıyor.

10:28 Haftanın tarihine bakış Mustafa Kemal Atatürk, İzmit'te düzenlediği, 16 Ocak 1923 gecesi başlayıp 17 Ocak sabahı saat 03.00'e kadar 5,5 saat süren ilk basın toplantısına katılan dokuz gazeteciye, devrimlerinin ipuçlarını açıkladı.

10:47 Osmanlı döneminde askerlere hediye verilen simitler, günümüzün vazgeçilmez lezzeti Osmanlı döneminde askerlere hediye verilen simitler, günümüzün vazgeçilmez lezzeti Tarihi Osmanlı dönemine uzanan ve Osmanlı padişahlarının ramazan döneminde iftar yemeğinden sonra yolda saf tutan askerlere hediye ettikleri kara fırın simidi, günümüzde de vazgeçilmez lezzetlerden birisi...

12:32 İDDEF, 2022'de 47 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırdı İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2022 yılında 47 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımda bulundu.

14:25 Yargıtay, eşini yakarak öldüren kocaya verilen müebbet hapsi onadı KAYSERİ'de, kayıp ihbarı yaptığı eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı (52) televizyon programlarına çıkıp, arayan ve ardından yakarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan işçi Osman Yalçınkaya'ya (59) verilen müebbet hapis, Yargıtay tarafından onandı.

12:10 Davutoğlu: Bu Halk Peynir, Zeytin Alamazken Kendileri 3-4 Maaş Alıp, Damatları Hazine'yi Tarumar Edenlerden Hesap Soracağız Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bu ülkede süt bile artık erişilemez durumda. Sütten üretilmiş, her sabah peynir, zeytin yeriz derdik ya peynirin kilosu olmuş 200 lira yahu, nasıl peynir zeytin yiyeceğiz? Yanına çayı nasıl içeceğiz? Ama onlar köşklerinde, saraylarında manda yoğurdu ile iftar açıyorlar. Medine hurması değil mi? Medine’ye canımız kurban ama bu halk peynire, zeytine muhtaç olup alamazken kendileri 3-4 maaş alıp, damatları Hazine’yi tarumar edenlerden hesap soracağız" dedi.

13:14 İftar vakti aile katliamı yapmıştı: Ağırlaştırılmış müebbet istendi Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden iftar vakti kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren cinayet şüphelisi için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

12:05 Ahıska Türkleri acı dolu sürgün yıllarını gözyaşlarıyla anlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 7 yıl önce Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, umutla geleceğe baktıkları Türkiye'de, yurtlarından sürgün edilişlerini gözyaşlarıyla anlattı.

10:51 Bülent Ersoy ezan okuduğu film 90'lı yılların sonuna doğru iftar saatinde ünlü sanatçılar ekranlarda ezan okurdu. Kimisi bizleri pek şaşırtmazken kimisi de ekrana kitlenmemizi sağlardı. Bunun dışında oynadıkları filmlerde ve gerçek hayatta ezan okuyan ünlülerimiz var. Peki, ünlü şarkıcı Bülent ersuyun ezan okuduğu filim adı ne ,konusu ne? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

13:26 Sarnitsa ile Osmangazi kardeş şehir oluyor Sarnitsa ile Osmangazi kardeş şehir oluyor Osmangazi Belediyesi,Bulgaristan'ın Sarnitsa Belediyesi ile dostluk ve işbirliğini geliştirmek için, karşılıklı iyi niyet protokolü imzaladı.

10:37 Aziziye Zaferi Erzurum ahalisinin şanıdır, şerefidir ŞEHİRDER Başkanı Mustafa Uğurlu, 9 Kasım Aziziye Direnişi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında direnişin her ferde doğru bir şekilde anlatılması gerektiğini vurgulayarak Erzurum Valiliğine ve Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulundu.

12:00 Tepebaşı Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yemek Desteğinde Bulunuyor Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilerin destekleri ile Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde pişirilen yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırmaya devam ediyor. Aşevinde uzman personel tarafından özenle hazırlanan yemekler, üniversite öğrencileri için de servis ediliyor.

00:58 Bamya gram altın ile yarışıyor Kayseri'de baharatçılık işi yapan Ahmet Duran Ertunç, bamyanın gram altınla yarıştığını söyledi.

16:30 Bamya gram altın ile yarışıyor Bamya gram altın ile yarışıyor Çiçek bamya Amasya'da üretiliyor "İri bamya Kayseri'de çok makbul olmaz, o nedenle iri bamyalar ucuz" Kayseri'de baharatçılık işi yapan Ahmet Duran Ertunç, bamyanın gram altınla yarıştığını söyledi.

17:15 Kayseri haberleri: Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'ya tepki Kayseri haberlerine göre Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını ileri süren Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tepki gösterdi.

18:44 ADNAN OKTAR KADINLARIN BENİ SEVMESİ, BENİM KADINLARI SEVMEM KISKANILIYOR ADNAN Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı.

18:22 Tutuklu bulunan Adnan Oktar'dan kadınlarla ilgili gündem olacak sözler: Beni kıskanıyorlar Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasından sonra tekrar görülen davada sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı. Mahkemede savunma yapanlardan biri de örgütün lideri konumundaki Adnan Oktar'dı. Oktar, "Ben alelade bir insan değilim, benimle ilgili iftira atıldığında anında cevap vermem lazım. Kadınların beni sevmesi benim kadınları sevmem kıskanılıyor. Eşcinsel lobisi ve çirkin kadınların lobisi bunlar" ifadelerini kullandı.

12:22 Kerküklü hayırseverler açtıkları aşeviyle Osmanlı geleneğini sürdürüyor Selçuklu ile başlayan, Osmanlı ile devam eden Türk kültürünün önemli öğelerinden aşevi geleneği, Irak'ın Kerkük kentinde dört iş insanının yaklaşık 6 ay önce açtığı aşeviyle günümüzde de sürdürülüyor.

13:48 Besteci Aydın Karlıbel, "İDOB'da 35 Yıl" konseriyle İDOB'a veda edecek (2) Klasik Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Cemal Reşit Rey'in öğrencisi olan İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı, besteci Aydın Karlıbel, "İDOB'da 35 Yıl" konserinin ardından emekli olacak.

11:33 ŞENTOP BİRLİK VE DİRLİĞİMİZ BOZULURSA, TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR MEYDANA GELECEKTİR TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Nazmiye Seyfettin Koçak Ortaokulu ve Kamu Eğitim Yatırımları toplu açılışına katıldı.

09:03 1980'de darbecilerin idam ettiği ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun ağabeyi soy isimlerini geri istiyor: Annem, babam bana vasiyet etti 12 Eylül 1980 darbesi sonrası idam edilen Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun ağabeyi Oktay Fırtına, kardeşinin ölümünün ardından 10 gün içerisinde soy isimlerinin değiştirildiğini ifade ederek, "Benim istediğim tek şey Cumhurbaşkanımız ile görüşerek soy ismimizi geri almaktır. Annem, babam bana vasiyet etti, onlar da uğraşıp alamamış. Cumhurbaşkanımız kabul ederse hemen görüşmeye gelirim, bu yara kapanmıyor. 70 yaşında bunu gerçekleştirmeden ölürsem gözüm arkadan kalır" dedi.

10:34 KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Mehmet Kasapoğlu, yurt başvuru tarihlerini açıkladı Canlı yayında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" şeklinde konuştu.

11:32 Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Atso'nun Konuğu Oldu Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Dostlar Grubu’nun konuğu oldu.

10:04 Tekirdağ'dan kısa kısa Ergene Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

14:30 Tütüncü, Muharrem Ayı iftarına katıldı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Cemevi'nin Muharrem Ayı iftarında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, en büyük hayallerinden birinin Altınova'ya, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne ait bir tesis kazandırmak olduğunu ve bu hayallerini 2020 yılında gerçekleştirdiklerini söyledi.

13:08 Başkan Uysal, Muharrem orucu yemeğine katıldı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde düzenlenen oruç açma yemeğinde "Yas matemini, zulme karşı masumların yası, bu uğurda yaşamını kaybetmişlerin yası, insanlık tarihi boyunca zulme uğrayanların, kayıp verenlerin yası olarak...

11:30 Başkan Hürriyet, Derince Cemevi'nde İftar Programına Katıldı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Cemevi’nde Muharrem iftarına katıldı.

10:54 137 yıllık saatli kule ilk günkü özelliğini koruyor Muğla'nın ilk Belediye Başkanı Hacı Süleyman Efendi tarafından 1885 yılında 'iftar ve sahur vaktini' bildirmek için dönemin ünlü ustalarından Rum Konstantin Oğlu Filvari Usta'ya yaptırılan tarihi bina üzerinde bulunan saat, o günden bu yana aralıksız çalışıyor.

15:38 Manavgat'ta canlarla Muharrem Ayı iftarı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Muharrem Ayı nedeniyle Manavgat Cem Kültür Merkezi'nde vatandaşlara iftar yemeği verdi.