Havza'da Aleviler Muharrem Matem Orucunu İftarla Açtı - Son Dakika
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Havza'da Aleviler Muharrem Matem Orucunu İftarla Açtı

Havza\'da Aleviler Muharrem Matem Orucunu İftarla Açtı
19.06.2026 09:39
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Samsun Havza'da cemevinde toplanan Aleviler, muharrem ayındaki matem oruçlarını düzenlenen iftar programında birlikte açtı. İftar sonrası dua edilirken, dernek başkanı oruç boyunca et tüketilmediğini ve Kerbela yasının tutulduğunu belirtti.

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan cemevinde toplanan Aleviler, muharrem ayı dolayısıyla tuttukları matem oruçlarını düzenlenen iftarda programında birlikte açıyor.

Matem orucu tutanlar, On İki Yıldız Kültür, Bilim, Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı Havza Cemevi'nde düzenlen iftarda bir araya geliyor.

Her gün farklı kişiler tarafından düzenlenen iftar programları kapsamında katılımcılar altıncı iftarlarını açtı.

Matem orucu tutanlar için düzenlenen iftarın ardından Alevi dedesi Coşkun Kaya tarafından dua edildi.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik, matem oruçları boyunca cemevinde vatandaşlar tarafından iftar düzenlendiğini anlatarak, "Oruçlarımız, bir tutulan Fatma Ana ve üç gün süren Masum-u Paklar oruçları ile başladı. Şimdi ise 12 günlük matem oruçlarımızı tutmaktayız. 12 gün sürecek ve altıncısını tuttuğumuz matem oruçlarımız boyunca isteyen canlarımız güçleri oranında bir araya gelerek lokmalarını paylaşmakta. Bizler aynı toprağın üzerinde aynı bayrağın altında yaşayan hep birlikte güzel bir ülkeyiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse ise matem orucu boyunca et ve et ürünlerinin tüketilmediğine işaret ederek, "Matem orucu boyunca eğlenceden, düğünden, zevkten ve sefadan uzak durulur. Bu ayda yapılan her türlü ibadet, yeryüzünü cehenneme çevirenlere karşı mücadeleyi büyütmek, toplumun duyarlılığını artırarak dünyayı cennete çevirebilmek için yapılır. Başta imam Hüseyin ve Kerbela şehitleri olmak üzere zalimin zulmüne maruz kalan herkesin yası tutulur." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Aleviler Muharrem Matem Orucunu İftarla Açtı - Son Dakika

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