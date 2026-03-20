İDDEF Ramazan'da 3 Milyona Yardım Ulaştırdı

20.03.2026 13:07
İDDEF, Ramazan boyunca 56 ülkede 3 milyon kişiye yardım ulaştırdı, Gazze'ye özel destek sağladı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazan çalışmaları kapsamında Gazze başta olmak üzere kriz bölgelerinde ve dünyanın dört bir yanındaki yaklaşık 3 milyon kişiye yardım ulaştırdı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Seninle Bereketlensin" sloganıyla gerçekleştirilen ramazan çalışmaları kapsamında, hayırseverlerin emanetleri dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere ulaştırıldı.

Türkiye ile birlikte Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da toplam 56 ülke 310 bölgede yaklaşık 3 milyon ihtiyaç sahibine yardım yapıldı.

Ramazan ayı boyunca yürütülen faaliyetlerde Gazze, Sudan, Yemen, Suriye, Arakan ve Afganistan gibi acil kriz bölgeleri başta olmak üzere yokluk ve yoksullukla mücadele eden coğrafyalardaki ailelere yardım ulaştırıldı.

Hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan iftar ve sahur programlarıyla onlarca ülkede toplam 711 bin 500 kişiye yemek ikram edilirken, bunun 290 bini Gazze'de gerçekleştirildi.

Balkanlar'daki Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan'ın Sancak bölgesinde iftar sofraları kuran İDDEF kardeşliği pekiştirdi. Yurt içinde ise İDDEF temsilcilikleri aracılığıyla deprem bölgesindeki ailelere gıda kumanyası, çocuklara bayramlık ve ülke genelinde iftar saatine yakın trafikte kalanlara iftariyelik dağıtıldı.

İDDEF ayrıca 15 bin 250'si Gazze'de olmak üzere toplam 33 bin 100 aileye ramazan kumanyası ulaştırdı. İçerisinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu kumanya paketleri sayesinde ihtiyaç sahibi aileler ramazan ayında mutfak ihtiyaçlarını karşılamada kolaylık yaşadı.

Bununla birlikte 18 bin 881 aileye zekat, fitre ve fidyeler ulaştırılırken, yetim, öğrenci ve ihtiyaç sahibi çocuklara 12 bin 400 bayramlık kıyafet hediye edilerek bayram sevincini yaşamaları sağlandı.

Aynı zamanda Afrika ve Asya'daki medreselerde ücretsiz eğitim alan öğrenciler ile ihtiyaç sahibi ailelere hayırseverlerin hediyesi olan binlerce Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

Ramazan ayı boyunca yürütülen çalışmalarla paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını dünyanın dört bir yanına taşıyan İDDEF, hayırseverlerin emanetlerini en zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren mazlum coğrafyalara ulaştırarak milyonlarca insanın hayatına dokundu.

Kaynak: AA

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı

12:22
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı Hayatını kaybetti
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
12:00
İran’dan intikam operasyonu Kamikaze İHA’lar bu mesajla havalandı
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:45
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
11:42
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
