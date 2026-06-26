Başkan Vekili Özkan, Muharrem ayı iftarında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Vekili Özkan, Muharrem ayı iftarında vatandaşlarla buluştu

Başkan Vekili Özkan, Muharrem ayı iftarında vatandaşlarla buluştu
26.06.2026 12:14  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Muharrem ayı dolayısıyla Işık Çakır Sultan Cemevi'nde düzenlenen iftar programına katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Muharrem ayı dolayısıyla Işık Çakır Sultan Cemevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Muharrem ayı dolayısıyla Işık Çakır Sultan Cemevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Vekili Özkan, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştiği Muharrem ayının önemine vurgu yaptı. Özkan, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Uşak Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Aksöz olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür etti - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muharrem Ayı, Politika, Yaşam, Yerel, İftar, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Vekili Özkan, Muharrem ayı iftarında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim

12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 12:44:43. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Vekili Özkan, Muharrem ayı iftarında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.