Başkan Vekili Özkan, Muharrem ayı iftarında vatandaşlarla buluştu

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Muharrem ayı dolayısıyla Işık Çakır Sultan Cemevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Muharrem ayı dolayısıyla Işık Çakır Sultan Cemevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Vekili Özkan, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştiği Muharrem ayının önemine vurgu yaptı. Özkan, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Uşak Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Aksöz olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür etti - UŞAK