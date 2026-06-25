İstiklal'de Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheliye para cezası - Son Dakika
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İstiklal'de Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheliye para cezası

25.06.2026 14:54
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Taksim İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty'yi rahatsız eden Yusuf Eren, polis tarafından yakalanarak bin 764 lira para cezasına çarptırıldı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin daha önce 5 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, Japon yayıncı Türk halkını sevdiğini ve dostça yaşamak istediğini belirtti.

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty'yi (Nana) rahatsız eden Yusuf Eren (60), sanal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kadın yayıncının iletişim bilgilerini istediği öne sürülen şüpheliye bin 764 lira para cezası kesilirken, mahkemeye sevk edilen Yusuf Eren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Poliste 5 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Yusuf Eren, "Ben öyle bir insan değilim. Sevenlerimden ve beni takip eden arkadaşlarımdan da özür diliyorum" dedi. Japon yayıncı Nanatty ise, "Türk halkını çok seviyorum. Herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty, yayın sırasında bir kişinin sözlü şekilde kendisini rahatsız etmesi üzerine zor anlar yaşadı. İlk anda yaşananları anlamakta güçlük çeken yayıncı, canlı yayınına devam etti. İddiaya göre kadın yayıncının iletişim bilgilerini isteyen kişi, yayının canlı olarak sürdüğünü fark edince sokaktan uzaklaşmaya çalıştı.

ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden çevredekiler ve esnaf şüpheliye tepki gösterdi. Taraflar arasında kısa süreli arbede yaşanırken, kalabalıktan bazı kişilerin şüpheliye müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Yaşananlar yayıncının cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 22 Haziran pazartesi günü sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda olayın Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldiği ve bir kişinin kadın turiste yönelik rahatsız edici davranış ve söylemlerde bulunduğu belirlendi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Çalışmaların devamında görüntülerdeki kişinin Yusuf Eren olduğu tespit edildi. Şüpheli, Şehit Muhtar Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Yusuf Eren hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında bin 764 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yusuf Eren'in poliste daha önceden 'Oto hırsızlığı', 'Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf',,'Tehdit-hakaret', 'Kasten yaralama', 'Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet' suçlarından 5 kaydı olduğu öğrenildi.

'TÜRK HALKINI ÇOK SEVİYORUM'

Olayın ardından sanal medyadan açıklama yapan Japon yayıncı Nanatty, Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdi. Nanatty paylaşımında, "Bu görüntülerdeki kişi benim. Türk halkını çok seviyorum. Bu ülkeyi de çok seviyorum. Bu yüzden herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

'SEVENLERİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Olayla ilgili açıklamaya yapan Yusuf Eren ise, "Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Özellikle açıklamam gereken bir olaydan bahsediyorum. İki gün önce Taksim İstiklal'de Çinli turistle yaşadığım bir videoyla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Orada yanlış anlaşıldım. Ben öyle bir insan değilim. Ben kimseye burada herhangi bir harekette, herhangi bir temasta bulunmadım. Ben buradan özellikle sevenlerimden ve beni takip eden arkadaşlarımdan da özür diliyorum; çünkü ben orada yanlış bir hareket yapmadım. Ben onunla ilgili o benden video istedi. Ben video çektim. Bu arada video sanal medyaya düştü. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar aranıza geleceğim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstiklal'de Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheliye para cezası - Son Dakika

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