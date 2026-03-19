Türk Kızılay\'dan Silopi\'de İftar Programı

Türk Kızılay Şırnak Şubesince Silopi'de iftar programı düzenlendi.
Şırnak Kızılay Şubesinde ihtiyaç sahibi ailelerle iftar programı gerçekleştirildi.
Türk Kızılay Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek, yaptığı açıklamada, ramazan ayı paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde hissedildiği bir dönem olduğunu söyledi.
Benek, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya ve gönüllülerimizin gayretlerini takdir etmeye devam ediyoruz." dedi.
Benek, Kızılay gönüllülerine yaptıkları çalışmaları için ödül verdi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?